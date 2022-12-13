為突破美國禁令，華為「斷尾求生」授權OPPO使用5G專利技術，三星、小米也有望受惠
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中國通訊科技巨擘華為（HUAWEI）為了突破歐美夾擊，意外授權5G專利技術給競爭對手，並預計於明（2023）年以新晶片設計推出手機，企圖繞過美國制裁。
為了可以突破美國晶片禁制令，中國通訊巨擘——華為（HUAWEI）意外和同為競爭對手的OPPO簽訂5G專利技術協議，試圖尋求更大的發展空間，而外界預測未來包含三星電子（Samsung Electronics）、Vivo、小米（Xiaomi）等業者都可能是潛在合作對象。
華為斷尾求生和競爭業者合作
華為發出公告，和OPPO簽訂5G專利技術協議，將以每支手機為單位收取合理的授權費用，未來預計更多品牌業者可以取得5G網路通訊技術。
StrategyAnalytics數據顯示，截止今（2022）年10月，蘋果在全球市場的出貨量居首位。銷量而言，三星在全球市場居首位，小米緊隨其後。
其中，小米在出貨量和銷量上都保持在第3位，銷量榜單後續廠商包括OPPO、vivo、傳音、榮耀、realme、聯想和華為等。意味著排除美系手機品牌業者以外，以上均有可能和華為合作授權5G網路通訊技術。
部分市場人士告訴《DIGITIMES》，Oppo和三星得到華為的技術支援後，其自行研發的手機技術，將有進一步的升級，未來將會對現有的高通（Qualcomm）、聯發科寡佔市場格局帶來衝擊。
事實上，在過去華為是領先全球的資訊和通訊技術 (ICT) 和智慧裝置供應商。它具有競爭力的地方在於一方面跨足電信網路、IT、智慧裝置，另外也有雲端服務，4大重要領域成為強力的整合解決方案公司。
其中，終端產品全面覆蓋面向廣泛，包含：智慧手機、筆記型電腦和平板電腦、穿戴裝置、行動寬頻終端、家庭終端和消費者雲端等。2020年華為發布新的開發者技術引起關注。華為一直強調，致力於構建可信賴、公平開放的「生態圈」。
華為建立通訊生態圈失敗，改推「新設計」要避開美國禁令
當時華為強調，在德國、波蘭和俄羅斯新建3個生態合作實驗室，在羅馬尼亞、俄羅斯、埃及、墨西哥和馬來西亞新建5個全球開發者服務中心。他們說，通過當地語系化的服務組織和平臺，更好地服務開發者進入全球市場。
也意味著日前中國利用通訊科技，歐洲、南美和東南亞建立據點。不過受到美國貿易打擊後，開始有越來越多國家開始反對華為入主其國內通訊產業。
美國聯邦通信委員會（FCC）羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）28日強調：「我們今日採取的行動（禁制華為、中興），禁止他們進入我國網路的基地台設備。也禁止進入我們家中的手機、相機和WiFi路由器⋯⋯換句話說，此舉（限制令）是全面的。」
此外，FCC也不放行，中國海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）和大華科技（Dahua）的銷售，不允許這些業者參與美國的公共安全和政府等基礎設施。
面對此些困境，華為除了以5G專利技術為籌碼和更多品牌業者合作以外；知情人士也向《金融時報》透露，華為計劃最快2023年重新推出5G手機，以重新設計5G手機、並避免使用受限制先進晶片的方式，來繞過美國的制裁。
報導稱，華為大動作調整手機結構，使用由中國業者生產、可支援5G的晶片，但是製程較落後的晶片，可能會影響用戶體驗。若與華為前幾代手機和蘋果的iPhone 14相比，用戶體驗差距會更大。但是在歐美制裁下，這已經是最好的辦法。
半導體專家Douglas Fuller強調，華為需要很長時間，才能建立內外部供應鏈，也相當有可能在華為實現目標前，我們早已進入6G時代。意味著華為的困境仍非常巨大。
延伸閱讀
- 加拿大政府宣布禁華為、中興的5G技術，在野黨批評拖太久
- 台積電助攻！中興吃下華為的中國通訊設備市場，一舉將5G市占率提高到35%
- 為突破美國禁令，傳中國將斥資百億美元替華為、中芯牽線，尋求台積電供應鏈協助蓋晶圓廠
- 《生命饗宴》：早在2003年我與華為在伊朗電信市場交手時，就已經深刻感受到華為必將崛起
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核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。