《銀行理專不能說的秘密》：銀行專業術語＝高級騙術的例子，所謂風險控管只是一場春夢
我們想讓你知道的是
職業道德逐漸淪喪的銀行業，加上政府相關部門疏失及法規不周全……，樁樁件件該當如何提升與補強？社會大眾在透過銀行理專進行相關理財投資諮商時，又該如何保全自身權益？多年來協助投資人向仲裁協會和法院爭取權益的過程與遭遇，作者大膽回過頭來檢視，一般人在與銀行往來之初，就應注意的各個事項……。
文：周冠中
專業術語＝高級騙術
2013年9月11日，ET銀行協理祝美美，為了設計讓現成的客戶M公司願意購買人民幣組合式商品，對M公司會計人員極盡誤導之能事， 硬是把沒有人民幣部位避險需求的M公司，以人民幣將持續升值，廠商會要求提高美元價格，等同於有人民幣避險需求，這些似是而非的話術， 誘導M公司會計人員誤以為真。我們一起來看看，當時ET銀行理專和M公司會計人員的對話：
ET銀行理專：「……如果你是想建立一些人民幣部位，你用這個可以，就算你賣在6.4也還可以。」
M公司會計：「但我老實講，站在公司的狀況，實質部位沒有人民幣需求。」
ET銀行理專：「我覺得你們沒有。」
M公司會計：「現在的交易還沒有談到人民幣，是有人去問過，但還沒有那個需求，對方還是用美元報價。對方用美元可以退稅，出口才能退稅，所以好像還沒有用人民幣。」
ET銀行理專：「可是你要想好喔！人民幣繼續升值，所以美元價格可能還是會幫你提高，他還是希望你們用多一點美元，因為結果其實是一樣的，通通隱含在裡面，再轉嫁給你們，對不對？這也是有可能……。」
2015年8月3日，ET銀行經理黃可可，以一封電子郵件，強調波動度大價格較好；預估2 ∼ 3期就能出場，擺明知道客戶根本不懂匯率選擇權商品，造成M公司錯誤認知與誤判。光是這一筆交易，就讓M公司慘賠高達美元180萬元。我們來看看理專黃可可誇大不實的專業術語、高級騙術：
「這兩天人民幣的波動大幅上升，價格較好，預期人行在10月SDR會議之前，還是會對人民幣匯價有一定程度的防守」。「CNY 的點數放在800 點，預期2 ∼ 3 次有機會出場，今日CNY FIXING中間價開在6.1169」。
嗣後，中央銀行總裁楊金龍及中央大學財務金融系吳庭斌教授證實， 波動度大代表的意思：對客戶而言風險更高，價格好是對買方的銀行而言， 對賣方的客戶來說根本就是進入暴風圈，簡單的說：當目標貨幣匯率波動度大的時候，就是風險越高的時期，ET銀行理專隱匿不告知最重要的風險問題，用聲東擊西的話術，真不知道是刻意誤導客戶，還是銀行理專自己也不懂？
另一個銀行利用專業術語，施行高級騙術的例子，非C銀行理專文宣莫屬。2013年8月，理專吳協理拿了幾張文宣給台中大里Chris，內容大致為：「人民幣策略穩健，權利金收益的報酬率為12.5%，履約價格遠（須回貶14% 以上「才」有「風險」）」。
2014年2月理專吳協理又傳來〈歐元策略〉文宣：「特色：1. 獲利區間達1000 點。2. 只要獲利點數>1200 點即出場（預估2個月快速出場）。3. 風險：歐元漲破1.40 OR 歐元跌破1.30 ⋯⋯成功出場，策略獲利至少美元18,000元。」
讀者對於上面文宣的理解是什麼？是看了這樣的文宣內容就有了投資的衝動，還是會質疑這份文宣內容的可信度？或許見仁見智，總之，留英碩士總經理Chris在理專吳協理的推波助瀾下，他是信了也投了，結果就是「慘賠」！
我們回過頭來一起檢視這兩份文宣的內容，第一份文宣提到：「穩健權利金收益」，會不會讓人誤以為可以「持續」收取權利金？整句話看下來，翻成大白話：可以持續收取權利金，報酬率很高，而且幾乎不會有風險。而第二份文宣內容，一般人容易注意到的重點，翻成大白話就是， 2個月左右就能獲利出場，而且獲利至少美元18,000元。
上面二份文宣的內容，幾乎看不到〈人民幣策略〉和〈歐元策略〉會有什麼「具體可能的風險」，誘導客戶目光的重點都是放在「獲利」。通常，商品銷售話術聚焦在商品優勢並適度的誇大，隱匿缺點原本無可厚非。但在金融商品則不同於一般商品，獲利和風險應該「等量齊觀，同等重要」，都是金融商品應該被充分揭露的重點，理專應該忠誠的向客戶清楚說明。如果，文宣上只聚焦在誇大不實的獲利，刻意隱匿可能風險或誘導客戶忽略風險，這不是欺騙，什麼才是欺騙？
有「告」沒有「知」——所謂風險控管，根本就是一場春夢
在人民幣組合式商品客戶與銀行間另一個主要爭議，就是客戶認為銀行理專沒有盡到充分告知風險的義務，而銀行則提出「風險預告書」和「風險告知的錄音」作為抗辯。那麼，銀行到底算不算已經有充分告知客戶風險呢？這個爭議得從相關法令規定、銀行風險告知內容和爭議商品真正的風險是什麼進行探討，讓大家做一個客觀的公評。
我們先來瞭解法令規定銀行告知風險的義務到什麼程度，依據2011年頒布的《金保法》第10條第1項規定：「金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約前，應向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露其風險」。又「前項金融服務業對金融消費者進行之說明及揭露，應以金融消費者能充分瞭解方式為之， 其內容應包括但不限交易成本、可能之收益及風險等有關金融消費者權益之重要內容；其相關應遵循事項之辦法，由主管機關定之」。
第11條第1項規定：「金融服務業違反前二條規定，致金融消費者受有損害者，應負損害賠償責任。但金融服務業能證明損害之發生非因其未充分瞭解金融消費者之商品或服務適合度或非因其未說明、說明不實、錯誤或未充分揭露風險之事項所致者，不在此限」。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。