2022/12/14,
印太

泰國死亡綠蠵龜體內發現大量海洋垃圾，疑為傳統慶典「水燈節」所致

泰國死亡綠蠵龜體內發現大量海洋垃圾，疑為傳統慶典「水燈節」所致
圖為2022年11月8日當天，泰國水燈節結束後，曼谷市工作人員將湄南河上的水燈集結起來。Photo Credit： Reuters/ 達志影像

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泰國在11月底發現一隻死亡的雌性綠蠵龜。經調查後，在其腸道內發現漁網、塑料碎片、釘子，甚至別針。因此，經推斷，此隻綠蠵龜死亡的原因應為海洋垃圾阻塞動物的胃腸系統所致。而這其中的罪魁禍首，很可能是泰國日前舉行的「水燈節」所使用的容器。

泰國在11月底發現一隻海龜被沖到春武里府（Chon Buri）海岸邊，且已身亡。經調查後發現，該隻死亡海龜的腸道內充滿漁網、塑膠碎片、釘子等垃圾，因阻塞住胃腸系統導致身亡。保育團體表示，此事件的罪魁禍首很可能是泰國今年11月8日舉行的「水燈節」（Loy Krathong）。

死亡綠蠵龜體內發現2公斤垃圾，遭指與「水燈節」有關

CNA》與《曼谷時報》報導，這隻死亡海龜是瀕臨絕種的雌性綠蠵龜，年紀約20歲。泰國沿海「海龜保護中心」（Sea Turtle Conservation Centre）進行調查後，在其腸道內發現漁網、塑料碎片、釘子，甚至別針。經推斷，此隻綠蠵龜死亡的原因應為海洋垃圾阻塞動物的胃腸系統所致。

泰國海龜保護中心在11月27日於臉書上指出，經解剖後發現，這隻雌性綠蠵龜吞下了大量無法消化的海洋垃圾。海龜保護中心指出，該隻綠蠵龜體內的漁網碎片總重量約為100克，但若與腸道中的所有食物殘渣和各種垃圾相結合，重量超過2公斤。

這起綠蠵龜死亡事件，也引發海洋垃圾和泰國一年一度傳統慶典「水燈節」（Loy Krathong）製造垃圾的討論。

水燈節是泰國當地一項傳統，民眾會在泰國農曆12月的滿月之日這天慶祝。水燈節的傳統是民眾會將「水燈」容器，當作供品放入水中。這個水燈通常是由香蕉葉和莖製成，有時則是保麗龍，並透過鮮花、蠟燭和香裝飾。

NHK》也指出，在水燈節時，有時會使用金屬夾子固定水燈上的裝飾品。據稱，這可能是導致海龜死亡的原因之一。

環保團體：應以更永續的方式慶祝水燈節

《CNA》引述長期致力於促進泰國環保旅遊的綠葉基金會（Green Leaf Foundation）副總兼秘書長Tanawan Sintunawa說法指出，「魚類和海洋生物知道如何維護水燈節的傳統嗎？牠們不知道，但這（水燈節）讓他們的生活更加艱難。」

Tanawan Sintunawa表示，水燈節的關鍵問題，是大眾缺乏環境影響的認知。他說，應以更永續的方式慶祝水燈節，重點是要保護河流、溪流與運河。

在今年的水燈節慶祝活動開始之前，泰國首都曼谷市政府發言人Ekwaranyu Amrapan也呼籲，大眾應盡量集結他們作為供品的水燈一起流放到水中，強調同時保護傳統節慶與環境的重要性。

今年，水燈節結束後，曼谷市政府僅在首都就收集到超過57萬個水燈容器，比去年高出42%，並回收超過40萬個容器。不過，曼谷市政府的數據顯示，今年回收的材料中，有95.7%是由天然材料製成的，低於2021年的96.6%；11月的報告也指出，「（使用）保麗龍的比例從過去的3.5%上升到4.3%。」

報導指出，泰國是全球第5大海洋垃圾製造國。根據美國「海洋保育協會」（Ocean Conservancy）2015年報告顯示，海洋中有一半以上的塑膠垃圾來自5個快速成長經濟體：中國、印尼、菲律賓、越南和泰國。

不過，Tanawan Sintunawa仍認為，環境和傳統文化還是有辦法共存的。他建議泰國民眾，如果真的想參加水燈節，「可以在水燈底部綁一條繩子，在它漂浮100至200公尺時拉回來。」Tanawan Sintunawa說，使用完的水燈容器應妥善處理，而不是當作垃圾留在水中。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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