2022/12/14,
醫療

台灣團隊解密「紐蛋白」與動脈硬化關聯創全球首例，未來有望發展血清檢測診斷

台灣團隊解密「紐蛋白」與動脈硬化關聯創全球首例，未來有望發展血清檢測診斷
國科會副主委陳儀莊（左）與台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健。Photo Credit: 國科會網頁

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裘正健表示，動脈硬化在診斷上，現階段大多是透過血管造影、超音波，看血管有無比較狹窄，但很難光靠抽血檢驗，就釐清疾病發展進程；這次研究發現「紐蛋白」絲氨酸721的磷酸化水平，跟動脈硬化輕、中重度進程有高度相關性，開全球先河，希望後續透過產學合作，發展成血清檢測、診斷方法。

（中央社）動脈粥狀硬化是誘發心血管疾病的重要危險因子， 臺北醫學大學醫學科技學院院長裘正健團隊費時9年，發現「紐蛋白」的絲氨酸721位置磷酸化水平，與動脈硬化病程高度相關，開全球先河，盼未來透過產學合作，發展成血清檢測。

國科會昨（13）日舉辦「動脈粥狀硬化症診斷治療創新發現 台灣研究團隊亮眼成果榮登國際頂尖期刊」研究成果記者會，副主委陳儀莊表示，平均每10分鐘就有1名台灣人死於心血管相關疾病，如今裘正健率「血管分子生物工程」研究團隊，發現與動脈硬化相關的關鍵蛋白質。

陳儀莊指出，這項研究成果今年11月登上國際頂尖期刊《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal），受到國際高度矚目，成為台灣在國際上極具特色且領先的科研領域。

台北醫學大學醫學科技學院院長、國家衛生研究院特聘研究員裘正健表示，動脈粥狀硬化症是慢性、而非突發症狀，好發於血管彎曲及分歧處，起源於血管發炎反應，這會讓血管不同細胞，內皮、平滑肌產生功能上的改變，造成發炎，血液裡的白血球等物質會處理發炎問題，但進而異常累積在血管中，形成動脈硬化。

2013年起投入此研究的裘正健指出，這次是利用前瞻跨領域技術，結合實驗豬及轉殖基因鼠模型、體外流動室模型、大規模磷酸化蛋白質體學，以及冠狀動脈疾病患者的臨床標本，發現動脈粥狀硬化症的診斷與治療新分子標靶「紐蛋白」（vinculin）。

他進一步說明，「紐蛋白」的絲氨酸721位置，在動脈粥狀硬化易感區域的血管內皮中，會被紊亂的血液「擾流」及「剪力」高度磷酸化，從而造成血管細胞膜通透性異常，讓巨噬細胞等累積在血管壁，最後導致動脈粥狀硬化症的形成。

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圖片來源：國科會網頁

裘正健表示，動脈硬化在診斷上，現階段大多是透過血管造影、超音波，看血管有無比較狹窄，但很難光靠抽血檢驗，就釐清疾病發展進程；這次研究發現「紐蛋白」絲氨酸721的磷酸化水平，跟動脈硬化輕、中重度進程有高度相關性，開全球先河，希望後續透過產學合作，發展成血清檢測、診斷方法。

他補充，這次也發現，他汀類藥物（statin）治療可降低冠狀動脈疾病患者血清中紐蛋白絲氨酸721的磷酸化水平，可作為未來治療、診斷的基礎。

裘正健指出，這次的研究團隊與國內外知名大學及研究機構，包含中央研究院、台灣大學、三軍總醫院、中國醫藥大學，以及美國加州大學聖地牙哥分校生物工程學系與醫學工程研究所，均有長期合作，這次科研也是與這些國內外研究機構及醫院長期合作的成果展現。

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Photo Credit: 國科會網頁
國科會副主委陳儀莊（左）與台北醫學大學醫學科技學院院長裘正健

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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