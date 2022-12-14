馬來西亞法院批准遣返114名緬甸國民，國際特赦組織籲終止遣返決定
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吉隆坡高等法院在13日時批准馬來西亞政府的遣返請求，但目前並不清楚這114名緬甸國民是否會立即被遣返。在這114人中，包括來自緬甸的兒童和尋求庇護者。國際特赦組織呼籲，「馬來西亞領導人應尊重人權和國際法，停止任何將人們送回暴力和危險之地（緬甸）的決定。」
馬來西亞法院在13日（週二）時批准將114名緬甸國民遣返的命令。此項決議引起人權組織擔憂，擔心這些緬甸國民將在安全受到威脅的情況下，被送回仍飽受戰亂之苦的緬甸，並呼籲呼馬來西亞尊重人權和國際法，停止此決定。
《路透社》指出，吉隆坡高等法院在13日時批准馬來西亞政府請求，但目前並不清楚這114名緬甸國民是否會立即被遣返。在這114人中，包括來自緬甸的兒童和尋求庇護者。
國際特赦組織馬來西亞分會執行董事Katrina Jorene Maliamauv和庇護批准部門執行董事Tham Hui Ying，在國際特赦組織網站發布的聲明中指出，「雖然國際社會強烈抗議，但這項法院判決表明，停止強迫緬甸民眾返國的呼籲仍被忽視。（馬來西亞）政府決心將人們驅逐出境，而不是尋找保障緬甸人民權利和安全的解決方案。」
聲明表示，「（馬來西亞政府）應允許緬甸人安全地留在馬來西亞，並同時將其身份合法化，而不是在緬甸仍處於動盪狀態時，以任何方式拘留或強行他們遣返回國。」
Katrina Jorene Maliamauv也向路透社表示，「我們呼籲馬來西亞領導人應尊重人權和國際法，停止任何將人們送回暴力和危險之地（緬甸）的決定。」不過，馬來西亞移民局也未就此事件發表聲明。
《Benar News》指出，國際特赦組織為緬甸國民提供的辯護律師Lim Wei Jet表示，他們將對吉隆坡高等法院的裁決提出上訴。他說，「我們希望上訴法院儘早確定日期。我不清楚遣返令是否會很快執行，但希望不會。我們已向上訴法院和內政部長提出上訴。」
緬甸軍政府自2021年2月1日發動軍事政變、推翻民選政府以來，軍政府已多次提高與親民主派抗議者和少數民族的抗爭等級。事實上，在去年2月軍政府於政變中奪取政權的幾日後，馬來西亞政府便遣返了1086名緬甸公民，但高等法院也暫緩驅逐1200人。
另外，有114名緬甸國民因COVID-19檢測呈陽性而留在馬來西亞。馬來西亞時任移民局局長兼內政部長再努丁（Hamzah Zainudin）在之後申請取消這114名緬甸國民的短暫拘留，稱他們已同意被遣返。不過，人權組織稱緬甸國民並非自願接受。
聯合國難民署（UNHCR）也在今年10月時表示，他們收到過去有數百起關於馬來西亞將緬甸難民遣返回國的報告。因此呼籲馬來西亞應停止將難民遣返回緬甸。
馬來西亞並非1951年難民公約的簽署國。不過，據聯合國說法，保護難民或尋求庇護者，使他們不被遣返的「不驅回原則」（non-refoulement principle）是習慣國際法的一部分，對所有國家都具有約束力。
新聞來源
- Malaysia court lifts stay on deportation of 114 Myanmar nationals（路透社）
- Malaysia: Government must stop forcible return of people to Myanmar（國際特赦組織）
- Malaysian court lifts stay on deporting 114 Myanmar nationals（Benar News）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。