2022/12/14,
科技

拜登政府擬將長江存儲等36家中企納入貿易黑名單，北京預計投入1兆人民幣自主發展半導體產業

拜登政府擬將長江存儲等36家中企納入貿易黑名單，北京預計投入1兆人民幣自主發展半導體產業
一名研究人員在設計和開發半導體產品的研究工作中將半導體植入接口板上。 Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

拜登擬將36家中國企業納入貿易黑名單，其中包含晶片製造龍頭「長江存儲」，美國不僅國內祭出晶片禁令，對外也不斷拉攏日本與荷蘭跟進制裁，艾斯摩爾執行長對此表示不滿。隨著美國祭出嚴苛晶片禁令，中方則加強補助國內半導體產業，盼能擴增成熟晶片製程。

（中央社）美國媒體今（14）日報導，總統拜登政府計劃將中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲（YMTC）和另外35家中國企業納入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國零組件。

報導引述熟知內情人士說，美國商務部最快會在本週將中國企業列入所謂的實體清單。

企業一旦被列入實體清單，即使是技術含量較低的產品，美國供應商仍須申請額外許可，才能向其出貨。

長江存儲拒絕置評，美國商務部也未立即回應路透社的置評要求。

《路透社》上個月看見商務部某位官員在講稿中表示，包括長江存儲在內的數十家中國企業「可能」最早會在12月6日被列入貿易黑名單。

兩個月前，美國公布了嚴厲的出口管制措施，將長江存儲等31家企業列入「未經核實清單」，使中國更難取得和生產尖端半導體，加劇美中緊張關係。

《金融時報》今年稍早曾報導，長江存儲向中國電信設備製造商華為生產的智慧型手機供應Nand快閃記憶體，似乎違反了美國的出口管制。

幾個月來，美國國會議員一直敦促拜登政府將長江存儲列入實體清單，並且警告蘋果公司（Apple），若持續執行向長江存儲採購晶片的計畫，將會面臨嚴厲審查。

美拉攏荷蘭管制中國晶片，荷蘭半導體設備製造商不滿：已做出犧牲

（中央社）荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）的執行長今（14）天質疑，美國拉攏荷蘭加強對中國出口先進晶片製造設備的管制措施是否合理。

艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）接受荷蘭《商務日報》（NRC Handelsblad）訪問時說：「或許他們認為我們應該參與，但艾司摩爾已經做出犧牲。」

《路透社》報導，他說，在美國施壓下，從2019年起，荷蘭政府已經限制艾司摩爾向中國出口其最先進的微影設備，而此事已經讓銷售替代技術的美國業者受惠。

他說，雖然艾司摩爾的營收有15%來自中國，但美國晶片設備供應商的中國營收占比卻「達25%，有時甚至超越30%」。

艾司摩爾的發言人證實執行長受訪時確實發表了上述主張，但拒絕進一步置評。

拜登政府10月針對美國企業發布新的出口規定，目的在於切斷中國製造先進半導體晶片的能力，以減緩中國在發展軍事和技術上取得的進展。

華府敦促荷蘭、日本和其他擁有尖端設備製造商的國家採納類似規則。荷蘭貿易部長證實談判正在進行中。

韋尼克認為，美國晶片製造商能向中國客戶銷售最先進的晶片，而艾司摩爾只能銷售較舊的晶片製造設備，這麼做似乎有些矛盾。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

中國拚擴增成熟晶片製程，專家憂：其他企業難競爭

（中央社）無畏美國晶片禁令，中國最大晶片製造商中芯國際轉而擴產成熟製程晶片，該技術因在許多產業供應鏈扮演關鍵角色，敲響美國警鐘。

美國自前總統川普執政以來，一直緊縮中國發展高科技技術的野心。今年更透過一系列規定將全球最大電信設備製造商華為技術公司與美國市場及科技做切割，並切斷對中國先進製程晶片製造的氣體供應。

《路透社》昨（13）天獨家報導，為對抗美國意圖減緩中國科技發展的行為，北京當局擬斥資逾兆人民幣，透過補助和稅額扣抵的方式金援中國半導體產業，以朝晶片自主邁出一大步。

半導體研究公司TechInsights的晶片經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）表示，如果中國宣布為晶片產業提供一系列金援計畫，美國及其盟友可能要進一步加強管制。

成熟製程晶片既然是比較舊的晶片技術，何以引發各界擔憂。中國觀察人士表示，2020年中國生產的晶片僅占全球市場9%，但中國過去曾有利用低價策略消滅競爭對手，藉以主導關鍵技術的紀錄。

美國前白宮國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）表示：「這會讓中國對依賴28奈米晶片的每個國家、每個產業，都掌握具脅迫性的籌碼。這在晶片世界是很大一塊市場。」

監測晶片產能長達40年的赫奇森表示，28奈米製程自2011年開始量產，廣泛應用於汽車、武器及大量物聯網設備。赫奇森也表示，令人擔憂的是，中芯和中國其他晶片製造商可能挾政府補貼優勢削價競爭，北京當局若推出新一輪振興方案提升晶片產量，將「讓一般企業無法與之競爭」。

中芯受限美國出口管制無法生產先進製程晶片，因此他們正加倍投入成熟製程，自2020年來宣布擴建4座晶圓廠。

顧能公司（Gartner）半導體產業研究分析師王端（Samuel Wang）估計，當這些工廠投產後，中芯產量將增加2倍以上，中國各地的新晶圓廠也正大量增加。他表示，「這一切將從2024年初開始產生影響，並在2027年全面爆發」，晶片供應增加將對價格下修帶來壓力。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）在亞洲的晶片分析師李馬克（Mark Li，音譯）表示，中芯國際正在成為台灣晶圓代工廠聯電以及美國格羅方德（GlobalFoundries Inc.）的強大競爭對手。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

《路透社》也指出，中國正在制定一項超過1兆元人民幣（1430億美元）的半導體產業支持計劃，這是中國邁向晶片自給自足的重要一步，同時也是為了對抗美國對中國的晶片禁令。

該計畫歷時5年，主要會透過補助、稅收抵免等方式來支持國內半導體的生產與研究。

有消息人士指稱，大部分援助會用於半導體製造廠或晶圓廠，這些公司將可獲得補助案中20%的採購成本補貼。此外，拜登簽署中國晶片禁令，並遊說日本、荷蘭減少對中國出口半導體設備的舉動，是促使中國政府加強補助力度的主要原因。

習近平還在10月份的共產黨代表大會中不斷強調「科技獨立」，更呼籲「中國要打贏這場戰役」，顯然預示北京當局將對科技業進行全面改革。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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