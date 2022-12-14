2022/12/14,
訃聞

曾與名導大衛林區合作《雙峰》《藍絲絨》《穆赫蘭大道》等經典配樂，作曲家安傑洛貝德拉曼堤逝世享壽85歲

曾與名導大衛林區合作《雙峰》《藍絲絨》《穆赫蘭大道》等經典配樂，作曲家安傑洛貝德拉曼堤逝世享壽85歲
安傑洛貝德拉曼堤｜Photo Credit: AP / 達志影像

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曾與知名導演大衛林區合作過《雙峰》、《藍絲絨》、《穆赫蘭大道》的知名作曲家安傑洛貝德拉曼堤，證實已在紐澤西的家中自然死亡，享壽85歲。而除了大衛林區之外，安傑洛貝德拉曼堤也曾與保羅許瑞德、珍康萍等電影人合作，至於音樂上，也與妮娜西蒙、大衛鮑伊、保羅麥卡尼等人合作，是當代音樂傳奇之一。

曾與知名導演大衛林區（David Lynch）合作過《雙峰》、《藍絲絨》、《穆赫蘭大道》的知名作曲家安傑洛貝德拉曼堤（Angelo Badalamenti），證實已在紐澤西的家中自然死亡，享壽85歲。

安傑洛貝德拉曼堤於1937年出生在美國布魯克林，在獲得全額獎學金進入音樂學校之前，十幾歲時就曾展現彈奏鋼琴和法國號的才華。而在安傑洛貝德拉曼堤大學期間，安傑洛貝德拉曼堤也陸續展開公開表演伴奏，根據《衛報》指出，這段過程成為安傑洛貝德拉曼堤的音樂養分之一。

「我必須演奏很多標準曲目，所以我學到了相當廣泛的音樂，我必須非常快地學習它們，學習這麼多不同類型的音樂對我後來的職業生涯有很大幫助。」安傑洛貝德拉曼堤這樣表示。

而後安傑洛貝德拉曼堤於1960年畢業於曼哈頓音樂學院。最終在一家音樂公司找到了一份工作，而後逐步進行音樂創作，直至1973年，安傑洛貝德拉曼堤為電影《Gordon’s War》進行配樂，這是他首次的電影配樂作品。

到了1986年，安傑洛貝德拉曼首度與大衛林區合作，為《藍絲絨》配樂譜曲，並希望音樂能夠像「海洋的潮汐一樣漂浮，收集空間和時間，永恆而無盡」。而大衛林區也希望安傑洛貝德拉曼的音樂能夠像俄國作曲家Shostakovich那般，「非常俄羅斯，讓音樂成為最美麗的東西，但讓它變得黑暗和有點可怕。」

而安傑洛貝德拉曼也創作出了經典名曲〈Mysteries of Love〉，並由Julee Cruise演唱，而後安傑洛貝德拉曼與大衛林區則成為摯友以及工作上的夥伴，《雙峰》、《穆赫蘭大道》等經典作品，也都是由安傑洛貝德拉曼操刀配樂。

據傳，安傑洛貝德拉曼在尚未看過《雙峰》的情況下，就為此創作了配樂。2018年時，安傑洛貝德拉曼回憶起與大衛林區合作的經驗，表示：「大衛林區來到我的工作室，說了一個想法，『我什麼都沒拍，但就像你在黑暗的樹林裡，背景是一隻貓頭鷹，月亮上有一片雲，梧桐樹輕輕地吹著，而後一個美麗的麻煩女孩出現了，走向攝影機』。」

之後安傑洛貝德拉曼播放了一段音樂，大衛林區非常驚訝，兩人都起了雞皮疙瘩，眼中含著淚水，而後安傑洛貝德拉曼就繼續進行《雙峰》的配樂創作，安傑洛貝德拉曼也因為《雙峰》的配樂，獲得葛萊美以及艾美獎的提名。

至於在大衛林區在片場的拍攝期間，安傑洛貝德拉曼也會親赴現場播放音樂，他們認為演員們就能「感受到氣氛」。大衛林區也曾表示，安傑洛貝德拉曼對氣氛的直覺掌握帶來很大的啟發，「當我和安傑洛貝德拉曼坐在一起，和他談論一個場景，他開始在鋼琴上彈奏時，接著我們再開始一起工作，很快就非常融洽——我對音樂一無所知，但對情緒和聲音效果很感興趣。而與安傑洛貝德拉曼工作時，我意識到很多關於音效和音樂的事情，它們彼此之間有多接近。」

安傑洛貝德拉曼甚至和大衛林區在1990年代初期錄製了一張爵士樂專輯《Thought Gang》，兩人也與Julee Cruise在1989年以及1993年分別發行了專輯《Floating into the Night》、《The Voice of Love》，顯見音樂上的默契。

在電影配樂的合作中，除了大衛林區之外，安傑洛貝德拉曼也曾與甫獲威尼斯終生成就金獅獎的名導保羅許瑞德（Paul Schrader）合作過《迷情殺機》、《Forever Mine》、《自動對焦》、《大法師前傳》；此外，尚皮耶居內（Jean-Pierre Jeunet）的《驚異狂想曲》《未婚妻的漫長等待》、珍康萍（Jane Campion）的《聖煙烈情》、丹尼鮑伊（Danny Boyle）的《海灘》、伊萊羅斯（Eli Roth）的《Cabin Fever》，上述作品中，也都能聽見來自安傑洛貝德拉曼的配樂作品。

而不止與電影人的合作，安傑洛貝德拉曼在職業生涯之中，還與不同流派的音樂人合作，包含妮娜西蒙（Nina Simone）、大衛鮑伊（David Bowie）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、雪莉貝西（Shirley Bassey）、南希威爾遜（Nancy Wilson）等人。

而安傑洛貝德拉曼也曾1992年巴賽隆納奧運創作主題音樂，創作類型相當廣泛，至於安傑洛貝德拉曼於2008年獲得世界原聲帶音樂獎的終身成就獎，並在2011年獲得了著名的亨利曼奇尼獎，並由好夥伴大衛林區親自頒發，以表彰安傑洛貝德拉曼在音樂領域的成就。

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核稿編輯：翁世航


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