巧克力簡史：可可是古代中美洲世界的貨幣，馬雅神話「地獄之神」意外獲得人生第一桶金

文：馬雅人

TC巧舖是台灣屏東具有代表性的精品巧克力廠商，全面採用台灣屏東產可可豆，品種來自我們偉大的馬雅國。屢獲國際大獎，也獲得副總統賴清德青睞，酷愛黑巧克力的美國眾議院議長裴洛西（Pelosi）訪台時，代表台灣贈送的伴手禮。

其實，大使以前就寫過一篇文章，也拍過影片講馬雅人使用可可豆的歷史。不過，隨著研究與找到更多資料，最近又有一些新哏可以講啦。

可可豆從哪來？

可可樹的學名叫做Theobroma cacao，是原生於中南美洲的常綠植物。在很早之前，就被人類馴化為作物。至於在哪裡馴化，目前還是一個有爭論的學術議題。從現況來說，在中美洲幾乎看不到野生的可可樹，以至於有些早期的植物學家認為可可樹應該是在南美洲馴化，才逐漸傳播到中美洲。

不過，可可豆的發芽期很短，同時也很容易腐爛。原豆不適合長途運輸的。因此，有些研究者也對這種說法抱持著懷疑的態度。大約是20世紀，人類學家的民族誌紀錄在墨西哥恰帕斯州，蘭卡頓馬雅人居住森林中，可以找到野生的可可樹。加上其他的證據，有人認為野生的可可樹，過去可能存在於某些馬雅地區，馴化後這些地區可能變成了可可種植的田園。

地理大發現時，可可豆被歐洲的商人、探險家帶往了舊世界。後來在西非廣泛的種植。西非可可產量大，價格便宜，取代原產地，成為可可豆的主要產地。這種全球化的變化，也可從語言文字中，窺探一二。可可的古馬雅文字是由魚鰭與一隻魚的圖案構成的拼音型文字，唸作Kakaw，即是今日歐美可可豆Cacao的字源。

神話中的可可

如果要一探可可豆在古代馬雅扮演的角色，那麼基切馬雅人的創世神話《波波烏爾》無疑是最重要的資料。《波波烏爾》是19世紀由傳教士自基切馬雅人口述紀錄的創世神話，創世神話的主角是一對雙胞胎兄弟，他們熱愛踢古馬雅球賽，結果意外的吵到地獄之神。

地獄之神遂招喚到他們到地底世界。在那裡他們沒能通過地獄之神的考驗，雙胞胎兄弟被砍下頭顱，掛在地獄的木棉樹上。雙胞胎兄弟的身體長出了可可樹。

從某些民族誌來看，可可也是古代中美洲世界的貨幣。砍下雙胞胎兄弟腦袋，意外得到可可樹的地獄之神，也就意外的獲得「第一財富」，也就是人生的第一桶金啦！因此，地獄之神（God L）也有另一個的身分──商人之神。

在《波波烏爾》創世神話的後半，諸神為了創造人類的肉身，走入有著各種果實的糧食山中，取用可可豆、黃色與白色玉米、各種水果，創造了人類的肉身。

拿來吃的可可豆

除了創世神話以外，宗教信仰裡的可可豆也可能扮演重要的角色。殖民時期的傳教士，蘭達主教曾經記錄說：

在Muwan月，種植可可的人會進行慶典，祭祀埃克・邱雅・夏克，還有Hobnil神。儀式在一個可可園中進行，獻祭一隻有可可豆顏色斑點的狗，焚香祭拜他們的神，供上藍色的鬣蜥、鳥羽、和其他獵物，最後再發給每個人一顆可可豆莢。

如果想要換算Muwan月，離文章發表最近的Muwan月也快到了，大概就是2023年的1月6日至1月24日。可可還被看作是諸神的食物。在德樂斯登古抄本中新年儀式的篇章，就寫道可可是他的食物。

那麼，馬雅人是整顆吞下去嗎？當然不是！其實馬雅人還沒有加工成固體巧克力的技術。大多數的可可都是用喝的！原味可可豆嚐起來非常苦澀，其實必須讓果實自然腐爛後，可可豆的香醇味才能逐漸被激發出來，才能進入接下來的加工程序，製作成我們現在熟知的可可。

就算今日科技進步，人們處理可可豆的程序，大致上還是「遵循古法」加工。從腐爛的可可果肉中，農夫取出可可豆曬乾，再像咖啡一樣經過烘培的程序，並且去除雜質與碎粒。

可可豆中有著可可脂，這些脂肪加熱後就會融化且黏稠。這樣的特性使得工人可以將可可豆碾碎，加熱後製成可可磚，接著就可以進一步製作成許多不同的可可製品。

就像前面提到的，馬雅人可能就是將可可磚加上熱水，並且加入辣椒、香草等調味料，泡成一杯酸甜苦辣（？）的元氣熱可可。大使聽過一個說法，阿茲特克帝國的信差與軍人，執行任務之前都會飲用可可，讓他們感到精神百倍（難道《世紀帝國》裡鷹勇士跑得跟馬一樣快就是這樣來的？）。不過，我不確定這樣的說法正不正確，或許可以當個趣聞聽聽。

除了這個經典熱可可以外，馬雅人還有好幾種可可喝法。根據Sophia Coe與Michael Coe的《巧克力的真實歷史》一書中收錄的資料，大概有以下幾種：

一、拉坎頓的民間飲料

將發酵且乾燥處理後的可可豆，放在一個淺鍋子中烘烤，除去可可豆仁的外膜。將一種叫做suqir的藤蔓，比較硬的磨碎加入滾水中一起煮，再把軟的部分跟可可豆仁、玉米一起磨。加入剛剛煮好的滾水裡。suqir會催化泡沫，把泡沫撈起後，鋪在玉米粥上。喝完泡沫玉米粥後，再喝可可飲料。令我比較意外的是，資料裡還說，大家比較喜歡喝的是泡沫⋯⋯。

二、拉坎頓的民間飲料的神聖巧克力飲料

先烘烤可可豆，然後一邊研磨，一邊加入一種叫做aak的草，這種草也是能夠幫助發泡（到底多愛泡沫），用木棒打出可可泡沫後，加入水再過篩，然後加入薄萊豆科樹根調味。這種飲料主要是用在宗教祭祀。

三、巴提多凍飲（Batido）

這是今日瓜地馬拉高地馬雅人的喝法，是西班牙殖民後，舊大陸食材傳入後產生的新喝法，又可以稱為「可可奶昔」。做法同樣是磨碎可可豆，用力拍打變稠，然後加入一種或是多種香料。接著一湯匙糊狀物，加上一瓢熱水，一起喝下去。