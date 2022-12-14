2022/12/14,
印太

Grab越南分部新任營運長Alejandro Osorio，疫情期間領導泰國團隊受肯定

Grab越南分部新任營運長Alejandro Osorio，疫情期間領導泰國團隊受肯定
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今年11月，Grab公佈2022年第三季度集團營收為3.82億美元，比去年同期成長了143%，而自2014年後，Grab便將越南視為其最重要的市場之一，提供的服務包括食品雜貨外送、包裹寄送、行動支付等，共同創辦人兼執行長陳炳耀於今年7月訪問越南時還會見了越南副總理黎明凱。

東南亞最大叫車和食物外送平台Grab，近日宣佈將由Alejandro Osorio擔任Grab在越南的營運長，前營運長Nguyen Thai Hai Van在今年4月轉赴蘋果任職。

來自美國的Alejandro Osorio任職Grab有五年的時間，過去主要擔任區域戰略和營運規劃角色，近三年擔任Grab在泰國分部的執行董事。

Grab的集團執行董事Russell Cohen在發布的聲明中表示，Alejandro Osorio於新冠肺炎疫情爆發後，將Grab在泰國的營運有著良好的成績，在建立「高績效」本地團隊方面擁有豐富的經驗，而Osorio未來也將負責推動在越南「Grab for Good」的使命，為該國創造更積極的社會和環境。

被稱為「打贏Uber的東南亞最大獨角獸」，Grab是由馬來西亞人陳炳耀（Anthony Tan）於2012年所創立，因應用程式結合計程服務大大解決東南亞城市市民需求，Grab在2017年的註冊司機數量已超過200萬，搭乘數累計達10億次；2018年，成立於美國的叫車服務公司優步（Uber）更同意將其印尼、新加坡、馬來西亞的東南亞業務出售給Grab。

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Grab公司執行長陳炳耀（右）和共同創辦人陳慧玲

今年11月，Grab公佈2022年第三季度集團營收為3.82億美元，同比成長了143%，而自2014年後，Grab便將越南視為其最重要的市場之一，提供的服務包括食品雜貨外送、包裹寄送、行動支付等，共同創辦人兼執行長陳炳耀於今年7月訪問越南時還會見了越南副總理黎明凱。

隨著蝦皮、Gojek、Be GroupBaemin的等外送或叫車服務平台的成長，Grab在越南的競爭也愈加激烈，尤其2018年成立的Be Group今年9月向德意志銀行通過6000萬美元貸款（最高可增至1億美元），用以加強在叫車服務、食物配送和數位銀行等業務，預計明年活躍用戶將超過1000萬，將挑戰Grab在越南的主導地位。

根據《Global News Wire》的資料，在2020年至2025年，越南網路叫車市場年均複合成長率約為16.81%，尤其網路對經濟的影響以及新法令（越南交通運輸行業第10/2020號法令）的實施，是預期推動網路叫車市場成長的兩個主要因素。

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位於胡志明市的Grab騎士

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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