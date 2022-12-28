2022/12/28,
理財

《銀行理專不能說的秘密》：銀行專業術語＝高級騙術的例子，所謂風險控管只是一場春夢

《銀行理專不能說的秘密》：銀行專業術語＝高級騙術的例子，所謂風險控管只是一場春夢
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

職業道德逐漸淪喪的銀行業，加上政府相關部門疏失及法規不周全……，樁樁件件該當如何提升與補強？社會大眾在透過銀行理專進行相關理財投資諮商時，又該如何保全自身權益？多年來協助投資人向仲裁協會和法院爭取權益的過程與遭遇，作者大膽回過頭來檢視，一般人在與銀行往來之初，就應注意的各個事項……。

文：周冠中

專業術語＝高級騙術

2013年9月11日，ET銀行協理祝美美，為了設計讓現成的客戶M公司願意購買人民幣組合式商品，對M公司會計人員極盡誤導之能事， 硬是把沒有人民幣部位避險需求的M公司，以人民幣將持續升值，廠商會要求提高美元價格，等同於有人民幣避險需求，這些似是而非的話術， 誘導M公司會計人員誤以為真。我們一起來看看，當時ET銀行理專和M公司會計人員的對話：

ET銀行理專：「……如果你是想建立一些人民幣部位，你用這個可以，就算你賣在6.4也還可以。」

M公司會計：「但我老實講，站在公司的狀況，實質部位沒有人民幣需求。」

ET銀行理專：「我覺得你們沒有。」

M公司會計：「現在的交易還沒有談到人民幣，是有人去問過，但還沒有那個需求，對方還是用美元報價。對方用美元可以退稅，出口才能退稅，所以好像還沒有用人民幣。」

ET銀行理專：「可是你要想好喔！人民幣繼續升值，所以美元價格可能還是會幫你提高，他還是希望你們用多一點美元，因為結果其實是一樣的，通通隱含在裡面，再轉嫁給你們，對不對？這也是有可能……。」

2015年8月3日，ET銀行經理黃可可，以一封電子郵件，強調波動度大價格較好；預估2 ∼ 3期就能出場，擺明知道客戶根本不懂匯率選擇權商品，造成M公司錯誤認知與誤判。光是這一筆交易，就讓M公司慘賠高達美元180萬元。我們來看看理專黃可可誇大不實的專業術語、高級騙術：

「這兩天人民幣的波動大幅上升，價格較好，預期人行在10月SDR會議之前，還是會對人民幣匯價有一定程度的防守」。「CNY 的點數放在800 點，預期2 ∼ 3 次有機會出場，今日CNY FIXING中間價開在6.1169」。

嗣後，中央銀行總裁楊金龍及中央大學財務金融系吳庭斌教授證實， 波動度大代表的意思：對客戶而言風險更高，價格好是對買方的銀行而言， 對賣方的客戶來說根本就是進入暴風圈，簡單的說：當目標貨幣匯率波動度大的時候，就是風險越高的時期，ET銀行理專隱匿不告知最重要的風險問題，用聲東擊西的話術，真不知道是刻意誤導客戶，還是銀行理專自己也不懂？

另一個銀行利用專業術語，施行高級騙術的例子，非C銀行理專文宣莫屬。2013年8月，理專吳協理拿了幾張文宣給台中大里Chris，內容大致為：「人民幣策略穩健，權利金收益的報酬率為12.5%，履約價格遠（須回貶14% 以上「才」有「風險」）」。

2014年2月理專吳協理又傳來〈歐元策略〉文宣：「特色：1. 獲利區間達1000 點。2. 只要獲利點數>1200 點即出場（預估2個月快速出場）。3. 風險：歐元漲破1.40 OR 歐元跌破1.30 ⋯⋯成功出場，策略獲利至少美元18,000元。」

讀者對於上面文宣的理解是什麼？是看了這樣的文宣內容就有了投資的衝動，還是會質疑這份文宣內容的可信度？或許見仁見智，總之，留英碩士總經理Chris在理專吳協理的推波助瀾下，他是信了也投了，結果就是「慘賠」！

我們回過頭來一起檢視這兩份文宣的內容，第一份文宣提到：「穩健權利金收益」，會不會讓人誤以為可以「持續」收取權利金？整句話看下來，翻成大白話：可以持續收取權利金，報酬率很高，而且幾乎不會有風險。而第二份文宣內容，一般人容易注意到的重點，翻成大白話就是， 2個月左右就能獲利出場，而且獲利至少美元18,000元。

上面二份文宣的內容，幾乎看不到〈人民幣策略〉和〈歐元策略〉會有什麼「具體可能的風險」，誘導客戶目光的重點都是放在「獲利」。通常，商品銷售話術聚焦在商品優勢並適度的誇大，隱匿缺點原本無可厚非。但在金融商品則不同於一般商品，獲利和風險應該「等量齊觀，同等重要」，都是金融商品應該被充分揭露的重點，理專應該忠誠的向客戶清楚說明。如果，文宣上只聚焦在誇大不實的獲利，刻意隱匿可能風險或誘導客戶忽略風險，這不是欺騙，什麼才是欺騙？

有「告」沒有「知」——所謂風險控管，根本就是一場春夢

在人民幣組合式商品客戶與銀行間另一個主要爭議，就是客戶認為銀行理專沒有盡到充分告知風險的義務，而銀行則提出「風險預告書」和「風險告知的錄音」作為抗辯。那麼，銀行到底算不算已經有充分告知客戶風險呢？這個爭議得從相關法令規定、銀行風險告知內容和爭議商品真正的風險是什麼進行探討，讓大家做一個客觀的公評。

我們先來瞭解法令規定銀行告知風險的義務到什麼程度，依據2011年頒布的《金保法》第10條第1項規定：「金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約前，應向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露其風險」。又「前項金融服務業對金融消費者進行之說明及揭露，應以金融消費者能充分瞭解方式為之， 其內容應包括但不限交易成本、可能之收益及風險等有關金融消費者權益之重要內容；其相關應遵循事項之辦法，由主管機關定之」。

第11條第1項規定：「金融服務業違反前二條規定，致金融消費者受有損害者，應負損害賠償責任。但金融服務業能證明損害之發生非因其未充分瞭解金融消費者之商品或服務適合度或非因其未說明、說明不實、錯誤或未充分揭露風險之事項所致者，不在此限」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。