《紅色警報》：我問台灣外交部長吳釗燮，是否真的能想像與中華人民共和國統一？
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福山和杭廷頓的預測都錯了：世界沒有通向民主和自由的自動機制，當今世界也不是由許多權力中心組成，而是再次一分為二。我們目前在系統性競爭中仍有這種兩極分化，但不是冷酷、軍事威懾的對抗。如果中國國家主席習近平決定攻打台灣，這種情況將會改變。
文：Alexander Görlach
從政治人物對中國的評價中，可以觀察到心態的變化，這在民眾中也很明顯。在上述皮尤研究所（Pew Forschungsinstitut）6月的調查中，絕大多數人——至少在接受調查的17個國家中的16個國家——表示他們希望自己的國家與美國有更多的合作，而不是與中國合作。
受訪者還指出，中國領導層不維護本國人民的人權。被調查的工業化國家中，唯一一個不是民主國家的是新加坡。那裡的大多數漢人顯然贊成北京的路線。專制國家的其他民族，和自由世界的人一樣，對中華人民共和國持負面看法。
即使在蘇聯解體很久之後的今天，世界仍分為兩個陣營。這種新的集團結構在承認人權的國家和否認人權的國家之間運行。1989 年鐵幕倒塌後，兩位學者，一位在麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge, Massachusetts），另一位在加州的史丹佛市（Stanford, California），寫下了他們認為冷戰後世界將走向何方的預測：薩繆爾．杭廷頓（Samuel Huntington）寫了《文明的衝突》，法蘭西斯．福山寫了《歷史的終結》。杭廷頓假設在兩極世界結束後，不同的權力中心會出現並進入一種相互衝突的狀態。
他將西方世界視為這些區域之一。它仍然強大，但已不再是幾個世紀前的全球中心。杭廷頓主要根據宗教類別劃分文化半球或「文明」，這主要是基於宗教類別：基督教世界不同於伊斯蘭世界，而伊斯蘭世界又不同於印度教和中國世界。他認為，只有西方世界是根據一個羅盤方位（Himmelsrichtung）而不是宗教來命名的。
然而，對於杭廷頓來說，西方世界是英裔美國人、白人和新教徒的代名詞，這一點從他不認為拉丁美洲是西方的一部分這一事實就可以看出，這根本就是錯誤的。
法蘭西斯．福山預見到蘇聯解體後民主的勝利：根據福山的說法，以有利於自由的方式結束的系統性競爭，將促使許多國家轉向民主。1990 年代的情況確實如此。
今天，不幸的是，民主國家的數量再次下降。在此期間，福山已經遠離了這種想法，遠離了一種準命定的自動機制的想法，這種自動機制彷彿把世界自動變成一個自由的地方。我認為福山即使在今天仍值得尊重，因為他有勇氣相信民主可以做任何事情。我們還看到在我們的周遭裡，那些沒有在束縛中度過一天的人，卻不相信民主，仍希望普亭的統治（愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化，Pegida；德國另類選擇黨，AfD）。
福山和杭廷頓的預測都錯了：福山的錯誤是因為世界沒有通向民主和自由的自動機制，杭廷頓則是因為當今世界不是由許多權力中心組成，而是再次一分為二。我們目前在系統性競爭中仍有這種兩極分化，但不是冷酷、軍事威懾的對抗。如果中國國家主席習近平決定攻打台灣，這種情況將會改變。
那麼，最遲在那時，美國和日本是否會站在被攻擊的島國一邊來干預衝突，將會變得明朗。此刻，這三邊夥伴也會被要求並有義務承擔責任。到目前為止，德國聯邦共和國在其可能的範圍內表現出將負起一種責任感。但在習主席宣布吞併台灣是一項國家任務，並將其與他作為中華人民共和國統治者的命運聯繫起來的情況下，那麼至少在這一刻不做準備是愚蠢的。
同時，中國將處理這裡概述的其他問題。與西太平洋沿岸國家，以及在南海和東海使用國際水域的國家的對抗，每天都在升級。在這種緊張局勢下，美國總統拜登和中國國家主席習近平決定定期通電話，這是一個好兆頭。
如果2021年9月的爆料屬實，美國參謀長馬克．密利（Mark Milley）打電話給中國參謀長李作成將軍，並祕密向他保證，唐納．川普不可能利用其任期的最後幾天對中華人民共和國進行突擊，那麼似乎也有軍方人士可以阻止局勢升級，例如在意外發射導彈之後阻止局勢升級。
但事實是：中華人民共和國有一個成為海洋新領導力量的計畫。北京更願意在沒有戰爭的情況下實現這一目標，這就是為什麼要部署新絲綢之路，並將其作為軍事升級之外的施壓手段。
讓我們再看看斯里蘭卡。
在斯里蘭卡拖欠計畫貸款後，前面提到的漢班托塔港現在成為中國的基地。因此，中華人民共和國在其宿敵印度的門口，占據了一個具有重要戰略意義的位置。沒有發射一顆子彈，也沒有發射一枚火箭。對世界海洋進行這種安靜的軍事化，完全符合北京的口味。美國及其在西太平洋盟國的霸主地位，已經被打破。現在北京將盡最大的努力將影響範圍擴大到非洲之角。習近平提到，中華人民共和國過去從未擁有過艦隊，屆時將成為一個新的英國，憑藉其海軍力量成為世界強國。
帝國來來去去，這個或另一個國家可能會跟帝國打交道。關於美國人的衰落和中國人的崛起，已經寫了很多。
一些作者將21世紀稱為太平洋世紀，以取代大西洋世紀。海洋地理一直都有形塑身分的作用。羅馬人親切地稱今天的地中海為「mare nostrum」，即「我們的海」，因為它的所有海岸都在羅馬統治之下。目前的世界秩序，即就哪些海域被認為是所有人都可使用的國際水域達成協議，是一個比較新的現象。中國想要廢除這種秩序，恢復依靠威懾和武力的強者法則。自由世界不能讓中華人民共和國逍遙法外。因為海洋和平對於地球上的和平至關重要。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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