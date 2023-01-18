南北分裂之北魏崛起（三）：北魏像多管閒事的傻大哥，只要有人求援就立刻出兵

文：阿前

魏晉南北朝。這是一個耳熟能詳的時代，有著各式各樣的王朝，王國，但大多數的情況下，他們都只有50年左右的壽命。首先突破臨界點的，是位於江左的傀儡政權：東晉。司馬家除了王室，什麼也沒帶下去。從三國時代就可與孫權平起平坐的各大世族與軍閥，成為了東晉真正的主人。

北方，另一個實質上的百年王朝，北魏的誕生與東晉並立，成為了南北朝的起點。根據北魏拓跋氏的說法，早在東漢末年，拓跋氏就已經是鮮卑地區的共主。但由於大量的鮮卑部族，在魏晉時期紛紛進入中國，拓跋氏也慢慢的南移。經過種種曲折，甚至一度為北方霸權前秦所征服，拓跋氏在亂局中建立了大魏國，繼續以鮮卑共主的身分，與中原各國周旋。

西元394年，兩秦之爭結束，北中國西半部，由後秦姚興勝出。東部，則是後燕慕容垂打敗了西燕。燕、秦、魏，北中國三國鼎立，局勢跟30年前差相彷彿。不同的是，這個北魏身負著東亞北部的重責大任。當兩燕兩秦在你死我活之時，北魏更關心大草原地區的「蠕蠕」部落。

蠕蠕這個部族，源自拓跋部的一個奴隸，犯罪當斬，逃入沙漠中糾集了其他罪犯，逐漸壯大起來。他們自己稱自己是「柔然」部落，蠕蠕這個名稱，倒是後來北魏給取的。北魏漢化漸深之後，罵人沒在客氣的，劉裕的宋人，也被他們稱為「島夷」。

一開始，柔然因為勢力弱小，是真正意義上的「遊牧民族」。「冬則徙度漠南，夏則還居漠北。」隨著時間過去，當拓跋部式微，柔然就趁機加入了西鮮卑之長，匈奴衛辰的旗下，開始試圖侵犯拓跋部。

拓跋珪建魏之後，自然是不能與之甘休，未來在一次把柔然的《魏書》記錄翻譯一下。

而當燕秦之勢塵埃落定，原屬鮮卑，並臣於北魏的後燕，首先對主子發起了襲擊。北魏之主拓跋珪為了宣示共主之威，向後秦徵集兵力，親上前線應戰，大破後燕軍隊，凱旋而歸。不過後燕本身的說法是戰況膠著，後燕皇帝慕容垂遂施突襲，雖成功擊殺北魏大將，但自己也重病身亡。

戰事繼續延長，北魏的儒學者便建議：「既然必須討伐中原逆部，乾脆就擺下中原皇帝的排場，來震懾對方吧。」別忙著笑啊，慕容政權以漢人為主體，若以草原共主之姿進軍，難免受到抵抗。打起漢天子旗號，這可是匈奴劉淵跟羯人石勒，甚至氐人苻堅用過都十分有效的手法。

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政治作戰一回事，更重要的是，拓跋珪一揮手，撈出了40萬部隊南征。這是相當於燕秦任一國的「全體戰力」，包括攻跟守。此等軍勢，自是銳不可擋。

但過了第一關邊塞，就要進入中國人的玩法：攻城戰了。這邊一個中山城，那裡一個鄴城，還有一個信都城，北魏大軍也不得不分兵作戰，攻勢自然是緩了。北魏自有漢人軍師，也明白與民為善的道理，只打大城，不擾百姓，大家留個交易的餘地，糧草倒也不虞匱乏。

很奇怪嗎？其實五胡亂華100年，早已發展出一套軍與民的並存方式。說得精準一點，應該是軍閥互戰，世族護民，並且提供經濟援助。你不援助，軍閥在餓死之前就會來搶了，所以保持一個交易關係，是對大家都好的平衡。說到底，哪個執政還不都一樣？你們愛打便去打吧。

征戰持續了一年，這日，魏帝拓跋珪駐紮於栢肆，遭到後燕夜襲。拓跋珪臨危不亂，自行擊鼓召集士兵，擊退燕軍。好吧，我還是要說一下心裡話。其實北魏的記錄諸多不合常理之處，但轉換角度仍能解釋。可這場逆襲，就不免有些不盡不實了。

因為，接下來北魏大軍開始騷動，原本臣服的部族也聽說拓跋珪可能已經戰死，開始造反。重新穩定平定叛亂，也是費了不少力氣。更嚴重的是，軍糧補給開始出問題了。如果你始終打不下城池，要拿什麼東西跟「百姓」交易糧食呢？

拓跋珪撤了大城之圍，又遭疫病，這時，大家其實都想回家了。但他不願放棄，魏軍所遭遇的，燕軍自也不能免，誰能堅持到底，是很重要的。更重要的是，按照共主套路，如果拓跋珪撤軍，他的共主人生也要走到盡頭了。

當燕軍跟魏軍都已無路可退，那就只有激烈碰撞一途了。一次，兩次，三次，魏軍連戰連勝，終於在又隔一年的春天，攻下了鄴城。拓跋珪也就在鄴城與中山建立辦事處，選禁衛，派發田地，封官授爵……並且派人開馳道。未來，從邊塞雲中郡，要能直達鄴城。

這是北魏正式於中國落腳的開始，沒錯，6個月後，才建國號為「魏」。

如果想要好理解一點，就是之前拓跋珪是「魏王」，然後稱帝南征，在這時候確定延用國號為王朝。隔月，回返雁門郡平城，興建宮室宗廟、定都，制定度量衡、官制、爵品，訂法律、音樂、禮法。

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中國史書很難看到哪個王朝這樣從零開始搞的，就算蜀漢東吳也都沒有這種記錄。一般來說，一個王朝的這些制度，多半都是承襲過往，所以奪取首都……的文書資料最重要。北魏也是透過打敗後燕，來取得這些「建國大綱」的。

奇妙的是，建立中式王朝機制後，北魏就對燕人沒興趣了，對秦人也沒有。說穿了，前面一副「因為要入中原所以要建中式王朝」這件事，像是唬爛的一樣。看起來更像：「因為要建中式王朝，所以要先攻打後燕首都」。

到底為什麼呢？目前比較靠譜的就是這個。

徙六州二十二郡守宰、豪傑、吏民二千家于代都。

北魏要把漢人遷入自己的「王畿」，壯大實力，繼而開始進行草原爭霸戰。這或許才是他們關心的事情。