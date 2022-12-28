皮凱提《資本與意識形態》：後共產時代的俄羅斯，登場的是寡頭亂象與盜賊政治
我們想讓你知道的是
後共產時代的俄國在1990到2000年間迅速轉向貧富不均，速度之快在全球與世界不平等資料庫蒐集的歷史數據中皆前所未見，也反映俄國為了從共產主義過渡到資本主義所遵循的經濟策略有其特殊性。
文：托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）
後共產時代的俄羅斯：寡頭亂象與盜賊政治
相較於蘇聯曾經是「小偷社會」，可以說在後共產主義時代登場的是寡頭與對公有財產的大力搜刮。讓我們細說從頭。蘇聯及其生產機制在1990到1991年間的解體，首先造成1992到1995年生活水準的崩垮。假如依購買力平價計算，其人均所得自1990年代末期開始回升，2010年代初期以後大約位於西歐水準的70%（參見圖12.3），但假如使用現行匯率計算，由於盧布相當弱，人均所得的水準會再低一倍。整體而言，即使平均經濟狀況自共產體制終結後有所改善，經濟成果還是乏善可陳，更不用說1990年代期間出現貧富差距急速擴大的情形（參見圖12.1-12.2）。
從這個角度來看，我們應該特別注意後共產時代的俄國在所得與財產的估算與分析上極度不透明的特徵。這主要與葉爾欽和後來的普亭政權所做的決策有關：他們容許境外組織和位於避稅天堂的資產不斷規避國家法律，規模之大前所未見。在這個一般性因素之外，再加上後共產體制不只完全放棄重分配的目標，也完全放棄登記所得或資產的資料，導致雪上加霜。舉例來說，後共產時代的俄國沒有任何遺產稅，以至於不存在任何關於遺產的政府統計數據。他們有所得稅，但完全採取比例制，而且2001年後的稅率只有13%，不論你的所得是一千盧布或一千億盧布都一概適用。
值得一提的是，沒有一個國家像俄國一樣把累進稅制的概念摧毀得如此澈底。的確，美國的雷根和川普政府把降低高額所得稅率視為核心政策，期望能刺激經濟活動與企業活力，但他們並未做到直接廢除累進稅原則的程度：適用於底層所得的稅率還是低於高額所得的稅率，高額所得的稅率被共和黨政府覓得良機砍到大約30至35%，但也不至於到13%（參見第十章圖10.11）。
如果在美國實施13%的均一稅（flat tax，比例稅），可能很快就會導致非常激烈的反對，我們也很難想像半數以上的人民在投票傾向和意識形態上會贊同這種政策（至少在可預見的未來）。俄國竟會採取這種財稅政策，證明後共產體制某種程度上標誌了1980 及1990 年代不平等的超級自由主義（ultra-liberlism）已經發展到臨界點。
同樣值得注意的是，因為中央集權的計畫經濟與國家對企業的直接控制讓國家可以直接決定薪資等級，共產國家沒有（或非常不重視）所得或財產累進稅。計畫經濟一旦崩解，企業一旦民營化，累進稅本該可以、也應該充分發揮作用，如同它在其他二十世紀資本主義國家中扮演過的角色。如果這件事沒有發生，也意味著國家之間鮮少傳遞與分享彼此的經驗。
如同常見的狀況，除了政府不關心累進稅，我們也發現俄國的稅務行政特別不透明，可取得的稅務資料也極為簡陋且有限。不過，根據我們和諾瓦科梅（Filip Novokmet）及祖克曼能獲得的資料，還是可以證明官方的推估值嚴重低估共產垮臺後所得不均的惡化程度—官方的推估是基於納稅人的主動申報，且幾乎完全忽視高額所得的存在。具體而言，這些新數據顯示，所得分配中最高十分位的占比在1990年時還只有所得毛額的25%，到了2000年前後已上升到45至50%左右，之後便保持在這個相當高的水準（ 參見圖12.1）。
更驚人的是，最高百分位的占比從1990年的不過5%上升到2000年的25%左右，比美國的水準明顯高出許多（參見圖12.2）。貧富不均的高峰應是落在2007到2008年，而俄國的所得頂層應該是在2008年的金融危機以及2013至2014年烏克蘭危機導致受到經濟制裁後開始萎縮，雖然所得水準依然極高（而且因為現有資料的各種局限，顯然有所低估）。簡而言之，從1990年到2000年，不到十年的時間內，後共產時代的俄國就從一個一度將貨幣不均縮減到史上最低程度的國家，變成了全世界貧富差距最大的國家之一。
後共產時代的俄國在1990到2000年間迅速轉向貧富不均，速度之快在全球與世界不平等資料庫蒐集的歷史數據中皆前所未見，也反映俄國為了從共產主義過渡到資本主義所遵循的經濟策略有其特殊性。當中國等共產國家採取分階段私有化，並保留一些國有制與混合經濟的重要元素時——亦即東歐國家某種程度上同樣採用的漸進式策略（但有多種變化）——俄國選擇使用著名的「休克療法」（thérapie de choc），打算靠1991年到1995 年之間建立的「憑證」（voucher）制度，在短短幾年內讓幾乎所有政府資產都私有化。
原則上，每位俄國公民都可獲得一張「私有化憑證」，讓他可以自己選擇企業並成為其股東。實際上，在惡性通貨膨脹的局勢下（1992 年物價漲了超過二十五倍），許多薪資與退休金的實質水準跌入谷底，成千上萬年長者、失業者在莫斯科的路邊販賣他們自己的憑證，相對於此，俄國政府卻對想要大批大批買下股權的主要股東們提供十分有利的條件，至於事情會如何發展，可想而知。眾多俄國企業，尤其是能源產業，幾年之內便落入一小群又一小群精明的股東手中，他們成功以低價從上百萬俄國人手中取得憑證，搖身成為這個國家的新「寡頭」。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。