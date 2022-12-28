皮凱提《資本與意識形態》導讀：唯一疏漏是對列寧式中國共產黨運作方式不夠瞭解
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皮氏的不平等大歷史檢視，至少有一個視角我在以往西方學術著作中不曾見過：他坦然面對過去數百年歐美強權在殖民主義、奴隸制度等方面所造的孽。老實說，今天世界各地的不公不義不平等，有許多是歐美強權帝國主義造孽的後果。
文：朱敬一（中央研究院院士、特聘研究員）
托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）在2013 年出版了《二十一世紀資本論》一書，英文版全球大賣數十萬冊，其他語言譯本銷售亦佳。當年，我為該書中文版（也是衛城出版）撰寫了近萬字的導讀，幫助年輕人瞭解其論述。
2019年，皮氏繼續原本的主題，寫下《資本與意識形態》這本巨著，法文原著達1100多頁，是一本超大本的力作。即使將注解與參考書目放在雲端，本文應該也是一本非常厚的書。雖然如此，我還是建議讀者買來看，參照我的介紹與解說，應該可以充分理解其精髓。
皮氏此書之所以厚重，主要是因為他是用「經濟史」的角度來探索「不公平」的問題。馬克思主義者認為，不公平來自於經濟資源的不平占有與生產技術的既定扭曲，但是皮氏卻主張，不公平的源頭是意識形態與政治；這也是此書書名之源起。皮氏把中世紀之前的歷史，大致以「三級社會」的架構描述：所謂三級，就是指「教士＋智識」、「貴族＋軍隊」、「從事生產的庶民」。
「貴族＋軍隊」就是統治階級，其與「從事生產的庶民」這兩塊，東方西方並無不同；但是教士階級則是歐洲天主教、西亞回教、印度社會的特徵，中國與日本並沒有「國家宗教」，也沒有什麼宗教「階級」，這裡的小差距暫存不論。皮凱提認為，古代的三級社會，就充斥著各種經濟、稅賦不平等，三級之間也是不斷傾軋與鬥爭。這三級之間鮮少先驗的技術扭曲或經濟關係，故背後的意識形態與政治互動才是因，經濟資源的不公平其實是果。
為什麼要分辨前述的因與果呢？這就與不公平問題要如何「解決」有關。如果馬克思主義者認定不公平的源頭是特定（尤其是工業革命之後）生產技術下生產資源分配的不均，那麼解決不公平問題的手段，就必然是「把生產工具與生產資源均等化」，具體而言就是共產主義。但如果我們認為不公平的源頭是意識形態與政治，那麼就不會率爾跳到「生產工具共有」的結論，而會尋找制度面、社會面、租稅面、經濟運作規範面的解決之道。
我想先談談不公平問題的解決之道，然後再回來討論皮凱提的經濟歷史方法論。
皮凱提所提倡的解決不公平的方法，大略與北歐國家、德國社民黨、英國工黨、法國社會黨的意識形態相契合，簡單來說就是「社會民主主義」。所有的民主思想、自由主義派系，基於人本理念，都主張促進每個人「自我實踐」的機會。但是對於如何做到這個理想，各門各派有不同的看法。我傾向把問題切兩塊來看：
人要能追求自我實踐，首先要是一個「完整」的人；如果因為種族、膚色、語言、性別、宗教、出身等原因，某甲的權利就是不如某乙，那麼某甲的人格權利就「不完整」。例如奴隸、印度的賤民、早年的非裔美國人等，他們都不能算是「完整」的人格權利人。在這個層次追求的平等，是「基本人權」面的。以台灣社會為例，我們大致做到了基本權利的保障；但是保障了基本權利與「自我實踐」，還差之甚遠。
在一個大致做到保障人權的社會，要促進個人自我實踐，往往需要許多社會機制的設計。社會民主主義所期待的機制設計，概有以下幾個面向：
（1）教育機會：教育不只是啟蒙，也是個人自我實踐的基本能量。社會民主主義主張，教育資源應盡可能由國家提供，盡量減少教育資源被經濟優勢者掌控（例如極少數平庸但有錢的人，有遠大於一般人的機會上美國長春藤名校）。除了義務教育之外，大學教育與職業教育的門檻，都要盡可能降低。
（2）社會保險：這包括健康保險、失業保險、年金制度、最低收入等。這些保險機制，幫助身體、工作、老年、運氣等各方面不順遂的人，更容易站好站穩。社會民主主義者認為，這些保險機制是自我實踐遭遇挫折時的必要緩衝，幾次經濟大衰退的經驗也證明，放任資本主義市場運作，並沒有辦法提供這類緩衝，而人本的社會也不應該放任市場機制來決定社會保險。此外，此類保險應該要「無條件」，避免弱勢者被「條件」汙名化。
（3）企業參與：在傳統的「所有權」概念下，公司是股東所擁有，公司的決策者是股東大會與董事會。勞工不是股東，依傳統看法不應該參與公司經營決策。但是社會民主主義者認為，「財產所有權」的概念不是絕對的；公司決策往往涉及資方與勞方的共同利益，勞工理應參與。企業參與的常見實踐方式，就是一定比例的公司董事席位分配給勞工。
（4）累進課稅：社會民主主義國家的諸多社會保險與公費教育，當然需要稅收挹注。對於稅賦，社會民主主義主張至少對所得與遺產，課比較重的累進稅。過去一個世紀的經驗告訴我們，市場運作極有可能造成經濟資源的極端不公平，例如某甲資產是某乙的一億倍、某甲的所得是某乙的一百萬倍、或是某甲的孩子莫名奇妙得到五百億遺產等。這些極端不公平的資源，都會造成每個人自我實踐機會的嚴重不平等，必須要予以約束。
以上四點，基本上也是皮凱提的主張，只是有些小出入。這個出入的關鍵原因，就是最近數十年的「全球化」。在全球化之下，資本家到處尋找低稅賦國家設廠，使得廠商移出國的勞工叫苦連天；這種「全球化＋資本主義」的情況，叫做「超級資本主義」，形成各國之間的降稅競爭，對難以移動的勞工極為不利。不只「資本家」移動，全球化之下「資本」更是移動迅速，富豪把錢全都匯到避稅天堂。於是，資本家肉身棲身之處，只剩下雞毛蒜皮，政府課不到什麼稅，社會民主主義的政策，當然也會因為缺少預算而大打折扣。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。