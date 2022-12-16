【專訪】《台灣有個好萊塢》創作團隊：利用劇場的魔法，把一群電影人的夢變成真實

文：林雅淳

每個電影工作者心中都有屬於自己的「好萊塢夢」，而《台灣有個好萊塢》則利用劇場的魔法，把一群電影人的夢變成真實。

在《台灣有個好萊塢》的第一首歌，除了看到精彩的歌舞，還能認識當時的時代背景。本劇編劇暨作詞許孟霖接受訪問時提到，他在這首歌下最多工夫，不僅要讓觀眾認識劇中的主要角色，還要介紹1960年代台語片產業，才能為這齣戲拉開序幕。

歌裡出現的人名，其實都是當時電影圈的重要人物，但現今只有在金馬頒獎典禮或其他電影盛事才可能被提及、懷念。對此，作詞暨編劇協力呂筱翊則希望這些人的名字能連同好唱又好記的歌曲，被觀眾牢牢記住，就像這段台語片輝煌燦爛的歷史，能透過《台灣有個好萊塢》被更多人知曉。

Photo Credit: © 瘋戲樂工作室 《台灣有個好萊塢》試圖追溯台語片的美好年代，並透過劇中主角陳正華編劇生涯的起落，見證產業的興衰，以及一個產業如何集結眾人的熱愛

所有在幕後努力的人，都是該被好好感謝的無名英雄

從《台灣有個好萊塢》的劇名，就能看出它與電影息息相關。這是一個以電影劇組為主體的故事，匯集一群熱愛電影的創作者，從一般觀眾熟知的編劇、導演與演員，再到攝影、美術、場記，以及更多默默無名的幕後人員。儘管他們的名字只有在電影片尾的字卡上短暫出現，但仍願意為了拍攝電影，在片場待上數月。

在劇中，台語片因政策限制而逐漸式微，劇組眾人也為了生活不得不轉換跑道、各奔東西，卻又因喜愛電影的心無法真正放棄。

許孟霖和我們分享，每當劇中角色唱出〈當初時，電影開始〉這首歌，連帶回憶起「跟大家一同為了創作打拚努力的初衷，都會感動落淚。」作詞呂筱翊也表示，儘管歌詞主要描述身為創作者的心境，但那份願意為喜愛之事付出的熱忱，想必也會讓觀眾產生共鳴。

就像劇組有幕後人員，舞台上也有讓整齣戲更加精彩的角色，雖然他們並非主角，但能讓劇情更有層次。以許孟霖最喜歡的角色為例，擔任美術的燒仔嘴上不饒人，一開口就像為劇情注入一泉活水，讓原本嚴肅的氣氛有舒緩的空間，也因為他刀子嘴豆腐心，在劇中多次感性落淚，讓這齣戲更有溫度。

為了呼應當時台灣電影與香港電影關係密切的時代背景，燒仔被設定為香港人，台詞卻意外與近年來的香港近況有所應和，不只增加表演的渲染力，也讓觀眾能從另一個角度詮釋劇情。這讓許孟霖再次意識到「電影無國界」，不管來自哪裡，那份堅持要做好電影的衝勁，自然會將人們連繫起來。

呂筱翊則提到自己特別喜愛導演楊景翔對歌隊的處理。雖然在劇本裡，本就將歌隊設定為劇組的幕後工作人員，並且安排他們適時點評或穿插敘述；但楊景翔透過〈當初時，電影開始〉以及〈故事的起點〉兩場調度，讓歌隊穿越時空凝視真實史料照片：扮演劇組工作人員的他們，彷彿真的就是那些台語電影人，超越了「扮演」，默默陪伴這齣戲，看著編劇群訴說屬於他們的故事。

不僅如此，在「金馬獎」片段中，空空以場記身分獲獎，也是呂筱翊與許孟霖特別設計的巧思，讓她代替所有一直在幕後努力的人拿下這個獎。

Photo Credit: © 瘋戲樂工作室 許孟霖負責編劇，呂筱翊則負責將台詞轉化為適合音樂劇的音韻，除此之外，他們還有台語轉譯及台語顧問支援。細看《台灣有個好萊塢》的製作結構，非常精細

無法被忽略的歷史，才更該被看見與傳唱

《台灣有個好萊塢》的故事發生在1960年代的台灣，當時台語片因現實因素與政府推行國語運動，面臨觀眾流失的窘境，因此劇中也呈現這段從巔峰走向沒落的過程；然而，現在的年輕世代對此並不瞭解，只能從歷史紀錄挖掘這段過往。

許孟霖就提到創作需要龐大的資料，無論是修復電影、參考書籍、老電影口述歷史，或是以當時為背景的戲劇，他什麼都看。雖然沒有親身經歷那段歲月，但透過足夠的知識量，許孟霖得以轉換素材，留下最有趣的點子。同樣地，呂筱翊在作詞時也有自己的資料庫，她以捕捉人物的情懷為目標，將大家對電影的熱情化為語言，讓觀眾與劇中角色一起共感。

為了與時代背景相符，《台灣有個好萊塢》的歌曲與大量對白都是台語。當兩位編劇被問到對台語是否熟悉時，出乎意料地，他們都表示並非精通。許孟霖承認，雖然他聽得懂台語，但沒辦法用台語寫劇本，因此劇組裡還有負責台語轉譯的夥伴，並適時加入台語的俚語，讓台詞更加生動。

呂筱翊也說自己「聽大於說」，會先用「零零落落」的台語書寫並查找合適的語彙，盡可能將想勾勒的畫面或是要表達的意境處理清楚，同時處理好歌詞的音韻節奏，再交由台語轉譯來潤飾成道地通順的句子。翻譯完成後、進入作曲階段時，也會不斷溝通，確認每一個字的調整都能符合台語用法並兼顧呂筱翊的原意。

雖然相較國語演出的劇本多了一道程序，但這個決定是在以國語歌曲為主的試演會版本呈現後，劇組所得到的回饋。他們意識到這個劇本必須要用台語為主來重新創作，因此決定改為台語文本。

談及台語片的歷史，兩人都認為這齣戲很難避免政治元素。當時創作劇本時，團隊就曾針對劇情深度與娛樂效果有過多次討論，最後才找到平衡，變成現在觀眾看到的版本。

這不禁讓我們感到好奇，明明藝術碰上政治都會引起不少爭論，為何《台灣有個好萊塢》還選擇這段歷史創作？呂筱翊回應道，「我們想填補這段史料的空缺，所以就算想要集中強調繽紛燦爛的過往，仍不可避免地會及與政治相關的歷史背景」。

許孟霖則強調，台語電影對現代社會的影響不該被遺忘，因此結尾特意以較為魔幻的手法呈現，讓台語片找到新的出路。雖然有點超現實，但這樣的劇情在舞台上才能成真，可以說是只有在劇場內才能施展的魔法。

不同返享不同體驗，劇場的魔法始終如一

《台灣有個好萊塢》今年的戲名特別加註「不同返享版」，許孟霖解釋除了演員陣容有所更動外，劇本也修正不少。由於角色開始唱歌需要語言的能量堆疊，因此即使該場的歌曲沒有更動，還是有可能大幅修改劇本，再加上最基本的台詞、表演細節，還有角色間相處過程的鋪陳，許孟霖笑說其實每一場都有更改，就是為了讓觀眾看到變得更好的作品。