AI女團走進韓國K-pop流行樂壇：不用擔心身材走樣和精神健康，但它們也可以比人類更人類

自2021年發表出道單曲〈我是真的〉（I'm Real）以來，韓國流行音樂（K-pop）組合Eternity（永恆）已經賺到了數百萬次瀏覽量。

她們能唱能跳，跟粉絲互動與其他團體沒有兩樣。

實際上，她們與你或許認識的韓團之間存在著一個莫大分別——這11位成員盡是虛擬人物。

非人類，以人工智慧（AI）生成的超現實虛擬角色（avatars）。

Eternity背後操手朴智恩（Park Jieun）說：「我們利用Eternity在做的是一門新生意，我想這是個全新行業。」

「採用虛擬藝人的優勢是，當K-pop明星容易受制於身體限制，而身為人類他們也會受到精神緊張困擾的時候，虛擬藝人完全不受束縛。」

過去10年間，韓國流行音樂掀起的文化巨浪產生了價值上百億美元的力量。動聽而朗朗上口的曲調，高科技製作，加上流暢、嫵媚的舞步，讓K-pop成功打進國際主流，成為韓國最賺錢且最具影響力的出口商品。

但無論是頂級K-pop巨星，他們的忠實粉絲軍團，還是希望將他們的成功化作資本的東家，都已在展望未來。

隨著AI，深度仿冒（deepfake，又譯深度造假、深度偽裝）與虛擬角色技術爆炸式發展，這些流行偶像正把他們的名氣引領上一個全新的維度上。

Photo Credit: YG Entertainment / BBC News K-pop天團BLACKPINK也在利用元宇宙（metaverse）來接觸更廣泛的受眾群。

Eternity成員們的虛擬面孔是由科技企業Pulse9利用深度學習技術產生，朴智恩就是這家公司的執行長。

這家公司最初生成了101張憑空想象的臉孔，然後將它們分成四類：可愛、性感、天真無邪和智慧型。

公司繼而邀請粉絲票選他們的至愛，公司僱用的設計師繼而根據粉絲的選擇，給勝出的面孔動畫化。

在直播聊天、影片拍攝和線上粉絲見面會上，Pulse9會僱用匿名歌手、演員與舞蹈員，把虛擬角色面孔投射到他們身上。

他們的技術就像是深度仿冒過濾器，讓角色活起來。

朴智恩告訴BBC百大女性專題組：「虛擬人物可以很完美，但它們也可以比人類更人類。」

隨著深度仿冒技術走進主流，有人擔心這會被利用於未經批准下操弄他人影像，甚或生成危險的誤導信息。

一些女性報警稱自己的容貌被加進淫穢電影中，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelensky）的深度仿冒影片也充斥在社交媒體網站之上。

朴智恩說：「我任何時候都表明，這些都是虛構角色。」

她說，Pulse9在製造虛擬角色時，採用了歐盟的AI倫理道德指引草案。

Photo Credit: Pulse9 / BBC News 朴智恩說，虛擬角色「可以比人類更人類」。

朴智恩還看到了虛擬團體的其他優勢：每一位虛擬角色都可以由其創作者控制。

這位CEO說：「真人K-pop明星引發的醜聞可以具娛樂性，但也對業務構成威脅。」

她相信自己能好好利用這些新技術，將K-pop藝人為了追趕行業需求而過度受壓的風險減至最低。

從組合成員的戀愛傳聞到網路欺凌，肥胖羞辱和節食過度，過去幾年，K-pop因為各種社會議題而登上新聞頭條。

一些年輕的K-pop死於非命，也引起韓國討論精神健康與網路霸凌問題。許多追星族認為這些事件給他們帶來莫大衝擊。

2019年，歌手兼演員雪莉（崔真理）被發現死於家中，終年25歲。她據報「肉體與精神因惡意不實謠言擴散而受傷害」，暫停從事演藝事業。

她的閨蜜——另一位K-pop歌手具荷拉——不久後也被發現死於家中。具荷拉在自盡之前曾被男友秘密偷拍，繼而因此遭受慘烈的網路霸凌。她本來正為此興訟維權。

AI進場攪動韓流，是威脅還是補強？

真人明星得披星戴月的練習、驗出和與粉絲互動，讓虛擬角色在虛擬世界支援工作，或許能減輕些負擔。

19歲的韓銳垣是新晉女團mimiirose的主唱，由韓國YES IM娛樂公司擔任經理人。

韓銳垣當了將近四年的實習生，時刻盼望著在鎂光燈下閃耀的機會——與其他候選人一樣，她得每月接受評估，那些被評定為沒有進步的人會被驅逐出團。

韓銳垣說：「我經常擔心自己沒有出頭的一天。」

Photo Credit: BBC News mimiirose主唱韓銳垣時刻擔心自己的前途。

沒有K-pop明星是一夜成名。當每年都有新團體問世，要鶴立雞群談何容易。

這位主唱說：「我每天大約10點上班，開聲練習就一個小時。之後我唱歌大概兩、三個小時，跳舞三、四個小時，再鍛煉兩個小時。」

「我們練習加起來就超過12個小時，做的不好就只會加班更長。」

但韓銳垣擔憂虛擬角色在這行業盛行。她認為粉絲們喜歡的是她們真實的一面。

她說：「因為科技突飛猛進，我害怕虛擬人物最終會取代真人偶像。」

Photo Credit: Pulse9 / BBC News Eternity成員的臉孔都是AI合成產物。

也有別的K-pop樂團迫不及待地擁抱虛擬角色技術，其盈利前景似乎還在穩定上揚。

市場調研企業Emergen Research推算，到2030年，全球數位人類與虛擬角色市場規模將達5275.8億美元。

K-pop大戶企業中，至少有四家正在為其明星們大手筆投資虛擬元素；2022年盈利最高的K-pop企業中，有五家已投身到這浪潮中。

把自己複製到虛擬世界讓他們打破時差與語言障礙，去接觸不同粉絲——這是有血有肉的明星們永遠無法做到的事情。

舉例說，女子組合aespa有四位真人歌手兼舞蹈員——Karina劉知珉、Winter金旼炡、Giselle金枝利（內永枝利）和Ningning寧藝卓——與四位對應虛擬角色——ae-Karina、ae-Winter、ae-Giselle和ae-Ningning。這四位虛擬角色可以陪伴粉絲們探索虛擬世界，並能橫跨多平台應用。