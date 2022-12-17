23℃是人體感覺最舒適的環境溫度，冬天早上起床低溫小心「晨間血壓驟升」
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冬天是心血管疾病發作的高峰期，而這個現象特別好發於清晨。國內一項研究指出，如果醒前房間的溫度在低溫16℃，血壓驟升的情況會較為劇烈，反之則較為平穩；早上醒前臥室的溫度若能保持在23℃左右，早上起床後血壓就不會大幅的升高。
冬天是心血管疾病發作的高峰期，而這個現象特別好發於清晨，主因為人體準備醒來，與醒前睡眠轉換期間的交感神經活性變化劇烈有關，所以人體在清晨血壓會突然攀升是正常的生理現象，稱之為「晨間血壓驟升」。但當血壓驟升得過高時，反而會危及人體的健康。
國內一項研究指出，如果醒前房間的溫度在低溫16℃，血壓驟升的情況會較為劇烈，反之則較為平穩；早上醒前臥室的溫度若能保持在23℃左右，早上起床後血壓就不會大幅的升高。
環境低溫對清晨血壓的影響
台灣睡眠醫學會日前發表「環境低溫及睡眠後期自主神經功能於晨間血壓驟升所扮演的角色」研究結果，研究者陽明大學醫學院腦科學研究所教授楊靜修、郭博昭及研究生洪千慧表示，目前已經知道血壓受到自律神經的調節影響，而自律神經在不同睡眠階段，其活性表現也有所不同。為了想更進一步探究晚上睡覺時環境低溫對清晨時血壓的影響，於是進行了這個研究。
這個研究共收錄10位年齡介於20－30歲的成年男性受試者，受試者必須血壓正常，身體質量指數（BMI值）介於18－24之間，並無使用任何藥物、沒有喝酒及抽菸的習慣，且身體沒有任何的內、外科疾病。
23℃是人體感覺最舒適的環境溫度，環境低溫會影響睡眠結構
10位受試者都須接受低溫16℃及環境溫度23℃兩種環境溫度情境測試，為何會選擇低溫16℃及環境溫度23℃？主要為台灣近3年冬季平均溫度在16℃，可模擬台灣冬天的低溫環境；至於23℃，則是經過測試，23℃是人體感覺最舒適的環境溫度。
實驗期間以陽明大學睡眠研究中心所開發的自動血壓監測儀及微型多頻道生理記錄儀（TDI），記錄24小時的血壓訊號、腦波圖（EEG）、心電圖（ECG）及溫度，最後再將腦波圖及心電圖訊號用於睡眠判讀及心率變異性（即自律神經功能）的分析。
研究結果發現，在每位受試者睡眠後期，確實有血壓驟升的現象。比較16℃及23℃兩種溫度情境的差異，發現在16℃的低溫情境中，晨間血壓驟升的程度明顯較大，其在統計上不僅達顯著差異，兩者環境溫度的血壓甚至可以相差約10mmHg。
不僅在血壓上表現不同，環境溫度不同，血壓出現驟升的時間點也不同。在23℃的環境溫度中，血壓會在轉醒時出現驟升，但若是在16℃低溫環境下，血壓則是在進入最後一個夢境即驟升，之後在轉醒時又再驟升一次。
除了血壓的變化之外，研究也同時發現睡眠時的環境低溫，也會影響睡眠結構。在16℃低溫環境下，睡眠期間的快速動眼期 （即泛指的作夢期）間距增長，且作夢的次數也會減少。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。