南北分裂之北魏崛起（一）：拓跋鮮卑率「聯邦」攻入中國，就像「美國總統親征越南」

文：阿前

北魏，由鮮卑拓跋氏所建立，跟五胡十六國不同，北魏有自己正式的注記與撰史系統。這也導致了關於「拓跋」氏的緣由，和五胡大不相同。五胡各部，原本都是隸屬於草原民族帝國，或因居住地，或因某人受到晉朝賜姓等，來開啟他們加入中國爭霸時的名稱。

但北魏表示：拓是「土」的意思，跋則是「后」的意思，拓跋的意思，就是后土。

后土這邊不是土地公，而是指「軒轅黃帝」，即「上天所授命的大地管理者」。按北魏的「族譜」記載，黃帝的次子昌意，有個小兒子受封於北方，國土內有「大鮮卑山」，也就是鮮卑的始祖。

《晉書》對鮮卑慕容也作「昌黎棘城鮮卑人也。其先有熊氏之苗裔，世居北夷，號曰東胡。」有熊氏，也是黃帝。說到底，意思就是兩漢所稱的「東胡」，本身是黃帝子孫。

考證留給專家，很有趣的是，在兩晉的公知下，匈奴跟羌氐等左近民族，都已經被認同是「大禹」的親族與子孫。喔，這個政治意義是，兩趙兩秦都是大禹之後，今天鮮卑拓跋氏，比你各位的血統更純正。那只是因為北土當時沒有帶文字過去，只靠口耳相傳，所以真憑實據？沒有。

後來，鮮卑拓跋氏有個子孫名叫始均，在堯舜之世回來給中原天子打工，立下功勞，得到了新的封地，遠離了夏朝。之後，夏朝啊，匈奴啊那些壞蛋，基本上跟我大鮮卑拓跋氏就沒有關係了。看吧，相當努力在撇清大禹系。

67代之後，一個名叫拓跋毛的，在遙遠的北方，建立了一個新的聯邦國。有36個屬國，99個部族奉阿毛為共主，所以我們鮮卑拓跋氏的第一任「皇帝」，就是阿毛了。雖然真實度很難確定，但這個說法，某方面也解釋了鮮卑的「黃鬚白膚」，也就是鮮卑拓跋氏大概曾經在俄羅斯一帶的地方建立過王朝這樣。

當然，說成部落共主更準確些，不過這就是北魏的皇帝本紀起源寫法——寫成中國人更容易理解的字詞。五世之後，大概150年左右，鮮卑拓跋氏開始向南遷移，來到一個千餘里大的湖泊。（貝加爾湖是你？）本來打算繼續南下，但當時的皇帝過世，大家就停步了。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 冬季的貝加爾湖

再過七代，那就又200年了，有一個神人來造訪了鮮卑拓跋，建議他們繼續南移。貝加爾湖往南都是山啊「山谷高深，九難八阻，於是欲止。有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，歷年乃出。」呃，鹿吧，反正蒙古人的神獸也是鹿。

總之鮮卑拓跋歷經千辛萬苦，終於翻過了山脈，來到過去匈奴所居住的地方。這句話頗有妙處：「匈奴之故地」不知是指冒頓的匈奴帝國，還是呼韓邪的南匈奴？後者的話，這個故地就是河套平原了。

到這裡都還是一般的起源故事，接著就神話了。帶大家穿過山脈的，是拓跋詰汾，他的兒子，則叫做拓跋力微。而拓跋鮮卑相傳：「詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。」因為拓跋鮮卑認為，力微的母親是天女。也就從力微開始，拓跋鮮卑展開了他們的「中原霸業」，或者說，天命。

拓跋力微繼任的時候，拓跋鮮卑已經很衰弱了，只能依附在沒鹿回部底下。然後沒鹿回的首領很欣賞他，把女兒嫁給他，國家分給他，拓跋部才又重新壯盛起來。這彷彿童話故事一樣的情節，在東北遼地也經常出現。就認知來說，中國北方的草原民族，其實多半都把妻女當成財物。

嫁女兒到底是不是一件重要的事？

對兩晉以前的中國人來說很重要，因為妻是第二家長，我把女兒嫁給你，意思是你家就是我家。注意啦，駙馬是沒有繼承權的。但是這些邊疆民族建國神話，都會出現這種：女婿繼承權大於親兒子的情況。

在懷疑有人說謊之前，我們可以先把事情代換來看。你把最高的財產象徵，都給了一個對象：很顯然，這個對象將會是你的繼承人。是的，妻女對邊疆民族來說是財產，但明顯是最珍貴的那種。你看匈奴經常要繼承父親的妻子，那不會是單純的「小媽好漂亮」、「我就是禽獸」。

這個奧妙的價值觀要調適一下，等真正進到北魏朝的時候，肯定要用到的。那我會說，這部分胡漢價值觀看起來迥異，其實本質是相同的。漢人經過禮法包裝母親的價值與地位，胡人就比較原始自然像母獅子。女性要從被物化的珍貴，走入「身而為人」的平等，絕對是非常漫長的歷史，這邊恰好有個文化交流的比對就是了。

差點忘了說，愛護力微的族長，記名為「竇賓」。這是很有意義的：東漢竇憲就是聯合鮮卑，掃蕩大草原匈奴的大將軍。而如果沒鹿回竇氏仍強，就看得出草原鮮卑跟東漢的關係能夠維持和平，不是沒有道理的。

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拓跋鮮卑神話的紀年，也終於跟中國扯上了關係。力微接收沒鹿回的時候，差不多就是司馬懿發起正始之變（高平陵之變）的時候。西元248～249年間，這是力微來到匈奴故地的第29年。這表示沒鹿回竇賓，基本就是跟軻比能、步度根等人同期的鮮卑大人。

之所以會連結紀年，則是因為拓跋力微決定跟曹魏發展「友好」關係，送去了質子。據說當時拓跋鮮卑的質子，在洛陽的地位是最高的。司馬昭當時還在籌備滅蜀，要是劉禪已降那就很難說了是吧？雖然鮮卑跟中國一樣，處於分裂狀況，但拓跋跟曹魏的結盟，那就是強強聯手，進而對於拓跋鮮卑的草原地位大有幫助。

始祖與隣國交接，篤信推誠，不為倚伏以要一時之利，寬恕任真，而遐邇歸仰。

意思是大家都來跟他低頭了，笑笑就可以了。拓跋鮮卑是不是當時草原鮮卑最強的一國，有待商榷，至少大家都去跟他好就肯定沒這回事。那些什麼乞伏鮮卑、禿髮鮮卑，差不多都是這個時期轉化成西鮮卑的。意思是，有沒有出現鮮卑共主，我不知道。