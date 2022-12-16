【專訪】《台灣有個好萊塢》創作團隊：利用劇場的魔法，把一群電影人的夢變成真實
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從《台灣有個好萊塢》的劇名，就能看出它與電影息息相關。這是一個以電影劇組為主體的故事，匯集一群熱愛電影的創作者，從一般觀眾熟知的編劇、導演與演員，再到攝影、美術、場記，以及更多默默無名的幕後人員。儘管他們的名字只有在電影片尾的字卡上短暫出現，但仍願意為了拍攝電影，在片場待上數月。
文：林雅淳
每個電影工作者心中都有屬於自己的「好萊塢夢」，而《台灣有個好萊塢》則利用劇場的魔法，把一群電影人的夢變成真實。
在《台灣有個好萊塢》的第一首歌，除了看到精彩的歌舞，還能認識當時的時代背景。本劇編劇暨作詞許孟霖接受訪問時提到，他在這首歌下最多工夫，不僅要讓觀眾認識劇中的主要角色，還要介紹1960年代台語片產業，才能為這齣戲拉開序幕。
歌裡出現的人名，其實都是當時電影圈的重要人物，但現今只有在金馬頒獎典禮或其他電影盛事才可能被提及、懷念。對此，作詞暨編劇協力呂筱翊則希望這些人的名字能連同好唱又好記的歌曲，被觀眾牢牢記住，就像這段台語片輝煌燦爛的歷史，能透過《台灣有個好萊塢》被更多人知曉。
所有在幕後努力的人，都是該被好好感謝的無名英雄
從《台灣有個好萊塢》的劇名，就能看出它與電影息息相關。這是一個以電影劇組為主體的故事，匯集一群熱愛電影的創作者，從一般觀眾熟知的編劇、導演與演員，再到攝影、美術、場記，以及更多默默無名的幕後人員。儘管他們的名字只有在電影片尾的字卡上短暫出現，但仍願意為了拍攝電影，在片場待上數月。
在劇中，台語片因政策限制而逐漸式微，劇組眾人也為了生活不得不轉換跑道、各奔東西，卻又因喜愛電影的心無法真正放棄。
許孟霖和我們分享，每當劇中角色唱出〈當初時，電影開始〉這首歌，連帶回憶起「跟大家一同為了創作打拚努力的初衷，都會感動落淚。」作詞呂筱翊也表示，儘管歌詞主要描述身為創作者的心境，但那份願意為喜愛之事付出的熱忱，想必也會讓觀眾產生共鳴。
就像劇組有幕後人員，舞台上也有讓整齣戲更加精彩的角色，雖然他們並非主角，但能讓劇情更有層次。以許孟霖最喜歡的角色為例，擔任美術的燒仔嘴上不饒人，一開口就像為劇情注入一泉活水，讓原本嚴肅的氣氛有舒緩的空間，也因為他刀子嘴豆腐心，在劇中多次感性落淚，讓這齣戲更有溫度。
為了呼應當時台灣電影與香港電影關係密切的時代背景，燒仔被設定為香港人，台詞卻意外與近年來的香港近況有所應和，不只增加表演的渲染力，也讓觀眾能從另一個角度詮釋劇情。這讓許孟霖再次意識到「電影無國界」，不管來自哪裡，那份堅持要做好電影的衝勁，自然會將人們連繫起來。
呂筱翊則提到自己特別喜愛導演楊景翔對歌隊的處理。雖然在劇本裡，本就將歌隊設定為劇組的幕後工作人員，並且安排他們適時點評或穿插敘述；但楊景翔透過〈當初時，電影開始〉以及〈故事的起點〉兩場調度，讓歌隊穿越時空凝視真實史料照片：扮演劇組工作人員的他們，彷彿真的就是那些台語電影人，超越了「扮演」，默默陪伴這齣戲，看著編劇群訴說屬於他們的故事。
不僅如此，在「金馬獎」片段中，空空以場記身分獲獎，也是呂筱翊與許孟霖特別設計的巧思，讓她代替所有一直在幕後努力的人拿下這個獎。
無法被忽略的歷史，才更該被看見與傳唱
《台灣有個好萊塢》的故事發生在1960年代的台灣，當時台語片因現實因素與政府推行國語運動，面臨觀眾流失的窘境，因此劇中也呈現這段從巔峰走向沒落的過程；然而，現在的年輕世代對此並不瞭解，只能從歷史紀錄挖掘這段過往。
許孟霖就提到創作需要龐大的資料，無論是修復電影、參考書籍、老電影口述歷史，或是以當時為背景的戲劇，他什麼都看。雖然沒有親身經歷那段歲月，但透過足夠的知識量，許孟霖得以轉換素材，留下最有趣的點子。同樣地，呂筱翊在作詞時也有自己的資料庫，她以捕捉人物的情懷為目標，將大家對電影的熱情化為語言，讓觀眾與劇中角色一起共感。
為了與時代背景相符，《台灣有個好萊塢》的歌曲與大量對白都是台語。當兩位編劇被問到對台語是否熟悉時，出乎意料地，他們都表示並非精通。許孟霖承認，雖然他聽得懂台語，但沒辦法用台語寫劇本，因此劇組裡還有負責台語轉譯的夥伴，並適時加入台語的俚語，讓台詞更加生動。
呂筱翊也說自己「聽大於說」，會先用「零零落落」的台語書寫並查找合適的語彙，盡可能將想勾勒的畫面或是要表達的意境處理清楚，同時處理好歌詞的音韻節奏，再交由台語轉譯來潤飾成道地通順的句子。翻譯完成後、進入作曲階段時，也會不斷溝通，確認每一個字的調整都能符合台語用法並兼顧呂筱翊的原意。
雖然相較國語演出的劇本多了一道程序，但這個決定是在以國語歌曲為主的試演會版本呈現後，劇組所得到的回饋。他們意識到這個劇本必須要用台語為主來重新創作，因此決定改為台語文本。
談及台語片的歷史，兩人都認為這齣戲很難避免政治元素。當時創作劇本時，團隊就曾針對劇情深度與娛樂效果有過多次討論，最後才找到平衡，變成現在觀眾看到的版本。
這不禁讓我們感到好奇，明明藝術碰上政治都會引起不少爭論，為何《台灣有個好萊塢》還選擇這段歷史創作？呂筱翊回應道，「我們想填補這段史料的空缺，所以就算想要集中強調繽紛燦爛的過往，仍不可避免地會及與政治相關的歷史背景」。
許孟霖則強調，台語電影對現代社會的影響不該被遺忘，因此結尾特意以較為魔幻的手法呈現，讓台語片找到新的出路。雖然有點超現實，但這樣的劇情在舞台上才能成真，可以說是只有在劇場內才能施展的魔法。
不同返享不同體驗，劇場的魔法始終如一
《台灣有個好萊塢》今年的戲名特別加註「不同返享版」，許孟霖解釋除了演員陣容有所更動外，劇本也修正不少。由於角色開始唱歌需要語言的能量堆疊，因此即使該場的歌曲沒有更動，還是有可能大幅修改劇本，再加上最基本的台詞、表演細節，還有角色間相處過程的鋪陳，許孟霖笑說其實每一場都有更改，就是為了讓觀眾看到變得更好的作品。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。