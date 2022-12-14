防疫缺少磨練，幼兒久咳不癒增加，醫師：全國兒童進入「免疫負債」陣痛期

（中央社）疫情進入第3年，兒童應逐漸更新的「病毒碼」，因防疫缺少磨練，有醫師表示，近來兒童門診中A型流感、呼吸道融合病毒等病例明顯增加，久咳不癒患童也增多，兒童進入免疫負債的陣痛期。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情進入第3年，政府防疫措施逐漸放寬，全社會也進入後COVID-19時期。光田綜合醫院昨（13）日發布新聞稿，小兒科醫師黃中明指出，兒童門診中A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例，都有明顯增加趨勢，全國幼兒在此進入免疫負債的陣痛期。

黃中明表示，所謂免疫負債是指兒童在這3年期間幾乎沒有接觸到各種傳染病的病原體，免疫系統缺乏訓練，突然面對各種病毒時，可能出現頻繁生病的狀況。

他說，兒童本應在3年內逐漸更新的「病毒碼」，因防疫措施缺少機會磨練，就像欠債一樣，免疫力要在短時間內密集受訓還債。

黃中明指出，近期門診中久咳不癒的患童有增加趨勢，小病童有些近期曾確診COVID-19，但大多是從未確診，單一病毒的感染並不至於讓兒童咳好幾個月。

黃中明發現，這群小朋友主要分成三大類，第一是反覆感染狀況，舉凡A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒無役不與，以至於父母感覺咳嗽從未停過。

第二是次發性細菌感染，如黴漿菌、肺炎鏈球菌感染，這類兒童如果沒有確認病因並施予特殊抗生素則不會痊癒。第三類最容易被家長忽略的氣喘發作。

他說，兒童氣喘不一定以喘來表現，常見的症狀有「咳很久」、「夜間咳」、「跑步咳」、「變天咳」等，當胸悶、呼吸困難、呼吸窘迫、喘鳴聲明顯，這些症狀出現已經很危險。有些小孩可能有家族氣喘史，從嬰兒期就有異位性皮膚炎，甚至有些根本沒有任何危險因子，但就在一次病毒感染後氣喘體質被引發。

黃中明提醒，如果家中兒童久咳不癒，一定要請兒科專科醫師仔細問診並安排適當檢查，才能對症治療。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航