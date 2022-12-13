2022/12/13,
政治

Google拒修改「香港國歌」搜尋結果，港府：不同部門將跟進

Google拒修改「香港國歌」搜尋結果，港府：不同部門將跟進
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

多項國際賽事播錯「香港國歌」為「反送中」歌曲《願榮光歸香港》，多個海外機構解釋源於網絡搜尋引擎的搜尋結果。香港保安局局長鄧炳強表示，政府曾與Google交涉，但對方拒絕把中國國歌《義勇軍進行曲》置頂。

（中央社）香港行政長官李家超今天（13日）表示，政府將會繼續要求搜尋器谷歌（Google）移除不正確的中國國歌（《義勇軍進行曲》）資訊，並強調播放正確國歌和展示正確國歌歌資訊是大是大非和道德問題。

李家超早上向媒體說，政府將再次去信Google，並要求不同部門檢視在各自範疇有什麼可以跟進。

他強調，國歌代表國家的尊嚴，確保國歌正確播放是對國家和人民的尊重。任何機構都必須認真處理國歌資訊。

李家超：「這是大是大非的事情，也是道德問題。我相信任何一個負責任機構，必須認真處理，所以就此事我們會繼續與Google交涉，亦已要求不同部門在他們範疇，有何事情可以跟進處理。」

他表示，谷歌在技術上是可以移除不正確的資料，比如移除兒童色情內容，以及為了廣告而改動搜尋結果的順序。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
李家超

保安局局長鄧炳強昨天（12日）表示，在谷歌找尋「香港國歌」時，排列首位的都是與「反送中」運動有關的歌曲《願榮光歸香港》，當局曾要求對方刪除，並把正確的中國國歌資訊置於最前，但遭拒絕。

他說，谷歌拒絕更改的理由是，相關歌曲排列首位，是由電腦自行推算出來。

但他指出，最近歐洲法院裁定，谷歌需要刪除搜尋器上一些不正確資訊，而谷歌也做了；他因此質疑谷歌是「雙重標準」，並強調當局會繼續要求谷歌糾正。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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