港府今鬆縛多項防疫措施，商家盼明年1月與大陸通關
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隨著北京中央大幅度放寬防疫措施，香港當局也緊隨其後，今日接連取消一些防疫限制，逐步走向「復常」，但對於商界和許多港人來說，他們最感關注是香港何時與中國大陸恢復免檢疫通關。
（中央社）隨著北京中央大幅度放寬防疫措施，香港當局也緊隨其後，今日（13日）接連取消一些防疫限制，逐步走向復常，但對於商界和許多港人來說，他們最感關注是香港何時與中國大陸恢復免檢疫通關。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，香港先後出現五波疫情，其中以今年1月初的第五波肆虐最長及最嚴峻，至今累計造成1萬771名確診者死亡，而此前的四波疫情只有約200名確診者死亡。
全部五波疫情造成220多萬人染疫，也是以第五波佔最多。
在第四波疫情接近尾聲時，港府及外界原先都預期疫情即將過去，普遍期待可以取消各種防疫限制，讓香港恢復正常運作。此外，當時港府也與中國大陸方面商討恢復免檢疫通關，以利香港經濟民生。
但突如其來的第五波疫情令上述期望頓成泡影，更令香港跌入防疫深淵；當局為壓制病毒蔓延，採取了更嚴厲的手段，曾一度禁止餐廳晚上供應堂食，以及限制經營時間和接待人數。
相關措施也適用於酒吧、美容院、電影院和卡拉OK等各類娛樂場所，令香港消費市場一片死寂，各行各業都有店鋪關閉和裁員。
更糟的是第五波疫情令香港與中國大陸免檢疫通關無法落實，不但令港人難以北上探親或旅遊，也令中國大陸民眾不能來港遊玩。
過往中國大陸每年有數千萬人來港遊玩，3年疫情香港每年損失了數千萬客源，觀光業、酒店業、零售業、航空業和主題公園等，都受到嚴重衝擊，資金鏈斷裂。
港府此前已出資協助國泰航空公司和香港海洋公園渡過難關，並以其他方式解救相關行業。
在進入2023之際，香港的疫情並未明顯減弱，目前每天都逾萬例確診，截至上月初，外界對政府放寬防疫限制都不寄以厚望，但也顯然失去了耐性。
也因此，當中國大陸月前持續出現要求放寬防疫措施的示威後，香港也有人附和支持，雖然規模較少，但應已引起港府關注。
面對民眾不滿，北京方面近日作出反應，大幅度取消各種防疫限制，而港府也緊隨其後，13日再度放寬防疫限制，為港人及海外人境者鬆綁。
香港行政長官李家超今天早上公布，市民明日（14日）起不用掃描「安心出行」，黃碼也會取消。
為了防疫，當局自疫情之初即推出軟件「安心出行」，這個軟件在手機下載，呈現的顏色分為藍碼、黃碼和紅碼；藍碼者在餐廳等場所外面掃描後，即可進入。
黃碼則有局限，需要過了監測期並獲得藍碼後才能進入；紅碼為確診者或需要隔離的緊密接觸者，禁止進入任何場所。
目前香港當局對從海外及台灣入境的人採取「0+3」檢疫安排，即進入香港後不必隔離，只有3天監測期，期間他們手機上的「安心出行」應用程式會呈現黃碼，待監測期結束後會轉為藍碼，屆時才可以進入餐廳等。
就本地居民而言，在當局取消掃描「安心出行」後，他們可以自由進出食店，不必再掃描「安心出行」，省卻一道防疫枷鎖。
對於從海外及台灣抵港的人而言，14日起，只要入境時證實沒有確診，便會獲發藍碼，可以自由活動，即入境後既不用隔離，也可以即時進入餐廳、酒吧及主題公園等，不必等待監測期過去。
減擾民「強檢」
香港醫務衞生局局長盧寵茂今天下午進一步公布，14日起撤銷前往中國大陸及澳門在口岸進行的快速核酸檢測、即檢測待行安排。旅客只須持有48小時內的一次核酸檢測陰性結果，不用在機場或陸路口岸做多一次特別核酸測試及等結果才能離境。
此外，當局將會逐步減少發出強制檢測指令。此前只要某住宅大樓有住客確診，當局都會強制全部住客接受核酸檢測，十分擾民。
當局也會減少要求市民接受核酸檢測，有需要時，自行進行快篩即可；當局也取消強制確診者帶上電子手環，因為確診人數減少，以及效益不大。
除了放寬防疫措施外，香港網媒《香港01》今日在報導中指出，從廣東省衞健委相關部門獲得的消息，兩地通關已有具體時間表，最快可在明年1月初實行，目前提出的日子是9日，屆時會採取「0+3」模式，即入境人士只要3天家居監察。
另據香港《文匯報》報導，福田口岸最近時常在晚上亮燈，口岸保安和地鐵相關人員都表示，目前口岸正在測試燈光等設備，以迎接兩地重新恢復通關。
綜合而言，目前各種跡象顯示，在歷經疫情3年肆虐之後，香港正逐步走向復常，而且很有可能恢復與中國大陸免檢疫通關，也許可以重振經濟民生活力，為港人解困。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
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2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
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新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。