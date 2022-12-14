2022/12/14,
歐洲

義大利承諾提供10億歐元給烏克蘭度過寒冬，近半數用於重整能源部門

義大利承諾提供10億歐元給烏克蘭度過寒冬，近半數用於重整能源部門
意大利總理梅洛尼對政府首份預算在新聞發布會上做出回應。 Photo Credit：Reuters / 達志影像

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隨著寒冬的靠近，烏克蘭對能源的需求節節上升，義大利總理梅洛尼則在眾議院發表談話，表示將會全力支援烏克蘭度過寒冬。援烏會議也承諾，將原著烏克蘭10億歐元，並有近半數資金投入能源部門的重整，法國總理柯隆納表示，不會讓烏克蘭人民獨自對抗嚴冬與俄羅斯的侵略。

（中央社）歐洲理事會（European Council）即將召開，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（14）天向眾議院發表談話，除了闡述能源、移民政策之外，也表示：「為義大利聲援烏克蘭人民感到自豪」。

現年45歲的梅洛尼，也是義大利極右派兄弟黨黨魁，她在義大利大選獲勝後，今年10月被任命為新總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。

義大利晚郵報（Corriere Della Sera）報導，梅洛尼再次重申義大利是整個歐洲經濟和社會發展不可或缺的支柱。義大利可以透過捍衛國家利益來發揮指導作用。並呼籲：「我們在歐洲需要更多的義大利，我們被要求成為主角，而不是配角」。

報導指出，她向眾議院發表談話的重點有三：第一是捍衛烏克蘭。她說，義大利政府保證全力支援基輔，「與往常一樣，我們沒有改變主意，因為我們的信仰不會改變，無論我們是反對黨還是政府」。

梅洛尼說，這場衝突不僅關係到烏克蘭人民的未來，也關係到歐洲情勢。義大利必須發揮更積極的作用。另外 ，義大利還必須為歐洲對烏克蘭的支援做出軍事貢獻。

在能源政策方面，她表示：「歐洲天然氣價格上限提案是不夠的（天然氣價格上限降低至220歐元），因為它在特定條件下是不可行的。就在今天（14），能源部長理事會正在開會，幾個月來，義大利一直處於動態價格上限的前排」。

梅洛尼認為，能源的賭注非常高，必須停止投機，因為它具保護歐洲家庭和企業的能力。

她說，義大利是地中海和聯盟之間的樞紐。政府的戰略目標是使義大利成為透過天然氣管道連接地中海南岸與歐洲其他地區的能源中心。

在移民問題方面，梅洛尼表示：「在歐盟委員會的一份文件中，地中海中部路線首次被視為優先事項。我們必須從尊重國際合法性以及結構層面來解決移民現象」。

義大利目前約有9萬4000名難民入境，是歐洲負擔最重的國家。梅洛尼提出了一項「馬泰計劃」（piano Mattei）以保障難民「成長、尊嚴、工作」，避免政府將移民驅逐出境。

不過，《路透社》也指出，梅洛尼在議會時表示，歐盟應該更多措施來保護邊界，並阻止移民船從北非啟航，因為義大利已經承擔了太多的移民進入。

「我不認為只有意大利是歐盟唯一的下船港，然後每 10 萬人進來，其他國家卻只帶走 30 人，這不是一個解決方案。義大利不應該單獨作別國不願意做的事情。」

言下之意就是，梅洛尼希望歐盟其他國家能接收更多移民者。事實上，歐盟其他國家也同時面臨其他路線的移民壓力，根據歐盟統計局的數據顯示，9月時，法國就收到了1萬5000份的庇護申請，德國則有近2萬1000份，奧地利約1萬5700份，西班牙超過1萬1000份。

10億歐元助烏克蘭度寒冬，半數資金投入能源部門

《路透社》報導，俄羅斯不斷破壞烏克蘭的能源基礎設施，以及各種民用設備，讓烏克蘭可能面臨寒冬的考驗。

主掌這次援烏會議的法國外長柯隆納就表示，全球約有70個國家與機構承諾提供10億歐元（約324.6億台幣）的援助，並討論現在起至明年3月還能為烏克蘭提供什麼援助，預計將會涉及水、食物、能源、健康與交通等方面。

科隆納接著表示，已經承諾將提供超過10億歐元的援助，其中約有4.15億歐元用於遭俄羅斯破壞的烏克蘭能源部門，其餘的將用於烏克蘭的衛生、食品、水和交通部門，目前還有近5億歐元有待分配。隨後他補充，卡達與柬埔寨等非西方國家的參與，顯示了全球對烏克蘭的支持有所擴大。

烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾則直言：

「這是一個強而有力的訊號，世界各國的文明正支持著烏克蘭，當俄羅斯不斷侵略烏克蘭領土與民用設備時，我們感謝那些支持我們的國家。」

雖然柯隆納表明對烏克蘭的全力支持，不過仍有國家質疑，馬克宏在12月3日提到的「可能為俄羅斯提供安全保障」的言論，他們對法國在烏克蘭議題上模稜兩可的態度感到憤怒。

法國總統府官員當時回應，他們的立場與烏克蘭一致，就是在戰爭結束後開啟談判，「事實上，某些人試圖在上下文中分離一段句子，來對我們的立場進行汙衊。」

馬克宏也表示，有關於為俄羅斯提供安全保障的言論，顯然被斷章取義，事實上，巴黎對基輔的支持從未動搖。

馬克宏更在開幕儀式中演講，「自從烏克蘭漸漸步入正軌後，俄羅斯就開始針對民用設施進行攻擊，試圖讓烏克蘭屈服。不過烏克蘭不斷取得勝利，轟炸人民冬天所需的電力、天然氣及水利設備，顯然是俄羅斯懦弱的表現。」

他更補充，法國11月份時就提供烏克蘭100台發電機，這次法國也將新增63台發電機，以及4850萬歐元的援助，單純累積法國今年的資金援助，就已經高達近2億歐元。

《中央社》則引用《法新社》報導，科隆納在會中表示，這些都是「新的承諾，多虧召開這項會議。這是援助或實物餽贈，而不是貸款」，他更直言「我們不能任由他們（烏克蘭人民）單獨對抗冬天和侵略者，這些侵略者企圖使他們陷入艱困。」

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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