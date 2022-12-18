2022/12/18,
生活

最「香」的球星魔獸霍華德：如果他不打籃球的話，應該會是個心靈淨化大師

最「香」的球星魔獸霍華德：如果他不打籃球的話，應該會是個心靈淨化大師
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

霍華德還十分熱愛香氛蠟燭，無論是在自己家裡還是征戰客場，甚至是去看電影，他都習慣帶上香氛蠟燭。另一樣霍華德習慣隨時攜帶的物品則是「鼠尾草」，每次回到家或是進球隊休息室時，他都會用鼠尾草煙燻淨化自己。過往他在NBA時，甚至還會在每場比賽開始前，帶上鼠尾草燻遍整個球場及球隊的每位同仁。

文：Ryota

近期除了世足賽的熱潮之外，前NBA球星魔獸霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1桃園永豐雲豹職業籃球隊的消息，抑是體壇的熱門話題。這位曾在NBA入選八次全明星賽、八次最佳陣容和三次年度最佳防守球員的球星，在球場上有著彷彿要把對手吃掉的狠勁，但在私底下，他卻有著大多數人不知道的一面。

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Photo Credit: AP / 達志影像

首先，他對於「香味」非常喜愛，像是他有著四款自己十分鐘情的香水如：「Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之焰」「Maison Francis Kurkdjian OUD 木黴之香」「Louis Vuitton L’IMMENSITE」「Louis Vuitton Les Sables Roses」等。

其中「Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之焰」有著花香、琥珀與木質調，茉莉花香、藏紅花等帶出龍涎香的礦物香氣和木質、紅雪松辛香香氣，而「Masion Francis Kurkdjian OUD 木黴之香」則是在前調展現微甜的番紅花與欖香脂及摩洛哥雪松、甜香草與麝香等，後調則是以寮國沉香、印尼廣藿香為主。

另外還有用葡萄柚、薑、岩玫瑰以及適量的龍涎香混合與琥珀香味混合的「Louis Vuitton L’IMMENSITE」，以及結合了玫瑰與來自巴格達的沉香，並帶有香料、皮革與動物性香味的「Louis Vuitton Les Sables Roses」也是霍華德所喜愛的香水。

此外，霍華德還十分熱愛香氛蠟燭，無論是在自己家裡還是征戰客場，甚至是去看電影，他都習慣帶上香氛蠟燭。另一樣霍華德習慣隨時攜帶的物品則是「鼠尾草」，他有迷迭香鼠尾草、血竭鼠尾草、脈輪鼠尾草等，每次回到家或是進球隊休息室時，他都會用鼠尾草煙燻淨化自己。

更誇張的是過往他在NBA時，甚至還會在每場比賽開始前，帶上鼠尾草燻遍整個球場及球隊的每位同仁。對於霍華德來說，這樣能夠讓心靈得到平靜，進而在場上得到活力。而讓霍華德心靈平靜的其實不只鼠尾草，他也收藏著聖經石英、頌缽等，這些物件會令他茅塞頓開。

除了上述之外，他還有著許多不同的生活習慣與興趣，譬如十分喜愛口香糖、曼陀珠等讓「口氣清新」的食品，又或是家中有著多達2、30種的喇叭，每次練球時一定會帶喇叭到球場放歌，放到連隊友都稱呼他「Radio Raheem」、「MC緊身音」等。

值得一提的是，這位前NBA球星就和你我一樣，也是個喜歡追劇的影迷，他最愛的影劇是《冰與火之歌》，每一季幾乎都至少看了10次，不過就算再怎麼熱愛，他也有著對結局感到傻眼與「爛尾」的心情。

而如果你也對這位台灣籃球史上名氣最大的球星感到好奇，不妨關注霍華德的個人社群，繼先前開直播與大家分享他在台灣品嚐的各式小吃過後，相信他也會再度展現與球場上與眾不同的一面。

「魔獸」霍華德團隊訓練　對媒體鏡頭比愛心
Photo Credit: 中央社

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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