【2022卡達世界盃】阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉級冠軍賽，梅西罕見發火成迷因周邊商品熱燒
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梅西坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷在卡達世界盃4強賽3比0輕取「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票。而鮮少在球場發火的梅西日前賽後受訪時對鏡頭外的荷蘭球員發火怒飆「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成網路瘋傳迷因圖，如今也成為阿根廷熱門商機，各式周邊商品因應推出。
梅西、阿爾瓦雷茲聯手攻門，阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉世足決賽
（中央社）梅西（Lionel Messi）坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷今（14）日在2022卡達世界盃4強賽3比0輕取「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世界盃第3冠挺進。
梅西和前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）聯手攻門，是最大功臣，梅西上半場靠罰球率先攻進一球，阿爾瓦雷茲梅開二度，上、下半場各攻進一球。
衛冕隊法國將在台灣時間15日凌晨3時4強戰面對摩洛哥，勝隊將在台灣時間18日晚間11時與阿根廷爭冠，敗隊將在台灣時間17日晚間11時與克羅埃西亞爭奪季軍。
與法國一樣，阿根廷最終若能奪冠，將是世界盃史上至少奪得3次冠軍的第4支球隊。
在第31分鐘，阿根廷目前效力英格蘭超級聯賽曼城（Manchester City）的22歲前鋒阿爾瓦雷茲在球門前有機會射網，卻被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）絆倒，利瓦科維奇吃下黃牌，阿根廷獲得12碼機會，由王牌前鋒梅西操刀，34分鐘率先破網。
這是梅西生涯在世界盃累積攻進的第11球，打破巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄。
5分鐘後，阿爾瓦雷茲在中線附近接獲梅西傳球後帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過3名守衛球員，在第39分鐘再進一球，上半場以2比0領先。
下半場，梅西在中場附近持球從右路推進，帶到禁區附近左轉右轉助攻，阿爾瓦雷茲在第69分鐘再進一球，阿根廷終場以3比0贏得勝利。
梅西在本屆世界盃攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）暫時並列第1，法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）以4球和阿根廷前鋒阿爾瓦雷茲暫時並列第2。
本屆世界盃將是35歲梅西在世界盃最後一舞，對阿根廷來說，他們過去在世界盃4強戰中從未落敗，5次打進4強，全部晉級決賽。
阿根廷最近一次打進世界盃決賽是2014年巴西世界盃，當時他們4強面對荷蘭，雙方歷經正規賽與延長賽「加班」後仍以0比0踢平，靠著12碼PK大戰以4比2淘汰對手，隊史第5度挺進決賽，在決賽和德國一路殺到延長賽，才以0比1吞敗屈居亞軍。
阿根廷儘管本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、荷蘭，闖進4強。
儘管梅西今年已經35歲，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力。
梅西生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍。但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。
克羅埃西亞則堪稱近代世界盃傳奇，他們連續兩屆世界盃在淘汰賽階段，從未在正規賽拿下任何一場勝利，上屆靠著兩次PK大戰與一次延長賽，硬是打進了壓軸決賽，本屆他們幾乎複製上屆賽況，接連透過PK大戰淘汰日本與巴西，再次挺進4強。
克羅埃西亞於1998年法國世界盃首度踢進世界盃會內賽即贏得季軍。上屆2018年俄羅斯世界盃，他們在37歲莫德里奇率領下以大黑馬之姿闖進決賽，最後以2比4敗給法國。
孟加拉追捧阿根廷足球隊，歷史因素牽起藍白情緣
（中央社）阿根廷藍白軍團的魅力不只風靡當地，相距1萬7000公里外的孟加拉也有無數球迷熱情關注阿根廷足球隊，主因之一是馬拉度納曾率阿根廷隊戰勝英國，而孟加拉以前是英國殖民地。
8強賽阿根廷球迷在大雨中狂歡慶祝，舉著藍白色的長幅旗幟在首都布宜諾斯艾利斯的街頭遊行，旗首綁著一面綠底紅點的孟加拉國旗，兩國球迷緣分浮現檯面。
在孟加拉首都達卡，阿根廷出戰的每場比賽都會吸引孟加拉球迷關注，人民聚集在街頭觀看比賽和慶祝阿根廷隊贏球的勝利。2022卡達世界盃由阿根廷首勝墨西哥開始，孟加拉人民大力支持的照片和影片引起阿根廷民眾網路瘋傳。阿根廷足球協會（AFA）也在推特貼文孟加拉球迷的支持，稱讚孟加拉球迷和阿根廷一樣瘋狂。
阿根廷外交部也宣布將重啟在孟加拉開設大使館的計畫，阿根廷駐孟加拉大使館於1978年關閉。12月上旬在印度舉辦G20（20國集團）雪巴人（Sherpa）會議，阿根廷駐美大使會見孟加拉大使，並感謝孟加拉球迷對阿根廷隊的支持。
阿根廷球迷也為答謝孟加拉的支持，特地於社群成立聲援孟加拉板球運動的社團。據《泰蘭國家通訊社》（telam）引述社團創辦人藍德（Dan Lande）指出，如果孟加拉的當地民眾是阿根廷的足球迷，則阿根廷人也須成為孟加拉板球的球迷，或許阿根廷人不瞭解這項運動，但最重要的是友誼的連結。
孟加拉球迷對足球的狂熱並不是現在才開始，阿根廷球隊受到孟加拉民眾的追捧，源自於1990年代的馬拉度納（Diego Maradona）時期，並與孟加拉當地歷史有關連。
阿根廷《側影日報》（Perfil）報導指出，孟加拉在1971年之前一直是英國殖民地，且遭受來自英國的壓迫。1986年馬拉度納率領阿根廷隊戰勝英國，獲得第2次世界盃冠軍，因此孟加拉成為阿根廷國家隊的粉絲，特別是馬拉度納的粉絲。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。