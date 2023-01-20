南北分裂之北魏崛起（五）：拓跋燾統一北方不是單純征服中國，就連四夷來朝也一次完成

文：阿前

西元420年，東晉滅亡，劉宋代立。宋君劉裕篡位的過程，在《宋書》中並未詳述，但《魏書》卻頗富興味。前一年，3月「司馬德文寧朔將軍、平陽太守、匈奴護軍薛辯及司馬楚之、司馬順明、司馬道恭，並遣使請降。」「六月，司馬德文建威將軍、河西太守、馮翊羌酋党道子遣使內屬。」

司馬德文就是東晉末代晉恭帝。知道內情的，有點本事的司馬家宗室，紛紛向北魏獻降，請求庇護。當時劉裕人在彭城，遠端指揮關中晉軍與匈奴作戰，最終大敗，失去了剛奪下的關中地區。更有趣的不得了的是，幾乎在司馬德文禪位於劉裕的同時，北魏底下的一部分司馬家人士，也意圖謀反奪取北魏。好厲害，好本事。

南北政權都有不穩之處，雙方保持不動，互相觀察。然而，篡晉立宋的劉裕，不到兩年後就過世了。4個月後，北魏決定發起南征，立了「晉兵大將軍」、「宋兵將軍」、「吳兵將軍」，以平定國內僭位偽帝為名，渡過黃河，拯救水深火熱的南部中國百姓。

不過戰況並不樂觀。魏帝拓跋嗣大怒，御駕親征，再召五萬援軍。年底，宋屬東郡、青州各郡紛紛陷落。拓跋嗣很滿意，回返鄴城坐鎮，魏軍一邊攻打兗州青州，一邊分兵繼續往洛陽推進。不過虎牢關可不是吃素的，魏軍再次卡關。

每次卡關，拓跋嗣就要親征，這是過去中國歷史上不曾出現的現象。皇帝出馬打仗不是稀奇，稀奇在於當前線滯礙，這時的危險性是偏高的。但拓跋嗣仍奮勇上前，幾乎戰無不勝。

不過反回來看，《魏書》的幾個開國皇帝紀，其實是很空虛的。他們就是一個名字，跟各式各樣的戰功。沒有性格，沒有施政，沒有言行記錄，沒有人關心。魏晉南北朝，沒有比戰功更凝聚人心的了。奴隸石勒之所以為王，平民劉裕之所以稱帝，無不是因為他們如戰神般的表現。

終於，在拓跋嗣的指揮下，虎牢陷落，洛陽近在眼前，這時，魏軍中卻出現了疫病。拓跋嗣急忙離開前線，但已經晚了，半年後，年僅32的拓跋嗣過世。這段期間，他的長子拓跋燾已經開始代理執政，不過不失，也順利的登上了王位。

拓跋燾繼位，更是力行德政，安撫民心。一切都穩了是嗎？不，對北魏來說，最大的外敵向來不在中國，柔然的大舉進攻，才是北魏之痛。好不容易擊退柔然，內部反亂又起。拓跋燾終於下了一個決定：造字。

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北魏幾代以來，逐漸漢化，如今中國區域的治理，變成比草原爭戰更為重要。事實上，鮮卑語並沒有文字，至少到目前都沒有發現。拓跋燾的新政，主要分兩個項目，一是新造千字，二是定楷書為正體。也或許，某些在兩漢三國以前未見，卻現於《魏書》的漢字，其實就是鮮卑文？

這只是一個小插曲，大家更關心的，則是拓跋燾接下來召開的會議。柔然、匈奴、北燕，應該先對哪一邊用兵。

兩件事情是有相關的，關連就是「儒」。

在拓跋燾之前，北魏只是坐著北方共主的位置，沒有「統一」的想法，但他的父親拓跋嗣對儒學的興趣，就已大於前代。拓跋燾不只接受相當程度的儒家教育，對於佛學，道門，也都有一定程度的涉獵。基本上，這時候嚴格要說，他是一個佛教徒。

會議中，三代名相長孫嵩表示，匈奴小渣渣，不用理他們，應該征伐柔然，搶回陰山獵場，才是富國之道。老派鮮卑思維，對統一沒有概念，拓跋燾挖了挖鼻孔，不置可否。但同為三代老臣，此時僅為九卿之一的中國士人崔浩，則提出了不同的意見。

柔然移動迅速，想要追擊他們絕非易事，就算派出大軍，也難及遠。反而匈奴沒什麼土地囂張的要命，殺死的工匠成千上萬，人神共憤。作為共主當然是先討伐他們啊。

有沒有似曾相似感？在崔浩口中的柔然，根本就是西漢的匈奴啊。

當鮮卑價值與漢儒價值在北魏朝堂上碰撞，拓跋燾的心中也默默下了自己的決定。喔，還有一派說先打北燕啊，不過拓跋燾當作沒聽見，開始安排西方巡狩，以及北方征伐。西邊，就是赫連匈奴。

拓跋燾不敢，也沒有能力違抗軍力最強大的部族長拔拔嵩，只能由得他們去，他只能靜靜的準備。

機會是留給準備好的人。

江南梟雄劉裕先逝，北方之主拓跋嗣繼而掛點。而西方豪傑赫連勃勃，也就在拓跋燾繼位的第二年，整兵北伐柔然時，過世了。拓跋燾認為，這是天賜良機，但老鮮卑仍是表示，笑死，你去打匈奴，不是平白讓柔然背刺我們嗎？

怎麼辦？拓跋燾只能求助於崔浩。

崔浩雖然沒有自己的部族兵馬，但在北魏軍中的地位，也頗是不低。表面上來說，他其實是拓跋嗣的軍師，加上長相俊美，常常自己說自己是張良。這可不是白吹的，崔浩的另一個身分，就是通陰陽的修道儒士。自東漢末年黃巾起義以來，只能躲入民間，不顯於政壇的陰陽儒，回來了。

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一開始，給拓跋珪打工時，崔浩也不敢露出真本事，只是當個文書官。但他憑著陰陽儒趨吉避凶的本領，閃過宮廷鬥爭，認真幹活，終於得到了好機會。拓跋嗣因為愛好儒學，要崔浩來講經說道。哪想到這位崔老師講得比其他儒士更精，更深，更玄。

就此，拓跋嗣愛上了陰陽五行之術，但這些卜筮吉凶之術，君臣也是在檯面下玩。要讓其成為朝廷有公信力的單位，首先就得復置（觀天）史官。等到劉裕消滅後秦時，拓跋嗣的身邊，已經有了一個儒者術士團。

嗯，我們稍微退後半步看就會知道，崔浩跟這個儒術士團，在別人眼中就是只會巴結老闆的佞臣。趁著拓跋嗣過世，其他大臣還有不打壓的啊？崔浩當時只能退出政壇，但過了不久，就帶著更神奇的藝術回來了。他拜了一個老師：寇謙之。