被中國監禁的徐秦女士獲頒2022年林昭自由獎，海外的高調關注，可以令中共稍微收斂其不法之風
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在海外有個不成文的規矩，越是深陷牢獄之災的中國人，越要高調聲援和支持，因為海外的關注，可以令中共稍微收斂其不法之風。這個觀點完全正確，如果把中共籠統地分為兩個部分，一個部分是在政府高層的發號施令者，這部分人決定了中國社會是否可能存在稍微的空間，而在習近平治下，中國的言論空間越來越緊縮。
美國民間機構「對華援助協會」宣布徐秦女士獲得2022年林昭自由獎。
在接受訪問時，對華援助協會創始人兼會長傅希秋博士在祝福今年的獲獎者時說：「徐秦女士體現了林昭的遺產，她致力於她的信仰和對自由民主中國的追求，甚至不惜犧牲自己。」他繼續說：「我們欽佩她的勇氣，並為她早日脫離共產黨囹圄獲得人身自由而不停地禱告。我們敦促全世界良心公義人士也這樣做。」
江蘇著名異議人士徐秦女士，她是中國民間組織「中國人權觀察」創始人之一，並擔任該組織秘書長，她參與領導的「玫瑰中國」團隊長期關注中國人權問題。2015年，在「中國人權觀察」理事長秦永敏被逮捕以後，徐秦毫不畏懼，自薦成為「玫瑰中國」的骨幹，密切關注人權事務，深入參與維權，並與其他上訪者和異議人士建立密切關系。
2018年2月9日，在秦永敏顛覆國家政權案開庭前，中國官方將徐秦女士進行刑事拘留。3月11日，她在指定地點被監視居住，並以尋釁滋事罪被取保候審，這是中共經常用來壓製異見人士的無端指控。2020年4月24日，她又因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被起訴，並於2021年5月被監視居住。最終，她在2021年11月4日被捕，目前被關押在揚州市看守所。
林昭自由獎是為了紀念因反對共產黨而被殺害的中國基督徒林昭而設立的。
她是一位直言不諱的作家和詩人，在進入北京大學學習的四年後，於1958年被列為右派。1960年10月，她因參與策劃地下刊物《星火》而被捕。在被關押在上海提籃橋監獄期間，她用自己的鮮血寫了一本書，反對當時的毛澤東和中國共產黨的「暴政奴役」。1968年4月29日，林昭被判處死刑，官方在同一天將她槍決。
1980年8月22日，上海市高級人民法院追認了該判決，並以精神疾病為由宣布她無罪。1981年12月30日，上海市人民法院再次審查此案，認為對精神病的裁決是不恰當的，宣告她完全無罪。林昭自此沉冤得雪。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8