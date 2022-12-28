皮凱提《資本與意識形態》：後共產時代的俄羅斯，登場的是寡頭亂象與盜賊政治

文：托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）

後共產時代的俄羅斯：寡頭亂象與盜賊政治

相較於蘇聯曾經是「小偷社會」，可以說在後共產主義時代登場的是寡頭與對公有財產的大力搜刮。讓我們細說從頭。蘇聯及其生產機制在1990到1991年間的解體，首先造成1992到1995年生活水準的崩垮。假如依購買力平價計算，其人均所得自1990年代末期開始回升，2010年代初期以後大約位於西歐水準的70%（參見圖12.3），但假如使用現行匯率計算，由於盧布相當弱，人均所得的水準會再低一倍。整體而言，即使平均經濟狀況自共產體制終結後有所改善，經濟成果還是乏善可陳，更不用說1990年代期間出現貧富差距急速擴大的情形（參見圖12.1-12.2）。

從這個角度來看，我們應該特別注意後共產時代的俄國在所得與財產的估算與分析上極度不透明的特徵。這主要與葉爾欽和後來的普亭政權所做的決策有關：他們容許境外組織和位於避稅天堂的資產不斷規避國家法律，規模之大前所未見。在這個一般性因素之外，再加上後共產體制不只完全放棄重分配的目標，也完全放棄登記所得或資產的資料，導致雪上加霜。舉例來說，後共產時代的俄國沒有任何遺產稅，以至於不存在任何關於遺產的政府統計數據。他們有所得稅，但完全採取比例制，而且2001年後的稅率只有13%，不論你的所得是一千盧布或一千億盧布都一概適用。

值得一提的是，沒有一個國家像俄國一樣把累進稅制的概念摧毀得如此澈底。的確，美國的雷根和川普政府把降低高額所得稅率視為核心政策，期望能刺激經濟活動與企業活力，但他們並未做到直接廢除累進稅原則的程度：適用於底層所得的稅率還是低於高額所得的稅率，高額所得的稅率被共和黨政府覓得良機砍到大約30至35%，但也不至於到13%（參見第十章圖10.11）。

如果在美國實施13%的均一稅（flat tax，比例稅），可能很快就會導致非常激烈的反對，我們也很難想像半數以上的人民在投票傾向和意識形態上會贊同這種政策（至少在可預見的未來）。俄國竟會採取這種財稅政策，證明後共產體制某種程度上標誌了1980 及1990 年代不平等的超級自由主義（ultra-liberlism）已經發展到臨界點。

同樣值得注意的是，因為中央集權的計畫經濟與國家對企業的直接控制讓國家可以直接決定薪資等級，共產國家沒有（或非常不重視）所得或財產累進稅。計畫經濟一旦崩解，企業一旦民營化，累進稅本該可以、也應該充分發揮作用，如同它在其他二十世紀資本主義國家中扮演過的角色。如果這件事沒有發生，也意味著國家之間鮮少傳遞與分享彼此的經驗。

如同常見的狀況，除了政府不關心累進稅，我們也發現俄國的稅務行政特別不透明，可取得的稅務資料也極為簡陋且有限。不過，根據我們和諾瓦科梅（Filip Novokmet）及祖克曼能獲得的資料，還是可以證明官方的推估值嚴重低估共產垮臺後所得不均的惡化程度—官方的推估是基於納稅人的主動申報，且幾乎完全忽視高額所得的存在。具體而言，這些新數據顯示，所得分配中最高十分位的占比在1990年時還只有所得毛額的25%，到了2000年前後已上升到45至50%左右，之後便保持在這個相當高的水準（ 參見圖12.1）。

更驚人的是，最高百分位的占比從1990年的不過5%上升到2000年的25%左右，比美國的水準明顯高出許多（參見圖12.2）。貧富不均的高峰應是落在2007到2008年，而俄國的所得頂層應該是在2008年的金融危機以及2013至2014年烏克蘭危機導致受到經濟制裁後開始萎縮，雖然所得水準依然極高（而且因為現有資料的各種局限，顯然有所低估）。簡而言之，從1990年到2000年，不到十年的時間內，後共產時代的俄國就從一個一度將貨幣不均縮減到史上最低程度的國家，變成了全世界貧富差距最大的國家之一。

後共產時代的俄國在1990到2000年間迅速轉向貧富不均，速度之快在全球與世界不平等資料庫蒐集的歷史數據中皆前所未見，也反映俄國為了從共產主義過渡到資本主義所遵循的經濟策略有其特殊性。當中國等共產國家採取分階段私有化，並保留一些國有制與混合經濟的重要元素時——亦即東歐國家某種程度上同樣採用的漸進式策略（但有多種變化）——俄國選擇使用著名的「休克療法」（thérapie de choc），打算靠1991年到1995 年之間建立的「憑證」（voucher）制度，在短短幾年內讓幾乎所有政府資產都私有化。

原則上，每位俄國公民都可獲得一張「私有化憑證」，讓他可以自己選擇企業並成為其股東。實際上，在惡性通貨膨脹的局勢下（1992 年物價漲了超過二十五倍），許多薪資與退休金的實質水準跌入谷底，成千上萬年長者、失業者在莫斯科的路邊販賣他們自己的憑證，相對於此，俄國政府卻對想要大批大批買下股權的主要股東們提供十分有利的條件，至於事情會如何發展，可想而知。眾多俄國企業，尤其是能源產業，幾年之內便落入一小群又一小群精明的股東手中，他們成功以低價從上百萬俄國人手中取得憑證，搖身成為這個國家的新「寡頭」。