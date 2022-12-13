為突破美國禁令，華為「斷尾求生」授權OPPO使用5G專利技術，三星、小米也有望受惠

為了可以突破美國晶片禁制令，中國通訊巨擘——華為（HUAWEI）意外和同為競爭對手的OPPO簽訂5G專利技術協議，試圖尋求更大的發展空間，而外界預測未來包含三星電子（Samsung Electronics）、Vivo、小米（Xiaomi）等業者都可能是潛在合作對象。

華為斷尾求生和競爭業者合作

華為發出公告，和OPPO簽訂5G專利技術協議，將以每支手機為單位收取合理的授權費用，未來預計更多品牌業者可以取得5G網路通訊技術。

StrategyAnalytics數據顯示，截止今（2022）年10月，蘋果在全球市場的出貨量居首位。銷量而言，三星在全球市場居首位，小米緊隨其後。

其中，小米在出貨量和銷量上都保持在第3位，銷量榜單後續廠商包括OPPO、vivo、傳音、榮耀、realme、聯想和華為等。意味著排除美系手機品牌業者以外，以上均有可能和華為合作授權5G網路通訊技術。

部分市場人士告訴《DIGITIMES》，Oppo和三星得到華為的技術支援後，其自行研發的手機技術，將有進一步的升級，未來將會對現有的高通（Qualcomm）、聯發科寡佔市場格局帶來衝擊。

事實上，在過去華為是領先全球的資訊和通訊技術 (ICT) 和智慧裝置供應商。它具有競爭力的地方在於一方面跨足電信網路、IT、智慧裝置，另外也有雲端服務，4大重要領域成為強力的整合解決方案公司。

其中，終端產品全面覆蓋面向廣泛，包含：智慧手機、筆記型電腦和平板電腦、穿戴裝置、行動寬頻終端、家庭終端和消費者雲端等。2020年華為發布新的開發者技術引起關注。華為一直強調，致力於構建可信賴、公平開放的「生態圈」。

華為建立通訊生態圈失敗，改推「新設計」要避開美國禁令

當時華為強調，在德國、波蘭和俄羅斯新建3個生態合作實驗室，在羅馬尼亞、俄羅斯、埃及、墨西哥和馬來西亞新建5個全球開發者服務中心。他們說，通過當地語系化的服務組織和平臺，更好地服務開發者進入全球市場。

也意味著日前中國利用通訊科技，歐洲、南美和東南亞建立據點。不過受到美國貿易打擊後，開始有越來越多國家開始反對華為入主其國內通訊產業。

美國聯邦通信委員會（FCC）羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）28日強調：「我們今日採取的行動（禁制華為、中興），禁止他們進入我國網路的基地台設備。也禁止進入我們家中的手機、相機和WiFi路由器⋯⋯換句話說，此舉（限制令）是全面的。」

此外，FCC也不放行，中國海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）和大華科技（Dahua）的銷售，不允許這些業者參與美國的公共安全和政府等基礎設施。

面對此些困境，華為除了以5G專利技術為籌碼和更多品牌業者合作以外；知情人士也向《金融時報》透露，華為計劃最快2023年重新推出5G手機，以重新設計5G手機、並避免使用受限制先進晶片的方式，來繞過美國的制裁。

報導稱，華為大動作調整手機結構，使用由中國業者生產、可支援5G的晶片，但是製程較落後的晶片，可能會影響用戶體驗。若與華為前幾代手機和蘋果的iPhone 14相比，用戶體驗差距會更大。但是在歐美制裁下，這已經是最好的辦法。

半導體專家Douglas Fuller強調，華為需要很長時間，才能建立內外部供應鏈，也相當有可能在華為實現目標前，我們早已進入6G時代。意味著華為的困境仍非常巨大。

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核稿編輯：翁世航