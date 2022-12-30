《不是搞不定人，是搞不懂人性》：「菩薩心腸、金剛手段」，是強者的共同特徵

文：王心傲

強者通過攪局，駕馭人心

成年人要懂得，凡事莫要看表面，越是平靜的湖水下面，越是波濤洶湧。弱者在波濤中進退兩難，強者則在其中攪動風雲。我們先來看一個我師父講的故事，他曾經也是個風雲人物，靠著自己的本事成為集團二把手。如今他早已退休，然而對人性的洞察可謂深刻。他講的這個故事讓我初次領略到高手的心術。

故事的主角，我們暫且稱他為李老闆，他白手起家創辦公司，奮鬥幾十年後終於把公司做到了不小的規模，後來年紀大了打算退休，讓兒子接班。可是李老闆心知肚明，此時的公司骨幹不是元老就是股東，即便提出讓兒子接替自己的位置，恐怕眾人也不會服兒子。於是他便暗暗布局，半年內接連幹了兩件大事：一是稀釋股份，減少股東份額；二是調整人事，收回元老實權。

結果可想而知，股東利益受損，元老威嚴掃地，公司上下怨聲載道，充斥著對李老闆的不滿。兒子一看馬上著急了：「老爸，您在幹什麼啊，您不是為我鋪路嗎？現在公司亂成一團，到時候我豈不是更難收拾了。」聽了兒子的話，李老闆不為所動，依然氣定神閑地說：「你小子的馭人之道還欠不少火候啊，你先別急，聽我的就行，到時候自然就知道了！」

就這樣，李老闆不僅不解決公司困頓的局面，緊接著又宣布了一個令所有人震驚的決定：提拔人事部的老楊為副總。他還當著公司所有人的面，表揚了老楊在人事方面的卓越貢獻。這下公司更亂了，但是李老闆背地裡卻暗自高興，他把兒子叫到身邊，交代了兩句話後，兒子才恍然醒悟。

到了父子正式交接那天，只見李老闆的兒子先宣布了3件大事：1、免去老楊的副總職務；2、5名元老官復原職，股權上調1％；3、培養青年才俊，6名年輕骨幹被提拔至中層。一時間，公司裡到處傳揚著這樣的聲音：「小李比老李還仁義，缺德事都是老楊幹的，估計以後福利會更好……」

就這樣，公司動亂的局面戛然而止，李老闆安心地退休了，小李也一下子收服了人心，坐穩了位置。至於那群元老，個個更是開心得跟孩子一樣……這裡還有一個悲劇角色老楊，我們稍後再說。

讀到這裡，你有沒有看出裡面的玄機？所有高明的老闆或者上司能夠坐到他們那個位置，都不是簡單地靠運氣，而是深諳人性的祕密。李老闆為何無緣無故稀釋股份，收回元老實權？這一切在普通人看來似是無關之舉，但高手都知道這是在巧妙布局。

我們在讀歷史典故或看宮鬥劇時常會發現，每當皇帝年紀大了要傳位時，經常會做這樣的動作：先找一些莫須有的罪名，將一些有聲望、有能力的股肱之臣貶職外調，然後等新帝登基後再第一時間把他們召回來，委以重任。李老闆的馭人術也是一樣的，他這樣做是基於兩點考慮。

第一是幫兒子「拔刺」。臣強主弱的局面難以掌控，所以必須壓一壓那些居功自傲的人，但這活兒得罪人，自然不能讓兒子做；第二是幫兒子鋪路。李老闆先下手收回元老的實權，惹得大家怨聲載道，等兒子接手公司後又歸還他們的股權，這些人就會更加效忠於兒子，一舉幫兒子收服了人心。

接下來說說悲劇人物老楊。公司動亂的時候，他莫名其妙被提升為副總，恐怕內心已樂開花了，可是李老闆的兒子上任後先拿他「開了刀」。很多人表示看不懂這波操作，其實還是因為對人性的認知不夠深。李老闆稀釋股份，收回元老實權，雖然讓眾人怨聲載道，但是還沒有讓不滿的情緒達到制高點。所以，這時候還需要添一把火，等火燒旺了再讓兒子來滅火，成為眾人的英雄。毫無疑問，老楊就成了鬥爭下的犧牲品。

縱觀歷史典故，或者眾多導演的手筆，我們就可以發現一點：想要成就一個英雄，首先得先打造一個壞人出來，把所有錯都歸於他，再讓主角把他幹掉，於是英雄就誕生了。正所謂，沒有罪惡，怎麼打擊罪惡，怎麼成為與罪惡鬥爭的英雄？可能有人就會說：「公司這麼黑暗，我不要在這裡做了，我要辭職……」

其實，這就是我常常說的思維差異：強者面對問題，解決問題；弱者則是選擇逃避，渴望通過改變外在環境來解決問題。可這樣做能解決問題嗎？

菩薩心腸，金剛手段，是強者的共同特徵。一個人如果一心只想著用一顆慈悲心去感化世人，多數時候是難以持之以恆的。而且這種無條件的善，很大可能會成為滋養惡的溫床。強者的強大之處就在於，他們既能看到一個人的能力，又能審度他的本性，用道德來激發個體人性中天使的一面，並用制度來威懾個體人性中惡魔的一面。

思想引領行動，當你的認知改變了，很多時候你對一件事情的處理方式就發生了改變，你所擁有的選擇也會增多。所以，無論何時都不要放棄持續不斷地提升自己的思維，升級自己的大腦。只有這樣，你才能夠在人生的道路上越走越寬，越走越順。

書籍介紹

本文摘錄自《不是搞不定人，是搞不懂人性：掌握人類行為的底層邏輯，到哪都吃得開！》，時報文化出版

作者：王心傲

成功人士都知道的人性法則！各種關係的潛規則，其實就是一場人性的遊戲，只要掌握人性，就能從遊戲的參賽者，成為遊戲的制定者。

你是否有以下的盲點？

平常努力當個好好先生，偶爾拒絕別人一次，反而得罪人。

想要得到別人的重視，卻發現越努力付出越不被當一回事。

總是覺得被欺侮，但沒有意識到自己缺乏界線跟原則。

因為對人性缺乏認知，所以你的善良沒有底線；想在複雜的世界生存，你必須明白什麼是「合理的自私」。

人類是社會動物，我們存在於各式各樣的關係之中，而這些關係運作的底層邏輯，就是人性。本書作者指出，人性的本質無關好壞，都是自私的，甚至所謂的善良、理性這樣的美好特質，其實背後的原因，都是自我利益的最大化。