馬來西亞法院批准遣返114名緬甸國民，國際特赦組織籲終止遣返決定

馬來西亞法院在13日（週二）時批准將114名緬甸國民遣返的命令。此項決議引起人權組織擔憂，擔心這些緬甸國民將在安全受到威脅的情況下，被送回仍飽受戰亂之苦的緬甸，並呼籲呼馬來西亞尊重人權和國際法，停止此決定。

《路透社》指出，吉隆坡高等法院在13日時批准馬來西亞政府請求，但目前並不清楚這114名緬甸國民是否會立即被遣返。在這114人中，包括來自緬甸的兒童和尋求庇護者。

國際特赦組織馬來西亞分會執行董事Katrina Jorene Maliamauv和庇護批准部門執行董事Tham Hui Ying，在國際特赦組織網站發布的聲明中指出，「雖然國際社會強烈抗議，但這項法院判決表明，停止強迫緬甸民眾返國的呼籲仍被忽視。（馬來西亞）政府決心將人們驅逐出境，而不是尋找保障緬甸人民權利和安全的解決方案。」

URGENT: YB @saifnasution – 114 people, incl. children, are at imminent risk of deportation. Although the court granted the previous govt’s request to lift the stay, MOHA can still find a way to ensure people remain safely (not detained) in M'sia while their status regularised 1/ pic.twitter.com/oqqbdiwllX — Amnesty International Malaysia (@AmnestyMy) December 13, 2022

聲明表示，「（馬來西亞政府）應允許緬甸人安全地留在馬來西亞，並同時將其身份合法化，而不是在緬甸仍處於動盪狀態時，以任何方式拘留或強行他們遣返回國。」

Katrina Jorene Maliamauv也向路透社表示，「我們呼籲馬來西亞領導人應尊重人權和國際法，停止任何將人們送回暴力和危險之地（緬甸）的決定。」不過，馬來西亞移民局也未就此事件發表聲明。

《Benar News》指出，國際特赦組織為緬甸國民提供的辯護律師Lim Wei Jet表示，他們將對吉隆坡高等法院的裁決提出上訴。他說，「我們希望上訴法院儘早確定日期。我不清楚遣返令是否會很快執行，但希望不會。我們已向上訴法院和內政部長提出上訴。」

緬甸軍政府自2021年2月1日發動軍事政變、推翻民選政府以來，軍政府已多次提高與親民主派抗議者和少數民族的抗爭等級。事實上，在去年2月軍政府於政變中奪取政權的幾日後，馬來西亞政府便遣返了1086名緬甸公民，但高等法院也暫緩驅逐1200人。

Amnesty International and Access Asylum Malaysia urged the government to reconsider the mass expulsion, saying that Prime Minister Anwar Ibrahim’s new administration would look bad if it violated the non-refoulement principle.https://t.co/LK4BXjueXR — BenarNews (@BenarNews) December 13, 2022

另外，有114名緬甸國民因COVID-19檢測呈陽性而留在馬來西亞。馬來西亞時任移民局局長兼內政部長再努丁（Hamzah Zainudin）在之後申請取消這114名緬甸國民的短暫拘留，稱他們已同意被遣返。不過，人權組織稱緬甸國民並非自願接受。

聯合國難民署（UNHCR）也在今年10月時表示，他們收到過去有數百起關於馬來西亞將緬甸難民遣返回國的報告。因此呼籲馬來西亞應停止將難民遣返回緬甸。

馬來西亞並非1951年難民公約的簽署國。不過，據聯合國說法，保護難民或尋求庇護者，使他們不被遣返的「不驅回原則」（non-refoulement principle）是習慣國際法的一部分，對所有國家都具有約束力。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒