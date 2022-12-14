TNL+ 2022/12/14,
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夏威夷「末代公主」96歲高齡辭世：她是夏威夷王國遭美國推翻後，所延續的民族認同象徵

夏威夷「末代公主」96歲高齡辭世：她是夏威夷王國遭美國推翻後，所延續的民族認同象徵
夏威夷末代公主卡瓦納納科亞｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然卡瓦納納科亞沒有正式的王室頭銜，但卻是夏威夷王國遭美國推翻後，所延續的民族認同象徵。檀香山社區學院助理教授基莫（Kimo Alama Keaulana）分析：「夏威夷人一直將她尊稱為公主，因為人民承認她擁有這一血統，尤其夏威夷人自古以來非常重視家譜，光從這點來看，卡瓦納納科亞毫無爭議的具有高貴的皇室血統。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

全美唯一的王室官邸「伊奧拉尼宮」（Iolani Palace）於2022年12月12日發出聲明哀悼，被尊稱為夏威夷「末代公主」的卡瓦納納科亞（Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa）已於同月11日，以96歲的高齡辭世。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，卡瓦納納科亞是在其位於怒安奴（Nu'uanu）的住處安詳離世，她的妻子維洛尼卡（Veronica Gail Kawananakoa）全程陪伴在身邊。

「卡瓦納納科亞對夏威夷及人民的熱愛，將使她永遠被銘記在大眾心中，我們會全然的想念她。」現年69歲的維洛尼卡在一份聲明中如此說道。

《夏威夷即時新聞》（Hawaii News Now）表示，在卡瓦納納科亞的死訊公布後，夏威夷州州長葛林（Josh Green）隨即宣布，該州的議會大廈及州辦公室須降半旗，直至2022年12月18日。

「我和我的妻子，對於卡瓦納納科亞的離世深感傷痛。卡瓦納納科亞總是以謙卑、維持尊嚴的態度，承載著她被授予的地位，她更豐富了周遭所有人的生命。她同時也像過往的夏威夷王室成員一樣，為夏威夷人民貢獻永恆不巧的瑰寶。」葛林這般表示。

卡瓦納納科亞的死因則沒有被提及，但《夏威夷即時新聞》揭露，她這幾年來，其實一直飽受疾病問題困擾。

夏威夷曾經是個國家？

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