拜登政府擬將長江存儲等36家中企納入貿易黑名單，北京預計投入1兆人民幣自主發展半導體產業
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拜登擬將36家中國企業納入貿易黑名單，其中包含晶片製造龍頭「長江存儲」，美國不僅國內祭出晶片禁令，對外也不斷拉攏日本與荷蘭跟進制裁，艾斯摩爾執行長對此表示不滿。隨著美國祭出嚴苛晶片禁令，中方則加強補助國內半導體產業，盼能擴增成熟晶片製程。
（中央社）美國媒體今（14）日報導，總統拜登政府計劃將中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲（YMTC）和另外35家中國企業納入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國零組件。
報導引述熟知內情人士說，美國商務部最快會在本週將中國企業列入所謂的實體清單。
企業一旦被列入實體清單，即使是技術含量較低的產品，美國供應商仍須申請額外許可，才能向其出貨。
長江存儲拒絕置評，美國商務部也未立即回應路透社的置評要求。
《路透社》上個月看見商務部某位官員在講稿中表示，包括長江存儲在內的數十家中國企業「可能」最早會在12月6日被列入貿易黑名單。
兩個月前，美國公布了嚴厲的出口管制措施，將長江存儲等31家企業列入「未經核實清單」，使中國更難取得和生產尖端半導體，加劇美中緊張關係。
《金融時報》今年稍早曾報導，長江存儲向中國電信設備製造商華為生產的智慧型手機供應Nand快閃記憶體，似乎違反了美國的出口管制。
幾個月來，美國國會議員一直敦促拜登政府將長江存儲列入實體清單，並且警告蘋果公司（Apple），若持續執行向長江存儲採購晶片的計畫，將會面臨嚴厲審查。
美拉攏荷蘭管制中國晶片，荷蘭半導體設備製造商不滿：已做出犧牲
（中央社）荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）的執行長今（14）天質疑，美國拉攏荷蘭加強對中國出口先進晶片製造設備的管制措施是否合理。
艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）接受荷蘭《商務日報》（NRC Handelsblad）訪問時說：「或許他們認為我們應該參與，但艾司摩爾已經做出犧牲。」
《路透社》報導，他說，在美國施壓下，從2019年起，荷蘭政府已經限制艾司摩爾向中國出口其最先進的微影設備，而此事已經讓銷售替代技術的美國業者受惠。
他說，雖然艾司摩爾的營收有15%來自中國，但美國晶片設備供應商的中國營收占比卻「達25%，有時甚至超越30%」。
艾司摩爾的發言人證實執行長受訪時確實發表了上述主張，但拒絕進一步置評。
拜登政府10月針對美國企業發布新的出口規定，目的在於切斷中國製造先進半導體晶片的能力，以減緩中國在發展軍事和技術上取得的進展。
華府敦促荷蘭、日本和其他擁有尖端設備製造商的國家採納類似規則。荷蘭貿易部長證實談判正在進行中。
韋尼克認為，美國晶片製造商能向中國客戶銷售最先進的晶片，而艾司摩爾只能銷售較舊的晶片製造設備，這麼做似乎有些矛盾。
中國拚擴增成熟晶片製程，專家憂：其他企業難競爭
（中央社）無畏美國晶片禁令，中國最大晶片製造商中芯國際轉而擴產成熟製程晶片，該技術因在許多產業供應鏈扮演關鍵角色，敲響美國警鐘。
美國自前總統川普執政以來，一直緊縮中國發展高科技技術的野心。今年更透過一系列規定將全球最大電信設備製造商華為技術公司與美國市場及科技做切割，並切斷對中國先進製程晶片製造的氣體供應。
《路透社》昨（13）天獨家報導，為對抗美國意圖減緩中國科技發展的行為，北京當局擬斥資逾兆人民幣，透過補助和稅額扣抵的方式金援中國半導體產業，以朝晶片自主邁出一大步。
半導體研究公司TechInsights的晶片經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）表示，如果中國宣布為晶片產業提供一系列金援計畫，美國及其盟友可能要進一步加強管制。
成熟製程晶片既然是比較舊的晶片技術，何以引發各界擔憂。中國觀察人士表示，2020年中國生產的晶片僅占全球市場9%，但中國過去曾有利用低價策略消滅競爭對手，藉以主導關鍵技術的紀錄。
美國前白宮國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）表示：「這會讓中國對依賴28奈米晶片的每個國家、每個產業，都掌握具脅迫性的籌碼。這在晶片世界是很大一塊市場。」
監測晶片產能長達40年的赫奇森表示，28奈米製程自2011年開始量產，廣泛應用於汽車、武器及大量物聯網設備。赫奇森也表示，令人擔憂的是，中芯和中國其他晶片製造商可能挾政府補貼優勢削價競爭，北京當局若推出新一輪振興方案提升晶片產量，將「讓一般企業無法與之競爭」。
中芯受限美國出口管制無法生產先進製程晶片，因此他們正加倍投入成熟製程，自2020年來宣布擴建4座晶圓廠。
顧能公司（Gartner）半導體產業研究分析師王端（Samuel Wang）估計，當這些工廠投產後，中芯產量將增加2倍以上，中國各地的新晶圓廠也正大量增加。他表示，「這一切將從2024年初開始產生影響，並在2027年全面爆發」，晶片供應增加將對價格下修帶來壓力。
伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）在亞洲的晶片分析師李馬克（Mark Li，音譯）表示，中芯國際正在成為台灣晶圓代工廠聯電以及美國格羅方德（GlobalFoundries Inc.）的強大競爭對手。
《路透社》也指出，中國正在制定一項超過1兆元人民幣（1430億美元）的半導體產業支持計劃，這是中國邁向晶片自給自足的重要一步，同時也是為了對抗美國對中國的晶片禁令。
該計畫歷時5年，主要會透過補助、稅收抵免等方式來支持國內半導體的生產與研究。
有消息人士指稱，大部分援助會用於半導體製造廠或晶圓廠，這些公司將可獲得補助案中20%的採購成本補貼。此外，拜登簽署中國晶片禁令，並遊說日本、荷蘭減少對中國出口半導體設備的舉動，是促使中國政府加強補助力度的主要原因。
習近平還在10月份的共產黨代表大會中不斷強調「科技獨立」，更呼籲「中國要打贏這場戰役」，顯然預示北京當局將對科技業進行全面改革。
新聞來源
- 路透：中國拚擴產成熟製程晶片 敲響美國警鐘（中央社）
- 美媒：拜登政府擬將長江存儲等36家中國企業納貿易黑名單（中央社）
- 美籲跟進對中國禁令 荷蘭半導體設備製造商不滿（中央社）
- Exclusive: China readying $143 billion package for its chip firms in face of U.S. curbs（Reuters）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。