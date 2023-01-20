南北分裂之北魏崛起（五）：拓跋燾統一北方不是單純征服中國，就連四夷來朝也一次完成
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拓跋燾完成的北方統一，不是單純的征服中國故土，就連四夷來朝的吐谷渾跟高句麗，也一次完成。原本就有草原共主地位，如今平服中國北方，西域各國也是紛紛來朝。
文：阿前
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西元420年，東晉滅亡，劉宋代立。宋君劉裕篡位的過程，在《宋書》中並未詳述，但《魏書》卻頗富興味。前一年，3月「司馬德文寧朔將軍、平陽太守、匈奴護軍薛辯及司馬楚之、司馬順明、司馬道恭，並遣使請降。」「六月，司馬德文建威將軍、河西太守、馮翊羌酋党道子遣使內屬。」
司馬德文就是東晉末代晉恭帝。知道內情的，有點本事的司馬家宗室，紛紛向北魏獻降，請求庇護。當時劉裕人在彭城，遠端指揮關中晉軍與匈奴作戰，最終大敗，失去了剛奪下的關中地區。更有趣的不得了的是，幾乎在司馬德文禪位於劉裕的同時，北魏底下的一部分司馬家人士，也意圖謀反奪取北魏。好厲害，好本事。
南北政權都有不穩之處，雙方保持不動，互相觀察。然而，篡晉立宋的劉裕，不到兩年後就過世了。4個月後，北魏決定發起南征，立了「晉兵大將軍」、「宋兵將軍」、「吳兵將軍」，以平定國內僭位偽帝為名，渡過黃河，拯救水深火熱的南部中國百姓。
不過戰況並不樂觀。魏帝拓跋嗣大怒，御駕親征，再召五萬援軍。年底，宋屬東郡、青州各郡紛紛陷落。拓跋嗣很滿意，回返鄴城坐鎮，魏軍一邊攻打兗州青州，一邊分兵繼續往洛陽推進。不過虎牢關可不是吃素的，魏軍再次卡關。
每次卡關，拓跋嗣就要親征，這是過去中國歷史上不曾出現的現象。皇帝出馬打仗不是稀奇，稀奇在於當前線滯礙，這時的危險性是偏高的。但拓跋嗣仍奮勇上前，幾乎戰無不勝。
不過反回來看，《魏書》的幾個開國皇帝紀，其實是很空虛的。他們就是一個名字，跟各式各樣的戰功。沒有性格，沒有施政，沒有言行記錄，沒有人關心。魏晉南北朝，沒有比戰功更凝聚人心的了。奴隸石勒之所以為王，平民劉裕之所以稱帝，無不是因為他們如戰神般的表現。
終於，在拓跋嗣的指揮下，虎牢陷落，洛陽近在眼前，這時，魏軍中卻出現了疫病。拓跋嗣急忙離開前線，但已經晚了，半年後，年僅32的拓跋嗣過世。這段期間，他的長子拓跋燾已經開始代理執政，不過不失，也順利的登上了王位。
拓跋燾繼位，更是力行德政，安撫民心。一切都穩了是嗎？不，對北魏來說，最大的外敵向來不在中國，柔然的大舉進攻，才是北魏之痛。好不容易擊退柔然，內部反亂又起。拓跋燾終於下了一個決定：造字。
北魏幾代以來，逐漸漢化，如今中國區域的治理，變成比草原爭戰更為重要。事實上，鮮卑語並沒有文字，至少到目前都沒有發現。拓跋燾的新政，主要分兩個項目，一是新造千字，二是定楷書為正體。也或許，某些在兩漢三國以前未見，卻現於《魏書》的漢字，其實就是鮮卑文？
這只是一個小插曲，大家更關心的，則是拓跋燾接下來召開的會議。柔然、匈奴、北燕，應該先對哪一邊用兵。
兩件事情是有相關的，關連就是「儒」。
在拓跋燾之前，北魏只是坐著北方共主的位置，沒有「統一」的想法，但他的父親拓跋嗣對儒學的興趣，就已大於前代。拓跋燾不只接受相當程度的儒家教育，對於佛學，道門，也都有一定程度的涉獵。基本上，這時候嚴格要說，他是一個佛教徒。
會議中，三代名相長孫嵩表示，匈奴小渣渣，不用理他們，應該征伐柔然，搶回陰山獵場，才是富國之道。老派鮮卑思維，對統一沒有概念，拓跋燾挖了挖鼻孔，不置可否。但同為三代老臣，此時僅為九卿之一的中國士人崔浩，則提出了不同的意見。
柔然移動迅速，想要追擊他們絕非易事，就算派出大軍，也難及遠。反而匈奴沒什麼土地囂張的要命，殺死的工匠成千上萬，人神共憤。作為共主當然是先討伐他們啊。
有沒有似曾相似感？在崔浩口中的柔然，根本就是西漢的匈奴啊。
當鮮卑價值與漢儒價值在北魏朝堂上碰撞，拓跋燾的心中也默默下了自己的決定。喔，還有一派說先打北燕啊，不過拓跋燾當作沒聽見，開始安排西方巡狩，以及北方征伐。西邊，就是赫連匈奴。
拓跋燾不敢，也沒有能力違抗軍力最強大的部族長拔拔嵩，只能由得他們去，他只能靜靜的準備。
機會是留給準備好的人。
江南梟雄劉裕先逝，北方之主拓跋嗣繼而掛點。而西方豪傑赫連勃勃，也就在拓跋燾繼位的第二年，整兵北伐柔然時，過世了。拓跋燾認為，這是天賜良機，但老鮮卑仍是表示，笑死，你去打匈奴，不是平白讓柔然背刺我們嗎？
怎麼辦？拓跋燾只能求助於崔浩。
崔浩雖然沒有自己的部族兵馬，但在北魏軍中的地位，也頗是不低。表面上來說，他其實是拓跋嗣的軍師，加上長相俊美，常常自己說自己是張良。這可不是白吹的，崔浩的另一個身分，就是通陰陽的修道儒士。自東漢末年黃巾起義以來，只能躲入民間，不顯於政壇的陰陽儒，回來了。
一開始，給拓跋珪打工時，崔浩也不敢露出真本事，只是當個文書官。但他憑著陰陽儒趨吉避凶的本領，閃過宮廷鬥爭，認真幹活，終於得到了好機會。拓跋嗣因為愛好儒學，要崔浩來講經說道。哪想到這位崔老師講得比其他儒士更精，更深，更玄。
就此，拓跋嗣愛上了陰陽五行之術，但這些卜筮吉凶之術，君臣也是在檯面下玩。要讓其成為朝廷有公信力的單位，首先就得復置（觀天）史官。等到劉裕消滅後秦時，拓跋嗣的身邊，已經有了一個儒者術士團。
嗯，我們稍微退後半步看就會知道，崔浩跟這個儒術士團，在別人眼中就是只會巴結老闆的佞臣。趁著拓跋嗣過世，其他大臣還有不打壓的啊？崔浩當時只能退出政壇，但過了不久，就帶著更神奇的藝術回來了。他拜了一個老師：寇謙之。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
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選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
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而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
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