2022/12/14,
運動

【2022卡達世界盃】阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉級冠軍賽，梅西罕見發火成迷因周邊商品熱燒

【2022卡達世界盃】阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉級冠軍賽，梅西罕見發火成迷因周邊商品熱燒
Photo Credit: FIFA World Cup FB

我們想讓你知道的是

梅西坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷在卡達世界盃4強賽3比0輕取「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票。而鮮少在球場發火的梅西日前賽後受訪時對鏡頭外的荷蘭球員發火怒飆「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成網路瘋傳迷因圖，如今也成為阿根廷熱門商機，各式周邊商品因應推出。

梅西、阿爾瓦雷茲聯手攻門，阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉世足決賽

（中央社）梅西（Lionel Messi）坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷今（14）日在2022卡達世界盃4強賽3比0輕取「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世界盃第3冠挺進。

梅西和前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）聯手攻門，是最大功臣，梅西上半場靠罰球率先攻進一球，阿爾瓦雷茲梅開二度，上、下半場各攻進一球。

衛冕隊法國將在台灣時間15日凌晨3時4強戰面對摩洛哥，勝隊將在台灣時間18日晚間11時與阿根廷爭冠，敗隊將在台灣時間17日晚間11時與克羅埃西亞爭奪季軍。

與法國一樣，阿根廷最終若能奪冠，將是世界盃史上至少奪得3次冠軍的第4支球隊。

在第31分鐘，阿根廷目前效力英格蘭超級聯賽曼城（Manchester City）的22歲前鋒阿爾瓦雷茲在球門前有機會射網，卻被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）絆倒，利瓦科維奇吃下黃牌，阿根廷獲得12碼機會，由王牌前鋒梅西操刀，34分鐘率先破網。

這是梅西生涯在世界盃累積攻進的第11球，打破巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄。

5分鐘後，阿爾瓦雷茲在中線附近接獲梅西傳球後帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過3名守衛球員，在第39分鐘再進一球，上半場以2比0領先。

下半場，梅西在中場附近持球從右路推進，帶到禁區附近左轉右轉助攻，阿爾瓦雷茲在第69分鐘再進一球，阿根廷終場以3比0贏得勝利。

梅西在本屆世界盃攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）暫時並列第1，法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）以4球和阿根廷前鋒阿爾瓦雷茲暫時並列第2。

本屆世界盃將是35歲梅西在世界盃最後一舞，對阿根廷來說，他們過去在世界盃4強戰中從未落敗，5次打進4強，全部晉級決賽。

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圖片來源：FIFA World Cup FB
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圖片來源：FIFA World Cup FB
梅西（前左）和前鋒阿爾瓦雷茲聯手攻門，是比賽的最大功臣

阿根廷最近一次打進世界盃決賽是2014年巴西世界盃，當時他們4強面對荷蘭，雙方歷經正規賽與延長賽「加班」後仍以0比0踢平，靠著12碼PK大戰以4比2淘汰對手，隊史第5度挺進決賽，在決賽和德國一路殺到延長賽，才以0比1吞敗屈居亞軍。

阿根廷儘管本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、荷蘭，闖進4強。

儘管梅西今年已經35歲，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力。

梅西生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍。但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。

克羅埃西亞則堪稱近代世界盃傳奇，他們連續兩屆世界盃在淘汰賽階段，從未在正規賽拿下任何一場勝利，上屆靠著兩次PK大戰與一次延長賽，硬是打進了壓軸決賽，本屆他們幾乎複製上屆賽況，接連透過PK大戰淘汰日本與巴西，再次挺進4強。

克羅埃西亞於1998年法國世界盃首度踢進世界盃會內賽即贏得季軍。上屆2018年俄羅斯世界盃，他們在37歲莫德里奇率領下以大黑馬之姿闖進決賽，最後以2比4敗給法國。

阿根廷隊獲勝 足球迷舉著長幅國旗慶祝
Photo Credit: 中央社
阿根廷球迷舉著長幅國旗，並綁著孟加拉國旗，在市區著名景點方尖碑周圍遊行，一同歡慶9日阿根廷戰勝荷蘭，也感謝孟加拉球迷的支持。（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝）

孟加拉追捧阿根廷足球隊，歷史因素牽起藍白情緣

（中央社）阿根廷藍白軍團的魅力不只風靡當地，相距1萬7000公里外的孟加拉也有無數球迷熱情關注阿根廷足球隊，主因之一是馬拉度納曾率阿根廷隊戰勝英國，而孟加拉以前是英國殖民地。

8強賽阿根廷球迷在大雨中狂歡慶祝，舉著藍白色的長幅旗幟在首都布宜諾斯艾利斯的街頭遊行，旗首綁著一面綠底紅點的孟加拉國旗，兩國球迷緣分浮現檯面。

在孟加拉首都達卡，阿根廷出戰的每場比賽都會吸引孟加拉球迷關注，人民聚集在街頭觀看比賽和慶祝阿根廷隊贏球的勝利。2022卡達世界盃由阿根廷首勝墨西哥開始，孟加拉人民大力支持的照片和影片引起阿根廷民眾網路瘋傳。阿根廷足球協會（AFA）也在推特貼文孟加拉球迷的支持，稱讚孟加拉球迷和阿根廷一樣瘋狂。

阿根廷外交部也宣布將重啟在孟加拉開設大使館的計畫，阿根廷駐孟加拉大使館於1978年關閉。12月上旬在印度舉辦G20（20國集團）雪巴人（Sherpa）會議，阿根廷駐美大使會見孟加拉大使，並感謝孟加拉球迷對阿根廷隊的支持。

阿根廷球迷也為答謝孟加拉的支持，特地於社群成立聲援孟加拉板球運動的社團。據《泰蘭國家通訊社》（telam）引述社團創辦人藍德（Dan Lande）指出，如果孟加拉的當地民眾是阿根廷的足球迷，則阿根廷人也須成為孟加拉板球的球迷，或許阿根廷人不瞭解這項運動，但最重要的是友誼的連結。

孟加拉球迷對足球的狂熱並不是現在才開始，阿根廷球隊受到孟加拉民眾的追捧，源自於1990年代的馬拉度納（Diego Maradona）時期，並與孟加拉當地歷史有關連。

阿根廷《側影日報》（Perfil）報導指出，孟加拉在1971年之前一直是英國殖民地，且遭受來自英國的壓迫。1986年馬拉度納率領阿根廷隊戰勝英國，獲得第2次世界盃冠軍，因此孟加拉成為阿根廷國家隊的粉絲，特別是馬拉度納的粉絲。


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