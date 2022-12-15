2022/12/15,
理財

世界盃你買哪一隊贏：人們花在運動彩券的錢最後到哪去了？

世界盃你買哪一隊贏：人們花在運動彩券的錢最後到哪去了？
Photo Credit: FIFA World Cup FB

我們想讓你知道的是

最近世足賽火熱，不只大家瘋搶運動彩券（運彩），連律師也手癢買了巴西，最後當然是殘念啦。但看到兩隊的拼搏精神，真的是感動到不行。然而你有沒有想過，那些輸掉買運彩的錢，最終上哪去了？

文：矮袋鼠律師

最近世足賽火熱，不只大家瘋搶運動彩券（運彩），連律師也手癢買了巴西，最後當然是殘念啦。但看到兩隊的拚搏精神，真的是感動到不行。

買運彩的錢，上哪去了？

目前，台灣運動彩券的盈餘狀況還不錯，年年可分配盈餘達到數十億之多，以去（2021）年為例，就有47億又600多萬元的盈餘，其中10％撥給公益彩券，另外90％則依據運動彩券發行條例，全數投入「運動發展基金」，專供主管機關發展體育運動之用。

未命名
Photo Credit: 矮袋鼠律師
運彩盈餘分配概況

運動發展基金，具體上到底投資哪些？

運動發展基金，年度績效指標包含以下項目：

一、與選手直接相關的

  1. 優秀選手培訓
  2. 選手輔導照顧
  3. 教練素質提升
  4. 運動訓練科學化程度

二、組織層面：其他項目如組織預算執行與創新發展等等，亦兼及組織的永續發展考量，作為評鑑項目。

目前還有哪些地方要改？

一、缺少好用的紀錄訓練手機APP

依據110年國家運動訓練中心的績效評鑑報告，目前在培訓優秀選手時，仍未開發一個好用且能結合網頁的手機APP，讓選手訓練完能及時填寫問卷，回饋訓練結果，同時記錄RPE（訓練自覺強度）與訓練心得，並監控身體組成和體重管理等。

二、得獎後的媒體公關能力

另外，相信大家很常看到選手在得獎後，總會有發表得獎感言的橋段。其實每次的得獎，都是在考驗「選手的公關能力」，畢竟要面對這麼多媒體記者，不僅要在會前得體地感謝記者的辛勞，又要壓抑得獎的興奮、咬字清楚地表達自己的得獎心情，最後還要感謝粉絲一直以來的支持。光是發表個感言，眉眉角角總是多到我們這些在台下吃瓜群眾難以想像。

偏偏，台灣在選手輔導照顧項目，依然沒有足夠的「媒體公關」教學課程，台灣小將們上台，也難怪會緊張地說不出話來了。

選手輔導項目還包含，課輔資源、語言表達、法律知能和職涯規劃，這些都是職涯較短的運動選手很需要的內容，需要分級擬定短中長期的計畫輔導。

至於其他指標項目，因為文長的關係，這裡暫且不提。大家可以參考：國家運動訓練中心110年度績效評鑑報告或是國家運動訓練中心歷年績效評鑑報告

花小錢支持台灣運動

大家看到這邊，就知道自己就算運彩輸錢，也不算把錢丟到水裡啦，畢竟你買運彩的每一分錢，都是在為台灣體育做貢獻。花點小錢看比賽，既能更投入比賽，贏錢還很開心，輸錢可以當作支持台灣體育小將，何樂而不為呢？

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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