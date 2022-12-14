中國接連禁台灣產品，立委建議採取報復性措施：加入美國對中晶片制裁，禁青島、燕京等中國啤酒
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立委王定宇詢問，台灣生意人、農漁民被中國欺負，政府有無考慮針對品牌，禁止像是燕京、青島這類的中國啤酒？或者加入美國行列，限制出口中國非買不可的IT、晶片相關產品，「否則中國永遠不用付出代價，永遠都吃定你」。
中國海關近期接連禁止台灣產值高達60億的農漁產品，以及包括玉山高粱、台灣啤酒在內等飲品，立委建議應採取相對的報復性措施，如加入美方對中的晶片禁令，或者反禁中國啤酒銷往台灣。
經濟部政務次長陳正祺、外交部常務次長俞大㵢今（13）日赴立法院就審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」備詢，立委關切近期中國繼本月8日暫停台灣魷魚、午仔魚、魷魚秋刀魚等水產品進口後，9日再以註冊訊息不完整為由，再新增一批台灣產品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等飲品。
民進黨立委王定宇指出，中國對於我國業者申報期限比對其他國家少一年，對我國業者相關詢問「已讀不回」，都是屬於國際貿易上歧視性的作為，另外很多國家的企業也都退出中國市場，中國資本統計光今年上半年淨流出中國的資金就高達新台幣4.6兆元，循非法等地下管道移出中國的金額恐怕更高，最有名的是國際藥廠莫德納因拒絕向中國交出疫苗配方，與中國談判破裂、退出中國市場，中國不符合商道的行為不是台灣獨自面對。王定宇詢問，經濟部有無結合國際的力量向世界貿易組織（WTO）提出控訴？
經濟部政務次長陳正祺表示，為維護我國業者最大利益，我方已與其他國家在WTO相關委員會提出關切。經濟部指出，我方政府迄今年11月止，已九度針對中國進口食品註冊管理規定在WTO/TBT委員會提出特定貿易關切，特別要求中國應改正對台灣的不公平待遇，美國、日本、歐盟等會員也均要求中方遵循TBT協定。
王定宇詢問，中國和我國都在申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國近期作為違反相關貿易規範，我方有無遊說CPTPP友台會員國向中國提出警告？
陳正祺表示，中國體制是否符合CPTPP規則，由CPTPP會員國自行判斷，像日本已經就此公開質疑。王定宇追問，有就此向CPTPP遊說嗎？陳正祺說，「有表達希望支持我們」。
王定宇再問，我國生意人、農漁民被欺負，我國有無採取相對的報復性措施？像台啤一年營業額新台幣58億元，中國禁止進口大概損失130萬元，中國製造跟中國品牌的啤酒在去（2021）年銷往台灣佔了21.6億元，我方能不能採取相關制裁作為？或者乾脆針對品牌，禁止像是燕京、青島這類的中國啤酒？
陳正祺回應，兩岸的問題政府行政團隊都會謹慎處理。
王定宇說，謹慎是應該的，經貿不是非黑或白，但建議將符合公平原則的報復性作為納入考慮，「否則他永遠不用付出代價，永遠都吃定你」。
王定宇另指出，台灣對中國出口佔台灣總出口值的43%，其中有超過22%是中國非向台灣買不可的IT、晶片相關產品，「他（中國）敢欺負我們農漁民，怎不敢欺負我們晶片業者？」詢問有無考慮加入美方對中國的晶片制裁方案？陳正祺低調回應，「有聽到了，會回去研議」。
美籲荷蘭加入對中禁令，艾司摩爾執行長抱怨：美方從中獲利
美國在今年10月通過對中晶片禁令，美企除非獲政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。而近日也傳出日本、荷蘭可能加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制，恐影響日本東京威力科創（Tokyo Electron） 、荷蘭艾司摩爾（ASML）兩大半導體設備製造商。
不過荷蘭艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）昨（13）日接受荷蘭《鹿特丹商報》（NRC Handelsblad）訪問時，質疑美國拉攏荷蘭加強出口管制措施是否合理。韋尼克說：「或許他們（美方）認為我們應該參與，但艾司摩爾已經做出犧牲。」
韋尼克指出，在美國的壓力下，荷蘭政府自2019年以來艾司摩爾向中國出口最先進的微影設備（lithography machines），但這有利於銷售替代技術的美國公司，他說雖然艾司摩爾的營收有15%來自中國，但美國晶片設備供應商的中國營收占比卻達25%，有時甚至超越30%。
韋尼克認為，美國晶片製造商能向中國客戶銷售最先進的晶片，而艾司摩爾只能銷售較舊的晶片製造設備，這麼做似乎有些矛盾。他也質疑，像是專用於軍事的晶片技術通常具10至15年的期限，但製造這類晶片的技術仍然可以賣給中國。
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。