【2022卡達世界盃】阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉級冠軍賽，梅西罕見發火成迷因周邊商品熱燒

梅西、阿爾瓦雷茲聯手攻門，阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉世足決賽

（中央社）梅西（Lionel Messi）坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷今（14）日在2022卡達世界盃4強賽3比0輕取「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世界盃第3冠挺進。

梅西和前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）聯手攻門，是最大功臣，梅西上半場靠罰球率先攻進一球，阿爾瓦雷茲梅開二度，上、下半場各攻進一球。

衛冕隊法國將在台灣時間15日凌晨3時4強戰面對摩洛哥，勝隊將在台灣時間18日晚間11時與阿根廷爭冠，敗隊將在台灣時間17日晚間11時與克羅埃西亞爭奪季軍。

與法國一樣，阿根廷最終若能奪冠，將是世界盃史上至少奪得3次冠軍的第4支球隊。

在第31分鐘，阿根廷目前效力英格蘭超級聯賽曼城（Manchester City）的22歲前鋒阿爾瓦雷茲在球門前有機會射網，卻被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）絆倒，利瓦科維奇吃下黃牌，阿根廷獲得12碼機會，由王牌前鋒梅西操刀，34分鐘率先破網。

這是梅西生涯在世界盃累積攻進的第11球，打破巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄。

5分鐘後，阿爾瓦雷茲在中線附近接獲梅西傳球後帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過3名守衛球員，在第39分鐘再進一球，上半場以2比0領先。

下半場，梅西在中場附近持球從右路推進，帶到禁區附近左轉右轉助攻，阿爾瓦雷茲在第69分鐘再進一球，阿根廷終場以3比0贏得勝利。

梅西在本屆世界盃攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）暫時並列第1，法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）以4球和阿根廷前鋒阿爾瓦雷茲暫時並列第2。

本屆世界盃將是35歲梅西在世界盃最後一舞，對阿根廷來說，他們過去在世界盃4強戰中從未落敗，5次打進4強，全部晉級決賽。

阿根廷最近一次打進世界盃決賽是2014年巴西世界盃，當時他們4強面對荷蘭，雙方歷經正規賽與延長賽「加班」後仍以0比0踢平，靠著12碼PK大戰以4比2淘汰對手，隊史第5度挺進決賽，在決賽和德國一路殺到延長賽，才以0比1吞敗屈居亞軍。

阿根廷儘管本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、荷蘭，闖進4強。

儘管梅西今年已經35歲，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力。

梅西生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍。但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。

克羅埃西亞則堪稱近代世界盃傳奇，他們連續兩屆世界盃在淘汰賽階段，從未在正規賽拿下任何一場勝利，上屆靠著兩次PK大戰與一次延長賽，硬是打進了壓軸決賽，本屆他們幾乎複製上屆賽況，接連透過PK大戰淘汰日本與巴西，再次挺進4強。

克羅埃西亞於1998年法國世界盃首度踢進世界盃會內賽即贏得季軍。上屆2018年俄羅斯世界盃，他們在37歲莫德里奇率領下以大黑馬之姿闖進決賽，最後以2比4敗給法國。

Photo Credit: 中央社 阿根廷球迷舉著長幅國旗，並綁著孟加拉國旗，在市區著名景點方尖碑周圍遊行，一同歡慶9日阿根廷戰勝荷蘭，也感謝孟加拉球迷的支持。（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝）

孟加拉追捧阿根廷足球隊，歷史因素牽起藍白情緣

（中央社）阿根廷藍白軍團的魅力不只風靡當地，相距1萬7000公里外的孟加拉也有無數球迷熱情關注阿根廷足球隊，主因之一是馬拉度納曾率阿根廷隊戰勝英國，而孟加拉以前是英國殖民地。

8強賽阿根廷球迷在大雨中狂歡慶祝，舉著藍白色的長幅旗幟在首都布宜諾斯艾利斯的街頭遊行，旗首綁著一面綠底紅點的孟加拉國旗，兩國球迷緣分浮現檯面。

在孟加拉首都達卡，阿根廷出戰的每場比賽都會吸引孟加拉球迷關注，人民聚集在街頭觀看比賽和慶祝阿根廷隊贏球的勝利。2022卡達世界盃由阿根廷首勝墨西哥開始，孟加拉人民大力支持的照片和影片引起阿根廷民眾網路瘋傳。阿根廷足球協會（AFA）也在推特貼文孟加拉球迷的支持，稱讚孟加拉球迷和阿根廷一樣瘋狂。

阿根廷外交部也宣布將重啟在孟加拉開設大使館的計畫，阿根廷駐孟加拉大使館於1978年關閉。12月上旬在印度舉辦G20（20國集團）雪巴人（Sherpa）會議，阿根廷駐美大使會見孟加拉大使，並感謝孟加拉球迷對阿根廷隊的支持。

阿根廷球迷也為答謝孟加拉的支持，特地於社群成立聲援孟加拉板球運動的社團。據《泰蘭國家通訊社》（telam）引述社團創辦人藍德（Dan Lande）指出，如果孟加拉的當地民眾是阿根廷的足球迷，則阿根廷人也須成為孟加拉板球的球迷，或許阿根廷人不瞭解這項運動，但最重要的是友誼的連結。

孟加拉球迷對足球的狂熱並不是現在才開始，阿根廷球隊受到孟加拉民眾的追捧，源自於1990年代的馬拉度納（Diego Maradona）時期，並與孟加拉當地歷史有關連。

阿根廷《側影日報》（Perfil）報導指出，孟加拉在1971年之前一直是英國殖民地，且遭受來自英國的壓迫。1986年馬拉度納率領阿根廷隊戰勝英國，獲得第2次世界盃冠軍，因此孟加拉成為阿根廷國家隊的粉絲，特別是馬拉度納的粉絲。