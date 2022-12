「你只有一支麥克風，和一次機會」：韋禮安登上THE FIRST TAKE，為什麼音質聽起來超級讚？

文:音音有代誌|墨汁

如果你喜歡國片《月老》的話,想必也對裡面的主題曲印象深刻:溫柔的嗓音、豐沛的感情,再配上浪漫的歌詞,細膩描繪角色間的感情,叫人看電影時根本忍不住眼淚,這首韋禮安的〈如果可以〉,怎麼都聽不膩,如果可以的話,真的好想聽一百遍。

不過,就在這首歌一歲的時候,發生了一件驚天動地的大事——那就是韋禮安和〈如果可以〉一起登上日本音樂YouTube頻道THE FIRST TAKE。

看看影片底下網友們的留言,就知道韋禮安的表現有多讚,尤其他是第一位出現在THE FIRST TAKE的台灣歌手,網友們都為之瘋狂,紛紛到影片下面留言祝賀,甚至也有不少日本人表示被圈粉,可見音樂真的有魔法,超越語言的隔閡感動人心。

不過, THE FIRST TAKE是怎樣的音樂頻道?為什麼大家都對它這麼瘋狂?除了韋禮安之外,還有哪些歌手曾出現在頻道上呢?如果你也有這些疑問,那就趕快往下看, 好好認識這個音樂頻道吧。

「用音樂一決勝負」,在 THE FIRST TAKE你只剩音樂

THE FIRST TAKE是怎麼誕生的呢?

我們先把時間調回實體CD還很興盛的年代。當時音樂排行榜還是以CD的銷售量為排名標準,因此各家公司都會想盡各種奇招,例如只要買CD就送「握手券」,讓歌迷們為了見到偶像瘋狂購買CD,銷量變多、排名就跟著往前了。

然而,隨著網路越來越發達,實體CD逐漸沒落,音樂排行榜更加重視音樂影片的播放量,市場也出現更多元的歌曲類型,不再由大勢歌手或樂團獨佔。可以說,現在的音樂排名更看重音樂人的實力,以及作品是否符合大眾的胃口。

這時,由日本的SONY MUSIC製作的THE FIRST TAKE就誕生了,他們希望觀眾「專注在音樂上」,便用以下形式錄製歌唱影片,靠真正的音樂一決勝負。

「在白色錄音室裡,你只有一支麥克風,和一次機會。」(A microphone and a white studio. And 1 rule. You' ve got 1 TAKE.)

這是THE FIRST TAKE頻道簡介的第一句話,也直接點破頻道的重點:一鏡到底。受邀參與錄製的歌手在純白的空間裡和麥克風獨處,唯一能做的事情就是展現自己的歌聲,而且一次定生死,沒有重來的機會。

這樣的機制聽起來真的壓力山大,不過也證明了,在影片裡表現優秀的歌手都是真正的實力派,例如LiSA所演唱的〈紅蓮華〉,播放次數截止目前已累計1.2億,其他熱門影片還有知名音樂人YOASOBI、Aimer、優里、北村匠海等等,曲風各異、但都同樣精采,讓THE FIRST TAKE成為目前具有指標性的YouTube音樂頻道。

如果你對華麗的MV場景與特效感到疲乏,想要欣賞純粹的好聲音,不妨到THE FIRST TAKE尋找自己的命定,在這裡先推薦他們的第一支影片給你,由上白石萌歌(adieu)所演唱電影《愛,不由自主》的同名主題曲,在當時也造成不小的轟動。

好聲音要配好設備,最高規格的麥克風送到你家

THE FIRST TAKE這麼受歡迎還有一個重要的原因,那就是影片的音質堪稱完美。

只要戴上耳機,就能享受純粹的歌聲,不被雜音干擾,因此為了原汁原味呈現好聲音,THE FIRST TAKE影片的固定班底「麥克風」也大有來頭。

例如這支出鏡率最高的德國Neumann U87麥克風,要價新台幣10萬,有些需要重量級來賓,比如說聖堂教父,就會使用更高級的設備,例如SONY的頂級麥克風C-800G,要價新台幣25萬。

當然,如果歌手比較習慣手持麥克風,THE FIRST TAKE也會配合給予不同設備。

最難能可貴的是,THE FIRST TAKE對音質的堅持在疫情也未曾動搖。2020年疫情嚴峻時, THE FIRST TAKE推出新企劃「THE HOME TAKE」,把昂貴的設備全部寄到音樂人家裡,讓他們能夠在家中或工作室自己錄製一鏡到底的影片,當時最熱門的就是YOASOBI的主唱ikura首支臉獻聲影片〈向夜晚奔去〉。

這個企劃讓當時被迫待在家裡的人們能夠得到音樂的陪伴,也反映 THE FIRST TAKE 對音樂品質的堅持,才能成為現在知名的音樂頻道。

如果你還沒欣賞過這個版本的〈向夜晚奔去〉,趕緊戴上耳機,好好享受吧。

原來你也在這裡,還希望誰登上THE FIRST TAKE?

看到自己喜歡的音樂人出現在THE FIRST TAKE,粉絲們除了替他們高興外,更期待他們帶來的驚喜,這是因為參與錄製的歌手大多都會重新編曲,展現與原版不同的樣貌,例如頻道目前收看次數最高、由DISH/北村匠海演唱的的〈猫〉,其實原本並不是主打歌,不過在THE FIRST TAKE登場後就一炮而紅;而這次韋禮安在頻道的第二支影片,也把首張英文創作專輯的主打歌〈R.I.P.〉改編成不插電版本,讓歌迷們大大滿足!

THE FIRST TAKE從一開始只邀請SONY MUSIC旗下的藝人,到後來廣邀知名音樂人,而現在也陸續有國外歌手在頻道登場,除了韋禮安以外,還有ONE DIRECTION的Harry Styles,甚至是大家童年的搖滾女神Avril Lavigne。熟悉的歌聲一出來就是滿滿回憶殺,也讓人越來越期待之後還有哪些熟面孔會出現在頻道裡。