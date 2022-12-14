中國接連禁台灣產品，立委建議採取報復性措施：加入美國對中晶片制裁，禁青島、燕京等中國啤酒

中國海關近期接連禁止台灣產值高達60億的農漁產品，以及包括玉山高粱、台灣啤酒在內等飲品，立委建議應採取相對的報復性措施，如加入美方對中的晶片禁令，或者反禁中國啤酒銷往台灣。

經濟部政務次長陳正祺、外交部常務次長俞大㵢今（13）日赴立法院就審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」備詢，立委關切近期中國繼本月8日暫停台灣魷魚、午仔魚、魷魚秋刀魚等水產品進口後，9日再以註冊訊息不完整為由，再新增一批台灣產品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等飲品。

民進黨立委王定宇指出，中國對於我國業者申報期限比對其他國家少一年，對我國業者相關詢問「已讀不回」，都是屬於國際貿易上歧視性的作為，另外很多國家的企業也都退出中國市場，中國資本統計光今年上半年淨流出中國的資金就高達新台幣4.6兆元，循非法等地下管道移出中國的金額恐怕更高，最有名的是國際藥廠莫德納因拒絕向中國交出疫苗配方，與中國談判破裂、退出中國市場，中國不符合商道的行為不是台灣獨自面對。王定宇詢問，經濟部有無結合國際的力量向世界貿易組織（WTO）提出控訴？

經濟部政務次長陳正祺表示，為維護我國業者最大利益，我方已與其他國家在WTO相關委員會提出關切。經濟部指出，我方政府迄今年11月止，已九度針對中國進口食品註冊管理規定在WTO/TBT委員會提出特定貿易關切，特別要求中國應改正對台灣的不公平待遇，美國、日本、歐盟等會員也均要求中方遵循TBT協定。

王定宇詢問，中國和我國都在申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國近期作為違反相關貿易規範，我方有無遊說CPTPP友台會員國向中國提出警告？

陳正祺表示，中國體制是否符合CPTPP規則，由CPTPP會員國自行判斷，像日本已經就此公開質疑。王定宇追問，有就此向CPTPP遊說嗎？陳正祺說，「有表達希望支持我們」。

王定宇再問，我國生意人、農漁民被欺負，我國有無採取相對的報復性措施？像台啤一年營業額新台幣58億元，中國禁止進口大概損失130萬元，中國製造跟中國品牌的啤酒在去（2021）年銷往台灣佔了21.6億元，我方能不能採取相關制裁作為？或者乾脆針對品牌，禁止像是燕京、青島這類的中國啤酒？

陳正祺回應，兩岸的問題政府行政團隊都會謹慎處理。

王定宇說，謹慎是應該的，經貿不是非黑或白，但建議將符合公平原則的報復性作為納入考慮，「否則他永遠不用付出代價，永遠都吃定你」。

王定宇另指出，台灣對中國出口佔台灣總出口值的43%，其中有超過22%是中國非向台灣買不可的IT、晶片相關產品，「他（中國）敢欺負我們農漁民，怎不敢欺負我們晶片業者？」詢問有無考慮加入美方對中國的晶片制裁方案？陳正祺低調回應，「有聽到了，會回去研議」。

美籲荷蘭加入對中禁令，艾司摩爾執行長抱怨：美方從中獲利

美國在今年10月通過對中晶片禁令，美企除非獲政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。而近日也傳出日本、荷蘭可能加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制，恐影響日本東京威力科創（Tokyo Electron） 、荷蘭艾司摩爾（ASML）兩大半導體設備製造商。

不過荷蘭艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）昨（13）日接受荷蘭《鹿特丹商報》（NRC Handelsblad）訪問時，質疑美國拉攏荷蘭加強出口管制措施是否合理。韋尼克說：「或許他們（美方）認為我們應該參與，但艾司摩爾已經做出犧牲。」

韋尼克指出，在美國的壓力下，荷蘭政府自2019年以來艾司摩爾向中國出口最先進的微影設備（lithography machines），但這有利於銷售替代技術的美國公司，他說雖然艾司摩爾的營收有15%來自中國，但美國晶片設備供應商的中國營收占比卻達25%，有時甚至超越30%。

韋尼克認為，美國晶片製造商能向中國客戶銷售最先進的晶片，而艾司摩爾只能銷售較舊的晶片製造設備，這麼做似乎有些矛盾。他也質疑，像是專用於軍事的晶片技術通常具10至15年的期限，但製造這類晶片的技術仍然可以賣給中國。

Dutch chip equipment maker ASML’s CEO questions US export rules on China https://t.co/qRHE9qm0gT — South China Morning Post (@SCMPNews) December 14, 2022

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核稿編輯：翁世航