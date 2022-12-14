美國核融合研究重大突破：取之不盡零碳排終極能源，但蓋發電廠還得再等等
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美國能源部於13日宣布目前研究中的核融合技術取得重大突破。核融合的原理因近似太陽，長久以來被人們視為具備潔淨、用不盡等特質的終極能源。如同核分裂，核融合操作過程不會產生碳，又比核分裂多出更多優勢，例如沒有核災風險，而且產生的輻射廢料少得多。然而核融合要達到產業規模，還有很長遠的路要走。
美國宣布核融合研究取得重大突破，達成能量淨增益
（中央社）美國能源部昨（13）日宣布，美國科學家已經在核融合研究方面取得締造歷史的「重大科學突破」，首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，將有助發展潔淨能源。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，數十年來人類不斷嘗試要透過核融合方式取得用之不竭的乾淨能源，能夠達成「能量淨增益」（net energy gain），即產出的能量高於引發反應所使用的能量，是項重大的里程碑。
勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150％。這是首度在實驗中達成重大的能量淨增益。
美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）與實驗室研究人員一起出席記者會，宣布這項突破性進展。她發布聲明說：「國家點火設施（National Ignition Facility）的研究人員和員工奉獻他們的生涯，希望見到核融合點火成為事實，這是項劃時代的成果，而這項里程碑無疑將促成更多的發現。」
官員表示，這項成就將有助國防和未來發展淨潔電力的進展。
美國能源部長葛蘭何：
科學家數十年來一直在發展核融合技術，支持者說，核融合是一種乾淨、充裕且安全的能源來源，最終可能打破人類依賴化石燃料、助長全球氣候危機的局面。
倫敦帝國學院（Imperial College London）物理學家傑頓登（Jeremy Chittenden）表示，這是「令人極度興奮、真正的突破時刻」、「證明追求已久的目標、核融合的『聖杯』確實可能實現」。
當前全球核電廠是運用核分裂來產出能量；核融合則是結合兩個較輕的氫原子同位素（氘、氚），來形成較重的氦原子，過程中會釋出大量能量。而這就是太陽等恆星內部的反應。
在地球上，核融合反應則可透過在專門設備內把氫加熱至極高溫度來引發。勞倫斯利佛摩國家實驗室就是在巨大的「國家點火設施」中，把192束超高能量雷射光束全部導引至一個頂針大小、內含氫同位素的小圓柱容器。
如同核分裂，核融合操作過程不會產生碳，又比核分裂多出更多優勢，例如沒有核災風險，而且產生的輻射廢料少得多。然而核融合要達到產業規模，還有很長遠的路要走。
傑頓登提醒：「要用核融合來發電，我們必須進一步提高能量增益。我們也得找到可以更頻繁、更便宜重現相同效果的方法，之後才能切合實際地把它變成發電廠。」
法國原子能委員會（French Atomic Energy Commission）專案經理李法佛（Erik Lefebvre）告訴《法新社》，要走到那一步，可能還要再等20或30年。
看懂終極能源核融合，取之不盡零碳排能量大廢料少
（中央社）美國能源部於13日宣布目前研究中的核融合技術取得重大突破。核融合的原理因近似太陽，長久以來被人們視為具備潔淨、用不盡等特質的終極能源。
《華爾街日報》報導，美國於美東時間13日上午10時（台北時間13日晚間11時）在華府的能源部本部宣布核融合技術進展。
負責研究的是勞倫斯利佛摩國家實驗室；實驗室發言人拒絕透露細節，稱實驗數據尚在分析。
- 原理等同太陽發光熱，美宣布技術突破
《金融時報》11日披露，勞倫斯利佛摩國家實驗室的科學家已從實驗性核融合反應中達成「淨能量增益」。
實驗室的「國家點火設施」使用近200具雷射將氫原子加熱到超過攝氏1億度的高溫及超過地球大氣層1000億倍的壓力。在此極端條件下產生一種稱為等離子（或稱電漿）的狀態，在這種狀態下氫原子會融合進而釋放出巨大能量，這與太陽發光發熱的原理相同。
核融合因可望成為比化石燃料或現有核能所使用核分裂技術更潔淨、取之不盡的能源，早引起全球投資者和數十家公司的極大興趣。
- 能量更大且無汙染，遠勝現有核能技術
各國現有的核電廠均是透過核分裂產生能量，全球約10％電力來自核電，雖幾無碳排，但所生廢棄物的放射性恐千年都不會消失。反觀核融合既不產生會長久存在的廢棄物，也不會有化石燃料燃燒產生的二氧化碳和其他溫室氣體，且可用氫等常見元素透過原子融合，產生近乎無限的能量。
核融合產業協會（Fusion Industry Association）追蹤的投資情況顯示，近年已有超過50億美元資金注入各家民間的核融合相關企業。各家企業都在研究不同的核融合反應爐設計，大部分仍仰賴等離子狀態的核融合。
但核融合距離商業使用仍有很長一段路，最大障礙之一是至今仍無法實現所謂淨能量增益（net energy gain），即核融合輸出能量要大過用於加熱原子的雷射光束輸入能量。這也使美國這次的突破更加難得。
科普相關網站指出，核能發電的核分裂運用鈾元素分裂時的熱能製造能源，而核融合運用元素加總的力量，運用上億度高溫讓氫或重氫（氘、氚）等元素的原子核變成電漿狀態，使相斥的原子核互相依附在一起，相關技術也是核融合發電最難克服的技術之一，畢竟這等同於做出一顆太陽。
- 各國競研，首座核融合電廠最快十餘年後現身
包括美國、中國、歐盟、日本、南韓、巴西等國都致力研發核融合技術。《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）指出，目前全球最大的核融合研究計畫是由35國政府集資約220億美元的「國際熱核實驗反應爐」（International Thermonuclear Experimental Reactor，ITER），也在攻關與美國同樣的課題。
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