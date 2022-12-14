義大利承諾提供10億歐元給烏克蘭度過寒冬，近半數用於重整能源部門
我們想讓你知道的是
隨著寒冬的靠近，烏克蘭對能源的需求節節上升，義大利總理梅洛尼則在眾議院發表談話，表示將會全力支援烏克蘭度過寒冬。援烏會議也承諾，將原著烏克蘭10億歐元，並有近半數資金投入能源部門的重整，法國總理柯隆納表示，不會讓烏克蘭人民獨自對抗嚴冬與俄羅斯的侵略。
（中央社）歐洲理事會（European Council）即將召開，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（14）天向眾議院發表談話，除了闡述能源、移民政策之外，也表示：「為義大利聲援烏克蘭人民感到自豪」。
現年45歲的梅洛尼，也是義大利極右派兄弟黨黨魁，她在義大利大選獲勝後，今年10月被任命為新總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。
義大利晚郵報（Corriere Della Sera）報導，梅洛尼再次重申義大利是整個歐洲經濟和社會發展不可或缺的支柱。義大利可以透過捍衛國家利益來發揮指導作用。並呼籲：「我們在歐洲需要更多的義大利，我們被要求成為主角，而不是配角」。
報導指出，她向眾議院發表談話的重點有三：第一是捍衛烏克蘭。她說，義大利政府保證全力支援基輔，「與往常一樣，我們沒有改變主意，因為我們的信仰不會改變，無論我們是反對黨還是政府」。
梅洛尼說，這場衝突不僅關係到烏克蘭人民的未來，也關係到歐洲情勢。義大利必須發揮更積極的作用。另外 ，義大利還必須為歐洲對烏克蘭的支援做出軍事貢獻。
在能源政策方面，她表示：「歐洲天然氣價格上限提案是不夠的（天然氣價格上限降低至220歐元），因為它在特定條件下是不可行的。就在今天（14），能源部長理事會正在開會，幾個月來，義大利一直處於動態價格上限的前排」。
梅洛尼認為，能源的賭注非常高，必須停止投機，因為它具保護歐洲家庭和企業的能力。
她說，義大利是地中海和聯盟之間的樞紐。政府的戰略目標是使義大利成為透過天然氣管道連接地中海南岸與歐洲其他地區的能源中心。
在移民問題方面，梅洛尼表示：「在歐盟委員會的一份文件中，地中海中部路線首次被視為優先事項。我們必須從尊重國際合法性以及結構層面來解決移民現象」。
義大利目前約有9萬4000名難民入境，是歐洲負擔最重的國家。梅洛尼提出了一項「馬泰計劃」（piano Mattei）以保障難民「成長、尊嚴、工作」，避免政府將移民驅逐出境。
不過，《路透社》也指出，梅洛尼在議會時表示，歐盟應該更多措施來保護邊界，並阻止移民船從北非啟航，因為義大利已經承擔了太多的移民進入。
「我不認為只有意大利是歐盟唯一的下船港，然後每 10 萬人進來，其他國家卻只帶走 30 人，這不是一個解決方案。義大利不應該單獨作別國不願意做的事情。」
言下之意就是，梅洛尼希望歐盟其他國家能接收更多移民者。事實上，歐盟其他國家也同時面臨其他路線的移民壓力，根據歐盟統計局的數據顯示，9月時，法國就收到了1萬5000份的庇護申請，德國則有近2萬1000份，奧地利約1萬5700份，西班牙超過1萬1000份。
10億歐元助烏克蘭度寒冬，半數資金投入能源部門
據《路透社》報導，俄羅斯不斷破壞烏克蘭的能源基礎設施，以及各種民用設備，讓烏克蘭可能面臨寒冬的考驗。
主掌這次援烏會議的法國外長柯隆納就表示，全球約有70個國家與機構承諾提供10億歐元（約324.6億台幣）的援助，並討論現在起至明年3月還能為烏克蘭提供什麼援助，預計將會涉及水、食物、能源、健康與交通等方面。
科隆納接著表示，已經承諾將提供超過10億歐元的援助，其中約有4.15億歐元用於遭俄羅斯破壞的烏克蘭能源部門，其餘的將用於烏克蘭的衛生、食品、水和交通部門，目前還有近5億歐元有待分配。隨後他補充，卡達與柬埔寨等非西方國家的參與，顯示了全球對烏克蘭的支持有所擴大。
烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾則直言：
「這是一個強而有力的訊號，世界各國的文明正支持著烏克蘭，當俄羅斯不斷侵略烏克蘭領土與民用設備時，我們感謝那些支持我們的國家。」
雖然柯隆納表明對烏克蘭的全力支持，不過仍有國家質疑，馬克宏在12月3日提到的「可能為俄羅斯提供安全保障」的言論，他們對法國在烏克蘭議題上模稜兩可的態度感到憤怒。
法國總統府官員當時回應，他們的立場與烏克蘭一致，就是在戰爭結束後開啟談判，「事實上，某些人試圖在上下文中分離一段句子，來對我們的立場進行汙衊。」
馬克宏也表示，有關於為俄羅斯提供安全保障的言論，顯然被斷章取義，事實上，巴黎對基輔的支持從未動搖。
馬克宏更在開幕儀式中演講，「自從烏克蘭漸漸步入正軌後，俄羅斯就開始針對民用設施進行攻擊，試圖讓烏克蘭屈服。不過烏克蘭不斷取得勝利，轟炸人民冬天所需的電力、天然氣及水利設備，顯然是俄羅斯懦弱的表現。」
他更補充，法國11月份時就提供烏克蘭100台發電機，這次法國也將新增63台發電機，以及4850萬歐元的援助，單純累積法國今年的資金援助，就已經高達近2億歐元。
《中央社》則引用《法新社》報導，科隆納在會中表示，這些都是「新的承諾，多虧召開這項會議。這是援助或實物餽贈，而不是貸款」，他更直言「我們不能任由他們（烏克蘭人民）單獨對抗冬天和侵略者，這些侵略者企圖使他們陷入艱困。」
新聞來源
- Italy's Meloni says EU must do more to halt migrant flows（Reuters）
- Some EU states formally express concerns to France over Macron Russia comments - diplomats（Reuters）
- 歐洲理事會召開前夕 義大利全力支持烏克蘭（中央社）
- 援烏會議與會國承諾 今冬提供價值10億歐元援助（中央社）
延伸閱讀
- 各國援烏數字會說話：美英捐最多軍火，法偏好金援，德國「說比做多」
- 美眾院壓倒性通過398億美元援烏法案，國防部長奧斯丁：削弱俄羅斯無法再謀劃此類軍事行動
- 拜登宣布再投入1.5億美元武器援烏，G7領袖明日視訊商討是否對俄祭出更多制裁
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。