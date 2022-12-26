《紅色警報》：習近平已經沒有回頭路了，他把吞併台灣與自己的政治命運綁得太緊密
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本書作者Alexander Görlach是德國著名的學者、記者、企業家，曾經訪問台灣，旅居高雄，並在德國、英國、美國等國家訪問研究，他以一位德國人的視角，觀察中國對併吞台灣的野心，並且以此分析中國對印太以及全球民主的威脅。
文：Alexander Görlach
2017年8月到2018年6月，我隨著我的朋友安德魯一起拜訪台灣。他獲得了美國「傅爾布萊特」獎學金，這個獎學金是美國國務院外交獎學金項目的一部分，該項獎學金旨在促進美國與其盟國之間的國際認識和交流。安德魯是一位在中國出生的美國人，他的家人在他還是個孩子的時候就來到了中國。
作為「傅爾布萊特」獎學金的研究員，他將在台灣教英語一年。對他來說，這是一個他成年後，重新接觸他童年時期認識的中國文化和語言的機會。
由於在中華人民共和國沒有這種促進不同文化的人民之間，相互瞭解的教學計畫，因此他無法在傅爾布萊特獎學金補助下前往中國，於是選擇了鄰近的台灣。乍看之下，台灣與隔壁的大國有許多文化相似之處，我決定陪他一同前往。從2014年到2017年，我的研究工作在前三個學年中嘗試了新的研究領域，當時我是哈佛大學的研究員和訪問學者（安德魯和我相識的地方）。
廣義上來說，我的神學和語言學博士學位，涉及基督教和伊斯蘭教之間的理解，以及歐洲穆斯林少數民族的融合。這些議題讓我想到了身分歸屬與認同，以及進一步轉化為政治的問題：宗教身分如何被用來解釋最終決定接受或拒絕加入一個共同體？
在這段期間，我和其他許多人一樣，正在閱讀以色列歷史學家尤瓦爾．哈拉里（Yuval Harari）所撰寫的《人類大歷史》（Sapiens: A Brief History of Humankind）一書。在本書中，他以前所未有的文字巧妙的揭示了敘事、身分和政治權力之間的基本關連。根據哈拉里的說法，想要一起工作的人，需要一個故事，一個可以將他們聯繫在一起，並且賦予他們合作意義和尊嚴的敘事，除非他們本來就有所關聯。家庭之間可以從共同的歷史記憶中獲取這種身分。但在更大的群體中，人們彼此並不認識。根據哈拉里的說法，透過敘事可以彌補這種認知的鴻溝。
在所有的文化中都出現了兩個敘事的軸線：第一個是神話和宗教。他們確定了一個宏觀的框架，在此之下展開一個負有意義的視野。關於「從何而來？欲往何去？」的問題，給了人們一個超越現實去理解家園，但總能在當下掌握一些目的。
因此，所有人類的文明，都有一個關於世界和人類的起源，及其終點的故事。如果這些故事來自已經消失的宗教，那麼我們說的就是神話。當代的宗教和它們前身一樣，具有一種包羅萬象的凝聚力，這種凝聚力在精神意義上塑造了個人的生命，也塑造了整個共同體的生命、意象和他們的語言。在此可以找到生命的歸屬感，而不是去相信。
從這個意義上說，歐洲仍然受到基督教的影響。許多人仍然知道在上古世界中，關於亞當和夏娃、諾亞方舟、耶穌基督的生、死和復活以及世界末日的聖經故事，這些在約翰和米開朗基羅的啟示錄中，殘酷而充滿希望地講述。西斯廷教堂的「最後的審判」的繪畫，建立了一種永恆的表現形式，並且在全球知名的油畫中占有其一席之地。在歐洲，《聖經》的猶太——基督教敘事，現在是否具有與古希臘神話相同的地位，這是一個見仁見智的問題。
但這正是哈拉里的論點得到證實的地方：這不是關於是否去相信這些故事，而是去理解它。據哈拉里的說法，理解這些故事的人屬於這個共同體，其他人則不屬於。
《人類大歷史》中告訴我們第二組敘事的軸線是八卦。彼此之間沒有血緣關係的人，仍然想瞭解和他們每天一起生活和見面的人。在過去的幾十年裡，八卦的世界不斷擴大。例如，好萊塢明星的生活，他們愛誰、娶誰、誰離婚，是當今世界各地都會八卦報導的主題，他們犯錯會被擴大報導，連訃告也被寫出來。流言蜚語已經是日常生活中讓我們一起生活的養分。
在我的工作中，我只對第一個敘事組感興趣。宗教信仰已經、也正在重新成為區分「他們」和「我們」的關鍵標準。最近幾年，「民粹主義」為關鍵詞在全世界開始傳播，我在哈佛也對此展開研究。台灣與中華人民共和國的關係中，存在一個基本的衝突，並且開始發揮影響，不止對兩國所在的地區，甚至對整個國際社會都有潛在的影響：自由民主和專制獨裁之間的衝突。
民主國家是世俗國家，這意味著沒有任何宗教敘事可以決定其成員資格。這並不意味著宗教在這種世俗狀態下已經不具有任何意義，或者隨著時間的推移會失去宗教建立共同體的意義。從這個意義上說，美國是最好的，也是世俗國家的第一個例子。甚至可以說它們是迄今為止唯一成功的此類實驗。無論是在法國、墨西哥、土耳其還是俄羅斯——如果宗教在革命時，被人們從生活中強行驅逐出去，它就會有力地捲土重來。不僅因為人們相信他們的宗教教義，而且這對我們的背景至關重要，因為他們將這種宗教和由此產生的文化視為他們身分的一部分，而他們並沒有要放棄這樣的敘事。
在美國，所有人都可以自由地擁有、履行和發展他們的宗教。這在言論和信仰自由中尤為明顯，其根源在於為良心和信仰自由而進行的鬥爭，隨著新國家美國的誕生，歐洲卻陷入混亂和流血。美國的整體敘事不是基於古代神話或宗教的實踐，而是基於憲法。憲法賦予每個人不可剝奪的權利和追求幸福（這是一種徹底世俗的、內心世界的努力，而不是宣揚基督教的宗教救贖。基本人權將我們的世界和不同時區之外的地方聯繫起來）。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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