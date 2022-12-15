【專訪】谷辣斯・尤達卡：我藉選舉發起了一場「原住民認同運動」

文：李澄欣

兩年前，Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡，曾用漢字名「葉冠伶」）成為台灣首名原住民總統府發言人，兩年後，她回到自己的家鄉花蓮，試圖踢破「藍營鐵票倉」。這位阿美族女性在選舉期間堅持用羅馬字原名和族語，雖然最後落敗，但已在當地開啟了一場革新運動。

台灣「九合一」選舉落幕，谷辣斯・尤達卡把臉書頭像從一本正經的競選宣傳照，換回在總統府辦公室隨性自拍的舊照。

她對著鏡頭笑容燦爛，背後掛著一幅原住民藝術家優席夫的作品，畫中是一位穿民族服飾的阿美族女性。她在留言寫道：「我知道接下來不管我評論什麼，後面這位都會很開心。」

無論身在何方，谷辣斯・尤達卡都對自己阿美族的身分十分驕傲，並在台灣「中文獨大」的環境下，堅持使用阿美族母語的名字。

四個月多前，她辭去台灣總統府發言人一職，從台北迴到家鄉花蓮，代表民進黨角逐縣長。她用族語標榜自己「O wawa nu Pangcah」（阿美族的孩子）的身分，成為當地選舉史上首名原住民縣長候選人。

不過她被視為「空降」，最終不敵深耕多年、連任的國民黨籍徐榛蔚。

敗選後她在花蓮到處謝票，有支持者哭成一團，但她接受《BBC中文》專訪時表示心情輕鬆：「我看待這場選舉，是想要打破這個玻璃天花板，或者要踢破藍綠對決的鐵板。這次我認為我踢破了，看到有一些破口，版圖的鬆動，是過去六十幾年沒有看到的。」

「不可能的選舉」

花蓮有「藍營鐵票倉」之稱，全縣三成人口為原住民，大部分是深藍選民。這裡過去68年都由國民黨牢牢掌控，國民黨籍傅崐萁與徐榛蔚夫婦檔在當地輪流執政了13年，人們都戲稱是「傅氏王朝」，當地亦頻頻傳出賄選、黑金等醜聞。

Kolas Yotaka這次以「原住民支持原住民」號召選票，仍無法把花蓮「藍天變綠地」，但她指出，對手徐榛蔚的得票率從四年前的71%掉到64.7％，她則讓民進黨在當地得票率由上屆的25.87％升至32％，此消彼長。「我們在整體投票率低落的情況下逆勢成長，已經是不錯的成績，辛苦沒有白費。」

她坦言，花蓮縣長選舉本來就是一場「不可能的選戰」，選前沒有一個人看好她。「政治人物說你為什麼那麼笨，要選注定失敗的選舉，一般的花蓮人也認為現在的縣長一定連任，你不可能贏——更何況你是原住民。」

花蓮原住民以阿美族最多，Kolas Yotaka擁有阿美族血統，理應是選舉優勢，卻毫無把握。「我常常說，原住民的身分是雙面刃，大家刻板印象覺得原住民都不懂，原住民不配，是次等人，沒有可能。」

現年48歲的她是電視台記者出身，2014年進入政界後歷任桃園市政府原住民族行政局局長、不分區立委、民進黨發言人、行政院發言人、總統府發言人等職務，獲台灣總統蔡英文、副總統賴清德青睞，被視為民進黨「明日之星」，也可以說是「台灣位置最高的原住民」。

她擁有亮麗履歷，卻仍被一些非原住民用「番仔」蔑稱。Kolas Yotaka引述多名支持者說，曾在花蓮市區、吉安、玉里等地親耳聽到有中老年人說「不要給番仔當縣長」。「台灣400年來那麼多移民進入花東，族群衝突是歷史的共業，是很難解的情結。」她嘆道。

台灣的原住民屬於南島民族，根據考古學家已在島上生活了數千年，與菲律賓、印尼、紐西蘭某些民族來自同一個祖先族群。17世紀開始，大量漢族人及外族移入台灣，原住民在明清、日治、國民黨時期都被掠奪資源，政治、經濟、文化上都遭受壓迫及同化制度的對待。

1980年代在原住民自覺運動的推動下，台灣當局才開始修法，陸續將「山胞」正名為「原住民」、成立行政院原住民委員會、推出《姓名修正條例》、《原住民基本法》等。

不過幾個世代下來，原住民族至今仍較少機會從大學畢業，往往是低收入或者從事高危工作的一群，他們甚至因為部落醫療資源匱乏，比整體台灣人的平均壽命短10年。

不被認可的名字

台灣官方目前認定有原住民16族，共有58萬多人，佔台灣總人口不足2.5%，光是名字已經常常為他們惹來麻煩。

谷辣斯・尤達卡在選舉看板、單張、網路專頁都使用其羅馬字原名Kolas Yotaka，輔以字體較小的中文譯音，她說拜票時有選民責怪她不用漢名，「他們說你這樣子害我記不住你的名字，我不想投給你」。

這不是頭一遭，她在2020年上任台灣史上首位原住民總統府發言人，履新第二天就被民眾寫信投訴其名字，指她「不使用中華民國的國字，不配當發言人」。

日常生活中如是，她每次搭乘國內航班，機票上的名字總是不完整，被寫成「古拉斯・」或「古拉斯尤」，因為航空公司的電腦系統只有中文，而中文名字預設最多四個字。去醫院看病，藥袋上的名字也不曾打對，醫生總是誤會她是東南亞移工。銀行亦不是每家都接受原住民名字，她跑了很多家才成功開戶。

阿美族沒有姓氏，但清朝政府曾對原住民「普賜漢姓」，日治時期要求他們改日本名字，國民政府遷台後又強制使用「中國姓名」。

Kolas Yotaka出生時取漢名「葉冠伶」，2003年當局修法准許原住民以羅馬字登記族名後，她在2005、06年間恢復原名，其身分證、駕照、健保卡都使用羅馬字名字，但台灣民間大部分系統仍只有漢字，不接受羅馬字。「這個社會還沒凖備好接受有一批人，雖然只佔了台灣人口2%，但他們有這個需求（用羅馬字）。」