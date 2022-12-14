2022/12/14,
經濟

日本豐田等8家企業合資成立Rapidus，與IBM締結夥伴關係合作研發，盼2027年量產2奈米半導體

日本豐田等8家企業合資成立Rapidus，與IBM締結夥伴關係合作研發，盼2027年量產2奈米半導體
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日本8家企業合資成立新公司Rapidus，13日宣布跟美國IT大廠國際商業機器公司（IBM）締結夥伴關係合作研發2奈米，而蘋果執行長庫克（Tim Cook）則親自拜訪日本半導體產業中心熊本縣。

（中央社）日本8家企業合資成立新公司Rapidus，13日宣布跟美國IT大廠國際商業機器公司（IBM）締結夥伴關係合作研發。Rapidus希望在IBM的協助下，能從2027年起量產2奈米製程的半導體。

日本合資公司Rapidus攜手IBM，盼2027年量產2奈米半導體

Rapidus由日本豐田汽車、索尼集團公司（Sony Group）、日本電信電話公司（NTT）、日本電氣公司（NEC）、軟體銀行公司、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱UFJ銀行及電裝公司（DENSO）共同出資。

日本《共同社中文網》報導，Rapidus與IBM今天在東京舉行記者會，宣布已締結半導體共同開發夥伴關係。

《日本放送協會》（NHK）報導，Rapidus社長小池淳義今天跟IBM高層在東京都舉行聯合記者會。根據雙方說法，兩間公司朝量產化先進半導體締結夥伴關係，將在位於美國紐約州的據點進行研發。

Rapidus雖然以2027年量產先進半導體作為目標，但日本目前尚未具備相關技術。IBM在先進半導體不可或缺的製程技術領先全球，日本方面希望透過推動共同研發強化自身技術能力。

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2020 年9月2日，東京附近的橫濱港，許多汽車等待出口。而近年電動車風潮，作為汽車大國的日本，也開始發展更多車用半導體，以防止晶片不足的困境。

Rapidus本月6日也跟比利時的研究機構就技術合作簽署備忘錄，積極推動跟擁有優秀技術的海外業者合作。

美企再加碼日本，庫克親訪熊本縣撒千億

（中央社）蘋果公司（Apple Inc.）今（14）日表示，過去5年，該公司在其日本供應網絡投資逾1000億美元。蘋果執行長庫克（Tim Cook）也親自拜訪日本半導體產業中心熊本縣。

《路透社》報導，庫克昨天推文表示，他訪問了日本西南部的熊本縣，當地是許多半導體和領先技術公司工廠的所在地，其中也包括台積電興建中的新廠。

與此同時，蘋果發布聲明表示，自2019年以來，該公司對日本供應商的支出已增加30%以上，其供應商從跨國公司到家族企業近1000家公司。

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2022年9月28日，美國副總統賀錦麗於美國駐東京大使官邸與從事半導體業務的公司高管舉行圓桌會議，針對美中對抗下的半導體供應鏈進行對談。

蘋果表示，29家日本供應商已承諾在2030年前將其蘋果相關業務轉換至使用再生能源，這些供應商包括索尼（Sony）、村田製作所（Murata Manufacturing Co）、惠和有限公司（Keiwa Inc）、藤倉公司（Fujikura Ltd.）以及住友電工（Sumitomo Electric Industries）等企業。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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