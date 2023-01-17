南北分裂之北魏崛起（二）：前秦興亡讓拓跋鮮卑從塞外共主，變成邊塞爭奪戰的一員

文：阿前

西元376年，前秦苻堅踏上了統一北方的最後一哩路，目標，是代地的拓跋鮮卑。當時，前秦認為拓跋部仍是大草原鮮卑的共主，這場代地之戰，一共出動了30萬兵馬，拓跋部卻僅僅召來了白部與獨孤部應戰。很顯然，事實不如前秦所想。

拓跋部的領袖什翼犍，當時因為重病，無法領兵作戰，不久，為長子所弒。前秦趁勝追擊，終於消滅代地鮮卑，以上，是拓跋鮮卑本位記錄。然而，在前秦的史料中，卻記載苻堅接受了什翼犍的投降，並且要求什翼犍前往長安太學為質，甚至有一段苻堅探訪記錄。

誰在說謊？肯定是拓跋氏，但說謊的地方，可能不在這邊。而是某個繼承了拓跋部領袖地位的人，假冒什翼犍的名號，讓前秦以為拓跋部仍有一戰之力。

兩邊的歷史，都沒有提及這個計謀的真相，但我們幾乎可以肯定，謀主是誰。

燕鳳，字子章，是代國當地人，博通經史，明習陰陽讖緯，是漢代最主流的陰陽儒，也是被後趙石虎所打壓的學派。當拓跋什翼犍的父親接受晉朝的封賞，入主代地時，什翼犍就聽聞了這個人的名號，有意召募，但燕鳳不從。於是什翼犍下令圍城，逼迫當地居民把燕鳳交出來，奉為上賓。

拓跋部對代地而言，是一個全新的外來政權，有當地人出謀劃策，絕對是有幫助的。而隨著什翼犍繼位，燕鳳也負擔起了代國大事。有一次，苻堅派使者來到代地交流，什翼犍也很是看重。畢竟前秦在當時的北方，是第一強大的勢力。

什翼犍就派了燕鳳回訪。苻堅問燕鳳：「你覺得代王如何？」這個就跟蜀漢常常在寫出使東吳一樣。燕鳳當然是說我王很好很棒，可能會統一天下。苻堅就笑了：「你們這些邊疆人，向來都是敵人弱了你們就推進，敵人強了就退後的牆頭草，也敢出來說爭霸天下？」

燕鳳回答：「普天之下，還有比我們更強悍，擅長在馬上作戰的嗎？我們缺少的，就是一個能夠號令各部的共主，現在已經有了……憑藉我們的機動力，想輸給你們還很難啦。」苻堅也是臉色一寒，又道：「很會，那你們有多少兵馬？」燕鳳答：「擅長射箭的應該有幾十萬人，馬匹以百萬計。」

苻堅一哼：「你說有這麼多人能射箭我還相信，但馬匹的數量不會吹太大嗎？」燕鳳道：「雲中川方圓兩百里，每到初秋時總是有滿滿的馬匹。以此推算，我國的馬匹說百萬，恐怕還太少呢。」

這是把野馬也算進去的意思。不過是不是唬爛？當然是啦。

燕鳳作為拓跋鮮卑大臣，對本部的鮮卑共主地位，那是一清二楚，但他若不在苻堅面前吹牛，只怕前秦第一個要消滅的就是代國。有了兩人這一番對談記錄，就更好證明為什麼前秦滅代要大舉出動了。

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是的，匡得了一時匡不了一世。燕鳳誇飾的兵力，只能讓前秦在國家不夠富強時止步。但苻堅的目標，始終是天下共主，謊言總有被揭穿的一天。根據《燕鳳傳》說，苻堅滅代後，燕鳳又去請見了苻堅。當時由於拓跋部內亂，接任領袖的拓跋珪，年僅六歲。

代主初崩，臣子亡叛，遺孫沖幼，莫相輔立。其別部大人劉庫仁勇而有智，鐵弗衞辰狡猾多變，皆不可獨任。宜分諸部為二，令此兩人統之。 兩人素有深讎，其勢莫敢先發。此禦邊之良策。待其孫長，乃存而立之，是陛下施大惠於亡國也。

這邊在討論的問題，其實是由誰接管拓跋鮮卑共主的地位。燕鳳說，劉庫仁跟劉衛辰這兩個人，最好讓他們一人一半，互相牽制。等到拓跋珪長大，再立為第三國，這就是「禦邊之良策」。曹魏發明的，當初是派人刺殺有意一統鮮卑的軻比能，並且讓親曹魏的鮮卑領袖回去攪水。

此處記載，苻堅同意這個策略，以庫仁跟衛辰為左右攝政，並且沒有帶走拓跋珪。而6歲的拓跋珪，被送往了獨孤部。這跟《晉書》的說法差異很大。我的意思是，主要「代主初崩，臣子亡叛，遺孫沖幼，莫相輔立」這一句是假的。



燕鳳可能沒有讓苻堅知道，什翼犍已死，而是弄了一個傀儡去給苻堅帶回長安，並且將拓跋珪送走。拓跋部的族民，則交給了庫仁：看他對庫仁跟衛辰的評價就猜得到了吧。

嚴格說起來，劉庫仁跟劉衛辰其實都是「鐵弗匈奴」。北方有一個說法是：父親是匈奴，母親是鮮卑的，稱為鐵弗。甚至我們從《劉庫仁傳》可以看到：拓跋珪就是劉庫仁養大的。意思是，劉庫仁同時也是獨孤部的管理者。

獨孤部的來龍去脈，以後有機會再聊。

但如果苻堅沒有敗戰淝水，這個假什翼犍就非常可能回來「復興拓跋部」了。你猜到我在想什麼了嗎？燕鳳不是為了拓跋珪在打算，而是為了自己打算，要是前秦不敗亡，燕鳳將會成為萬人之上的拓跋鮮卑宰相。

差點忘了說，假什翼犍是誰？《魏書》中，有一個人非常符合記錄：什翼犍的其中一個兒子，拓跋窟咄。可拓跋珪只會知道，燕鳳是讓他能夠留在北方的重要功臣，後來拓跋珪對燕鳳十分敬重，但也沒有讓他擔任多核心的職務。而拓跋窟咄，也真的成為拓跋珪想要重振部族地位時的一個巨大阻礙。

這都是後事。

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卻說當苻堅敗於淝水時，拓跋珪已經13歲了。北方的亂局，由鄴城被困的苻丕開始。苻堅派出了慕容垂準備救援，而主管東鮮卑的劉庫仁，也要採取行動。可我們知道，慕容垂是以救援之名，行叛亂之實，更聯合東鮮卑所掌控的丁零與烏丸諸部。

當劉庫仁塑膠的？沒錯，劉庫仁在有所動作之前，內部慕容家的人就起兵造反殺害了庫仁。按照草原民族的規矩，兄終弟及是比較靠譜的繼承方式。但劉庫仁的兒子會不爽啊，大家都在中土那麼多年，嫡長子制不懂嗎？甚至他們養著的拓跋部，也是父死子繼制啊。

隨著北方叛亂延燒，劉庫仁的兒子，劉顯決定殺掉叔叔，順便把拓跋部也收拾掉。他不想當攝政了，要當東鮮卑的真共主。