南北分裂之北魏崛起（四）：拓跋嗣建立國有軍隊，一步一步的穩定北魏

文：阿前

西元409年，東晉劉裕展開滅燕之戰。當進入最後的僵持期時，年僅39歲的北魏太祖拓跋珪過世了。拓跋珪晚年，北魏並不平靜，災害頻仍，叛亂迭起。拓跋珪本人，更是死於兒子拓跋紹的叛亂。時為齊王的長子拓跋嗣，身兼相國、車騎大將軍職，聽到消息之後立刻趕回，誅殺了弟弟，自行稱帝。

這裡發生的事情，只能說僅供參考，畢竟拓跋嗣是所謂的「歷史勝利者」。根據記載，拓跋珪生前未立太子，但是有一些表露出屬意長子。包括名「嗣」，以及按照漢武帝的作法，先處死嗣的母親。……我是不會當真，子貴母死這一招除了漢武帝失心瘋之外沒人用。而漢人的重點「以后為備位元首」，也沒有被拓跋珪所採用。

說到底，我更相信「拓跋紹叛亂」這段，只是為了粉飾拓跋嗣奪權的春秋筆法。事實上，在「紹傳」中也寫了，拓跋紹是受到公卿共同認可的。

紹稱詔召百僚於西宮端門前北面而立，紹從門扇間謂羣臣曰：「我有父，亦有兄，公卿欲從誰也？」王公已下皆驚愕失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：「從王。」羣臣乃知宮車晏駕，而不審登遐之狀，唯陰平公元烈哭泣而去。於是朝野兇兇，人懷異志。

雖然描述上有貶意，但客觀來說並無強加暴力。長孫嵩要說一下，這是拓跋珪最重要的老臣，放在匈奴說是右賢王等級也不為過，也可以看做漢人的宰相級別。拓跋嗣那種則是標準漢化版左賢王。但左賢王其實不是太子，只是單于培養的繼承人，最終決定權仍在選舉。

而重新推舉共主之後，大家「各懷異志」也是很正常的。北魏終究不是漢人王朝，沒有世代培養起來的忠誠班底。在這樣的情況下，或許拓跋嗣的上位，也是好事。雖然經過包裝，但可以看出，政變之後拓跋嗣邀請大家回來做官，支持弟弟的大老長孫嵩，阿嗣也是以禮相待，同樣的把最高裁判權交給長孫老大。

再德政一下，北魏就穩了對吧？惜，柔然來犯，又有叛亂與轉投後秦者。不難看出，雖然阿嗣力圖振作，但拓跋珪之死，仍舊讓北魏失去了霸主地位。

沒關係，我們重新來過。詔曰：「衣食足，知榮辱。夫人飢寒切己，唯恐朝夕不濟，所急者溫飽而已，何暇及於仁義之事乎？王教之多違，蓋由於此也。非夫耕婦織，內外相成，何以家給人足矣。其簡宮人非所當御及執作伎巧，自餘悉出以配鰥民。」

加大儒化，這很明顯。不過阿嗣的德政寫在後面：發老婆啦。他認為大家不是沒有飯吃，是缺少完整的家庭組合，所以無法走上正規的社會化。那麼，就減省宮女，發給單身的肥宅當老婆吧。這一招，也是魏太祖曹操的絕技之一。能夠成為三國之冠，孟德推己及人的小愛好，也是功不可沒但知道的人不多。

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德政歸德政，阿嗣的處境還是很危險。這點從他下詔，讓身邊侍臣可以帶劍就看得出來啦。大事沒有，小事不斷的情況下，拓跋嗣逐漸推動著父親所想要的「漢化」。最關鍵性的動作，就是西元413年，國有軍隊的建立。

草原民族沒有這個東西，中原王朝則一定要靠這個來維持治權，這是拓跋氏學到最重要的一課。拓跋嗣徵召了京畿內12歲以上的男子，並要求轄下各州，每60戶出一匹軍馬，編成了15萬的朝廷直屬部隊，分別由13位將軍率領。

正月完編，4月初試啼聲，由拓跋嗣御駕親征，同時，展開巡狩。已經很久沒有人做這種事了，上一個我記得的，又是魏高祖曹丕。

開始都講廟號。沒錯，北魏就是第一個玩起「每個皇帝都有廟號」的王朝。外國人對於中國規矩比較不熟，差不多一下，很多事情到後來就差很多了。重點是，拓跋嗣的親征巡狩，確確實實，一步一步的開始穩定北魏。再說一次，很久沒有人做這種事了。

大家對於天子的力量跟權威，流於表面的認識，忽略了真正的要點：宣揚武力。這是拓跋氏接觸到中原亂局之後，得出的結論。一年之內，國內大定，後秦姚興再次表示了臣服，就連東晉都來示好；只剩下赫連匈奴極度不服，還有北燕。

花費五年，做得這麼好的拓跋嗣，其實年僅23。

發動政變時，他18，弟弟阿紹只有16。雖然漢人也多有12當郎官，15元服當皇帝，作尉官的少年，但這些外國人顯然又要更早熟一點。而且在記錄上，他們背後都沒有明顯的幕後黑手，甚至20歲才生下長子的拓跋珪，都被認為是「晚有子」。

北燕這時候已經不是慕容氏了，更迭了兩代君主，燕帝名為馮跋。馮跋不是撿角的，是有霸主之心的強者。除了對北燕內行仁政，更對柔然、高車等部族都下了不少功夫，更扣留了北魏派來的使者。

雙方的對立，勢在必行。

就在這時，東晉劉裕的大軍，攻向了洛陽。這段日子以來，洛陽軍閥本屬東晉，但卻突然向北魏投降，北魏出兵救援，與劉裕僵持不下。北燕馮跋自然不會放過這個機會，隨即遣使與東晉結盟。

偏偏也就在這個時候，後秦姚興過世。後秦內部，以及赫連匈奴，都對失去強者的後秦虎視眈眈，但北魏也無暇顧及了。所幸新秦帝姚泓雖年少，但仍有相當的軍派支持。姚泓更欲下令：「士卒死王事，贈以爵位，永復其家。」來鞏固軍派，但被叔公姚紹阻止了。手握重兵的姚紹，並不樂見於新興的軍人世族出現。

雖然就此埋下雙方不合，但一時三刻之間，在姚紹指揮調度下，後秦也勉強支撐。正當北方各派突然打得火熱之際，劉裕一個華麗轉身，把目標指向了後秦。新一輪的亂世，在南北戰爭中，揭開了序幕……

南北分裂之北魏崛起（五）：拓跋燾統一北方不僅征服中國，就連四夷來朝也一次完成

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航