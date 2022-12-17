「你只有一支麥克風，和一次機會」：韋禮安登上THE FIRST TAKE，為什麼音質聽起來超級讚？

文：音音有代誌｜墨汁

如果你喜歡國片《月老》的話，想必也對裡面的主題曲印象深刻：溫柔的嗓音、豐沛的感情，再配上浪漫的歌詞，細膩描繪角色間的感情，叫人看電影時根本忍不住眼淚，這首韋禮安的〈如果可以〉，怎麼都聽不膩，如果可以的話，真的好想聽一百遍。

不過，就在這首歌一歲的時候，發生了一件驚天動地的大事——那就是韋禮安和〈如果可以〉一起登上日本音樂YouTube頻道THE FIRST TAKE。

看看影片底下網友們的留言，就知道韋禮安的表現有多讚，尤其他是第一位出現在THE FIRST TAKE的台灣歌手，網友們都為之瘋狂，紛紛到影片下面留言祝賀，甚至也有不少日本人表示被圈粉，可見音樂真的有魔法，超越語言的隔閡感動人心。

不過， THE FIRST TAKE是怎樣的音樂頻道？為什麼大家都對它這麼瘋狂？除了韋禮安之外，還有哪些歌手曾出現在頻道上呢？如果你也有這些疑問，那就趕快往下看， 好好認識這個音樂頻道吧。

「用音樂一決勝負」，在 THE FIRST TAKE你只剩音樂

THE FIRST TAKE是怎麼誕生的呢？

我們先把時間調回實體CD還很興盛的年代。當時音樂排行榜還是以CD的銷售量為排名標準，因此各家公司都會想盡各種奇招，例如只要買CD就送「握手券」，讓歌迷們為了見到偶像瘋狂購買CD，銷量變多、排名就跟著往前了。

然而，隨著網路越來越發達，實體CD逐漸沒落，音樂排行榜更加重視音樂影片的播放量，市場也出現更多元的歌曲類型，不再由大勢歌手或樂團獨佔。可以說，現在的音樂排名更看重音樂人的實力，以及作品是否符合大眾的胃口。

這時，由日本的SONY MUSIC製作的THE FIRST TAKE就誕生了，他們希望觀眾「專注在音樂上」，便用以下形式錄製歌唱影片，靠真正的音樂一決勝負。

「在白色錄音室裡，你只有一支麥克風，和一次機會。」（A microphone and a white studio. And 1 rule. You' ve got 1 TAKE.）

這是THE FIRST TAKE頻道簡介的第一句話，也直接點破頻道的重點：一鏡到底。受邀參與錄製的歌手在純白的空間裡和麥克風獨處，唯一能做的事情就是展現自己的歌聲，而且一次定生死，沒有重來的機會。

這樣的機制聽起來真的壓力山大，不過也證明了，在影片裡表現優秀的歌手都是真正的實力派，例如LiSA所演唱的〈紅蓮華〉，播放次數截止目前已累計1.2億，其他熱門影片還有知名音樂人YOASOBI、Aimer、優里、北村匠海等等，曲風各異、但都同樣精采，讓THE FIRST TAKE成為目前具有指標性的YouTube音樂頻道。

如果你對華麗的MV場景與特效感到疲乏，想要欣賞純粹的好聲音，不妨到THE FIRST TAKE尋找自己的命定，在這裡先推薦他們的第一支影片給你，由上白石萌歌（adieu）所演唱電影《愛，不由自主》的同名主題曲，在當時也造成不小的轟動。

好聲音要配好設備，最高規格的麥克風送到你家

THE FIRST TAKE這麼受歡迎還有一個重要的原因，那就是影片的音質堪稱完美。

只要戴上耳機，就能享受純粹的歌聲，不被雜音干擾，因此為了原汁原味呈現好聲音，THE FIRST TAKE影片的固定班底「麥克風」也大有來頭。

例如這支出鏡率最高的德國Neumann U87麥克風，要價新台幣10萬，有些需要重量級來賓，比如說聖堂教父，就會使用更高級的設備，例如SONY的頂級麥克風C-800G，要價新台幣25萬。

當然，如果歌手比較習慣手持麥克風，THE FIRST TAKE也會配合給予不同設備。

最難能可貴的是，THE FIRST TAKE對音質的堅持在疫情也未曾動搖。2020年疫情嚴峻時， THE FIRST TAKE推出新企劃「THE HOME TAKE」，把昂貴的設備全部寄到音樂人家裡，讓他們能夠在家中或工作室自己錄製一鏡到底的影片，當時最熱門的就是YOASOBI的主唱ikura首支臉獻聲影片〈向夜晚奔去〉。

這個企劃讓當時被迫待在家裡的人們能夠得到音樂的陪伴，也反映 THE FIRST TAKE 對音樂品質的堅持，才能成為現在知名的音樂頻道。

如果你還沒欣賞過這個版本的〈向夜晚奔去〉，趕緊戴上耳機，好好享受吧。

原來你也在這裡，還希望誰登上THE FIRST TAKE？

看到自己喜歡的音樂人出現在THE FIRST TAKE，粉絲們除了替他們高興外，更期待他們帶來的驚喜，這是因為參與錄製的歌手大多都會重新編曲，展現與原版不同的樣貌，例如頻道目前收看次數最高、由DISH／北村匠海演唱的的〈猫〉，其實原本並不是主打歌，不過在THE FIRST TAKE登場後就一炮而紅；而這次韋禮安在頻道的第二支影片，也把首張英文創作專輯的主打歌〈R.I.P.〉改編成不插電版本，讓歌迷們大大滿足！

THE FIRST TAKE從一開始只邀請SONY MUSIC旗下的藝人，到後來廣邀知名音樂人，而現在也陸續有國外歌手在頻道登場，除了韋禮安以外，還有ONE DIRECTION的Harry Styles，甚至是大家童年的搖滾女神Avril Lavigne。熟悉的歌聲一出來就是滿滿回憶殺，也讓人越來越期待之後還有哪些熟面孔會出現在頻道裡。