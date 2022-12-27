《紅色警報》：我問台灣外交部長吳釗燮，是否真的能想像與中華人民共和國統一？

文：Alexander Görlach

從政治人物對中國的評價中，可以觀察到心態的變化，這在民眾中也很明顯。在上述皮尤研究所（Pew Forschungsinstitut）6月的調查中，絕大多數人——至少在接受調查的17個國家中的16個國家——表示他們希望自己的國家與美國有更多的合作，而不是與中國合作。

受訪者還指出，中國領導層不維護本國人民的人權。被調查的工業化國家中，唯一一個不是民主國家的是新加坡。那裡的大多數漢人顯然贊成北京的路線。專制國家的其他民族，和自由世界的人一樣，對中華人民共和國持負面看法。

即使在蘇聯解體很久之後的今天，世界仍分為兩個陣營。這種新的集團結構在承認人權的國家和否認人權的國家之間運行。1989 年鐵幕倒塌後，兩位學者，一位在麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge, Massachusetts），另一位在加州的史丹佛市（Stanford, California），寫下了他們認為冷戰後世界將走向何方的預測：薩繆爾．杭廷頓（Samuel Huntington）寫了《文明的衝突》，法蘭西斯．福山寫了《歷史的終結》。杭廷頓假設在兩極世界結束後，不同的權力中心會出現並進入一種相互衝突的狀態。

他將西方世界視為這些區域之一。它仍然強大，但已不再是幾個世紀前的全球中心。杭廷頓主要根據宗教類別劃分文化半球或「文明」，這主要是基於宗教類別：基督教世界不同於伊斯蘭世界，而伊斯蘭世界又不同於印度教和中國世界。他認為，只有西方世界是根據一個羅盤方位（Himmelsrichtung）而不是宗教來命名的。

然而，對於杭廷頓來說，西方世界是英裔美國人、白人和新教徒的代名詞，這一點從他不認為拉丁美洲是西方的一部分這一事實就可以看出，這根本就是錯誤的。

法蘭西斯．福山預見到蘇聯解體後民主的勝利：根據福山的說法，以有利於自由的方式結束的系統性競爭，將促使許多國家轉向民主。1990 年代的情況確實如此。

今天，不幸的是，民主國家的數量再次下降。在此期間，福山已經遠離了這種想法，遠離了一種準命定的自動機制的想法，這種自動機制彷彿把世界自動變成一個自由的地方。我認為福山即使在今天仍值得尊重，因為他有勇氣相信民主可以做任何事情。我們還看到在我們的周遭裡，那些沒有在束縛中度過一天的人，卻不相信民主，仍希望普亭的統治（愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化，Pegida；德國另類選擇黨，AfD）。

福山和杭廷頓的預測都錯了：福山的錯誤是因為世界沒有通向民主和自由的自動機制，杭廷頓則是因為當今世界不是由許多權力中心組成，而是再次一分為二。我們目前在系統性競爭中仍有這種兩極分化，但不是冷酷、軍事威懾的對抗。如果中國國家主席習近平決定攻打台灣，這種情況將會改變。

那麼，最遲在那時，美國和日本是否會站在被攻擊的島國一邊來干預衝突，將會變得明朗。此刻，這三邊夥伴也會被要求並有義務承擔責任。到目前為止，德國聯邦共和國在其可能的範圍內表現出將負起一種責任感。但在習主席宣布吞併台灣是一項國家任務，並將其與他作為中華人民共和國統治者的命運聯繫起來的情況下，那麼至少在這一刻不做準備是愚蠢的。

同時，中國將處理這裡概述的其他問題。與西太平洋沿岸國家，以及在南海和東海使用國際水域的國家的對抗，每天都在升級。在這種緊張局勢下，美國總統拜登和中國國家主席習近平決定定期通電話，這是一個好兆頭。

如果2021年9月的爆料屬實，美國參謀長馬克．密利（Mark Milley）打電話給中國參謀長李作成將軍，並祕密向他保證，唐納．川普不可能利用其任期的最後幾天對中華人民共和國進行突擊，那麼似乎也有軍方人士可以阻止局勢升級，例如在意外發射導彈之後阻止局勢升級。

但事實是：中華人民共和國有一個成為海洋新領導力量的計畫。北京更願意在沒有戰爭的情況下實現這一目標，這就是為什麼要部署新絲綢之路，並將其作為軍事升級之外的施壓手段。

Photo Credit: 新學林 斯里蘭卡

讓我們再看看斯里蘭卡。

在斯里蘭卡拖欠計畫貸款後，前面提到的漢班托塔港現在成為中國的基地。因此，中華人民共和國在其宿敵印度的門口，占據了一個具有重要戰略意義的位置。沒有發射一顆子彈，也沒有發射一枚火箭。對世界海洋進行這種安靜的軍事化，完全符合北京的口味。美國及其在西太平洋盟國的霸主地位，已經被打破。現在北京將盡最大的努力將影響範圍擴大到非洲之角。習近平提到，中華人民共和國過去從未擁有過艦隊，屆時將成為一個新的英國，憑藉其海軍力量成為世界強國。

帝國來來去去，這個或另一個國家可能會跟帝國打交道。關於美國人的衰落和中國人的崛起，已經寫了很多。

一些作者將21世紀稱為太平洋世紀，以取代大西洋世紀。海洋地理一直都有形塑身分的作用。羅馬人親切地稱今天的地中海為「mare nostrum」，即「我們的海」，因為它的所有海岸都在羅馬統治之下。目前的世界秩序，即就哪些海域被認為是所有人都可使用的國際水域達成協議，是一個比較新的現象。中國想要廢除這種秩序，恢復依靠威懾和武力的強者法則。自由世界不能讓中華人民共和國逍遙法外。因為海洋和平對於地球上的和平至關重要。