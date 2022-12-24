被中國監禁的徐秦女士獲頒2022年林昭自由獎，海外的高調關注，可以令中共稍微收斂其不法之風

美國民間機構「對華援助協會」宣布徐秦女士獲得2022年林昭自由獎。

在接受訪問時，對華援助協會創始人兼會長傅希秋博士在祝福今年的獲獎者時說：「徐秦女士體現了林昭的遺產，她致力於她的信仰和對自由民主中國的追求，甚至不惜犧牲自己。」他繼續說：「我們欽佩她的勇氣，並為她早日脫離共產黨囹圄獲得人身自由而不停地禱告。我們敦促全世界良心公義人士也這樣做。」

江蘇著名異議人士徐秦女士，她是中國民間組織「中國人權觀察」創始人之一，並擔任該組織秘書長，她參與領導的「玫瑰中國」團隊長期關注中國人權問題。2015年，在「中國人權觀察」理事長秦永敏被逮捕以後，徐秦毫不畏懼，自薦成為「玫瑰中國」的骨幹，密切關注人權事務，深入參與維權，並與其他上訪者和異議人士建立密切關系。

2018年2月9日，在秦永敏顛覆國家政權案開庭前，中國官方將徐秦女士進行刑事拘留。3月11日，她在指定地點被監視居住，並以尋釁滋事罪被取保候審，這是中共經常用來壓製異見人士的無端指控。2020年4月24日，她又因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被起訴，並於2021年5月被監視居住。最終，她在2021年11月4日被捕，目前被關押在揚州市看守所。

林昭自由獎是為了紀念因反對共產黨而被殺害的中國基督徒林昭而設立的。

她是一位直言不諱的作家和詩人，在進入北京大學學習的四年後，於1958年被列為右派。1960年10月，她因參與策劃地下刊物《星火》而被捕。在被關押在上海提籃橋監獄期間，她用自己的鮮血寫了一本書，反對當時的毛澤東和中國共產黨的「暴政奴役」。1968年4月29日，林昭被判處死刑，官方在同一天將她槍決。

1980年8月22日，上海市高級人民法院追認了該判決，並以精神疾病為由宣布她無罪。1981年12月30日，上海市人民法院再次審查此案，認為對精神病的裁決是不恰當的，宣告她完全無罪。林昭自此沉冤得雪。