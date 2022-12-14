卡達被指曾賄賂歐盟官員，歐洲議會主席警告說醜聞顯示「民主受到攻擊」

歐盟官員涉嫌腐敗，有指控稱卡達曾賄賂他們，以換取他們對某些決定作出影響。

歐洲議會主席警告，事件導致「歐洲民主受到攻擊」。

「開放、自由、民主的社會正在受到攻擊，」羅柏塔・梅索拉（Roberta Metsola）說。

消息指，比利時警方在上周拘捕四人，當中包括歐洲議會副主席伊娃・凱利（Eva Kaili）。

被捕四人被控腐敗和洗錢罪，卡達則否認有任何不當行為。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，相關指控「非常嚴重」，呼籲設立新的道德部門監察這個組織。

BBC駐布魯塞爾記者傑西卡・帕克（Jessica Parker）報導，比利時當局在過去幾天所公布的一些細節令很多人目瞪口呆。

接受記者訪問的歐洲議會成員表示，他們對於相關指控的規模和程度感到震驚。

比利時警方於上周五（12月9日）的布魯塞爾進行了16次搜查行動，繳獲價值60萬歐元的現金（63.2萬美元；51.5萬英鎊），以及帶走一些電腦和手機。

目前未有公布被捕人的身份，但據悉被檢控人士當中包括歐洲議會副主席凱利。

擔任歐洲議會成員八年的凱利是梅索拉任命的14名副主席之一，她目前已被停職。

她在議會內的社會主義者和民主人士組織（Socialists and Democrats Group）成員身份亦被暫停，同時被起所屬的希臘中間偏左的泛希臘社會主義運動黨開除黨籍。

據報，希臘的檢控方已凍結凱利的全部資產。

自周五起，10名議會僱員的IT資源已被「凍結」，以避免丟失任何調查所需的數據。

監察機構和議會反對派成員表示，此宗腐敗調查可能引出歐洲議會歷史上最重大的腐敗醜聞。

四人被捕

較早前，四名歐洲議會人員涉嫌受一個海灣國家賄賂。

檢控方指，他們懷疑一個海灣國家曾在幾個月的時間裏通過金錢和禮物影響歐洲議會的經濟和政治決定，特別是官員的助手。

最初有六人被帶走調查，其中二人已被釋放。

上周六（12月10日），歐洲議會主席梅索拉當時從自己的祖國馬耳他特地前往布魯塞爾，按照比利時憲法規定，親自在場見證一名議會成員家居接受搜查。

梅索拉的發言人表示，她已經決定立即暫停副主席凱利的一切職務。

該發言人同時表示，歐洲議會「堅決反對腐敗」，正在與調查方「全面合作」。

比利時聯邦檢察院的聲明指：「他們被控參與犯罪組織、洗錢以及腐敗。兩人已獲調查法官釋放。」

當地媒體已經指出該海灣國家就是卡達，但是卡達政府否認有不當行為。

《法新社》引述卡達政府一名發言人表示：「我們不知道調查的任何細節。任何聲稱卡達政府有不當行為的指控都是嚴重錯誤的假消息。」

該發言人還指，卡達「完全按照國際法律和規則行事」。

凱利曾為卡達辯護

匈牙利總理維克多・歐爾班（Viktor Orban）在相關指控曝光後，對歐盟作出嘲諷評論——匈牙利是歐盟成員，但是經常與這個組織意見相左。

他在推特（Twitter）上發佈一張經常被使用的迷因（meme）圖片——當中有美國前總統雷根（Ronald Reagan）和老布希（George HW Bush）。歐洲議會曾因法制方面的擔憂要求凍結與匈牙利相關的數十億歐元資金。

凱利作為副主席的職責範圍包含中東，而她過去亦曾為卡達辯護。

上月，凱利則發言談論卡達的人權狀況，稱這個正在舉辦世界盃的國家是「勞工權益的先鋒」，指卡達已經廢除被稱作「卡法拉」的外勞保證人制度——這一制度曾被人權組織比作當代奴隸制。

「其實卡達世界盃就是一個證明，體育外交能夠如何令一個國家發生歷史性的改變，通過改革啟發阿拉伯世界，」她說。

歐洲議會是歐盟當中唯一通過直選產生的機構。歐盟27個國家的選民投票選出約705名議會成員，他們召開會議對立法提案進行審視，並投票通過歐盟法律。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九