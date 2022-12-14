2022/12/14,
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氣象局入冬首發低溫特報，周末寒流入侵全台下探6度，中部以北高山可望降雪

氣象局入冬首發低溫特報，周末寒流入侵全台下探6度，中部以北高山可望降雪
達大陸冷氣團強度，低溫恐探攝氏14度以下，也是入冬首波大陸冷氣團。 Photo Credit: 中央社

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東北季風持續增強，中南部空氣品質受影響，沿海地區風浪也增大，海上活動須注意。金門今（14）晨低溫10度以下，氣象局首發低溫特報，氣象局同時指出：大陸冷氣團南下，氣溫恐再降，周末低溫下探6度，而高山地區也可能出現降雪情形。

根據《中央社》報導，中央氣象局表示，今（14）天大陸冷氣團將會影響全台天氣，不僅水氣會稍稍增多，溫度也會更低，北部、東半部主要是陰天短暫雨的天氣；中部雲量較多，偶有飄雨可能；南部則多雲時晴。

強陣風引沿海地區風浪增強，空氣品質也受影響

隨著東北風的持續增強，台中與雲林、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖將會出現11級左右的強陣風。台南以北、東南部（包含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區，以及金門、馬祖將有9~10級強陣風。

其他沿海空曠地區也有強陣風，並在鄰近海域有較大風浪，浪高約4~5米，提醒海邊活動或海上作業的民眾要特別小心。

東北季風的增強同時影響空氣品質，根據環保署空氣品質預報資訊指出，雲嘉南以北位於東北季風迎風面，擴散條件佳；彰化製雲嘉南沿海地區則因風速較強，導致地表揚塵的現象發生，空氣品質與能見度都受到影響；南部則位於下風處，汙染物稍易形成堆積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象局入冬首發低溫特報，周末寒流入侵全台下探6度

溫度方面，北台灣今日早晚多為攝氏14、15度，白天則維持15、16度左右，感受濕冷；中南部及花東早晚約16~18度，局部可能更低溫，中部及花東白天則上探到20~24度，南部還可能達到27度，感受較為溫暖。

另外，中央氣象局更在今天發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，金門縣氣溫明顯偏低，今天早晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。這是氣象局入冬以來首次發布低溫特報。今天清晨最低溫發生於新北市石門區富貴角11.7度，其次為桃園市楊梅區12.2度。

註：據中央氣象局，黃色燈號──平地最低氣溫在攝氏10度以下，須注意保暖雨日夜溫差，並留意早溫低溫引起的呼吸道與心血管疾病。

氣象局同時發布大雨特報，隨著東北季風的影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方及落石。

《中央社》引述中央大學大氣科學系兼任副教授孫德榮說法，今天冷空氣增強，氣溫再降，清晨4時50分台北氣象站也降至14.1度，觸及「大陸冷氣團」定義，為入冬以來第一波。

孫德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北部及東半部有局部雨，中部偶有局部短暫雨，南部多雲時晴；北台灣濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

此外，本周末也將面臨寒流入侵，16日晚間寒流南下，氣溫即刻驟降；17日北、東部仍有局部陣雨，中南部漸漸轉晴，但氣溫仍持續下降，愈晚會愈寒冷。

18至19日清晨，各地天氣晴朗穩定，但溫度將進入「極寒冷」的標準，台北氣象站將降至8度左右，本島平地最低氣溫也會降至6度以下，早灣需特別注意保暖。

隨後，寒流將會持續減弱，各地天氣維持晴朗穩定，氣溫則逐漸回升；20日天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

12日玉山飄初雪，預報員：3000公尺以上高山都有降雪機會

此外，氣象局也表示，高山公路夜間結冰機率高，週五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

《中央社》報導，12日雪山飄下入冬初雪，中央氣象局預報員黃恩鴻就表示，由於12日水氣和氣溫配合，但昨（13）天高山的溫度略為回升，並持續到16日，因此雖然水氣夠，降雪的機會卻相對減少。

目前預估17日晚間至18日清晨全台3000公尺以上、中部以北2000公尺（太平山、拉拉山等）高山降雪的機會最高。

《自由時報》也引述中央氣象局預報員趙竑說法，表示14日到16日前中部以北海拔3500米以上高山都有降雪機會，包括拉拉山、玉山等；而17日至18日清晨全台3千米以上高山都有機會降雪、中部以北只要2千米以上山區就有機會下雪。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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