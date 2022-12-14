歐盟2023年10月對鋼鐵、水泥等5類產品開徵碳關稅，影響台灣212項產品、出口總額245億元
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碳關稅要來了！歐盟（EU）協商後於13日達成階段性協議，未來將針對進口鋼鐵與水泥等產品徵收二氧化碳排放關稅，預計影響台灣212項產品，貿易總額突破新台幣245億元。
歐盟（EU）昨（13）日達成階段協議，預計明（2023）年10月針對鋼鐵和水泥等5大產品徵收碳關稅，據統計將影響台灣達到212項產品，貿易總額突破新台幣245億元，這當中又以電機設備及其零件、機械用具及其零件、汽機車及其零件，以及鋼鐵等行業受衝擊最大。
碳關稅明年10月試行，影響台灣245億元出口總額
全球氣候變遷已成為21世紀人類的重要挑戰，歐盟13日針對5大類產品達成協議，未來將徵收二氧化碳排放關稅，產品包含：進口鋼鐵和水泥、肥料、鋁和電力。階段性碳關稅預計於2023年10月試行實施。
二氧化碳排放關稅又稱為「碳邊界調整機制」（CBAM）。該案由2019年歐盟綠色新政達成重要階段性目標，歐盟將導入永續交通、再生能源、建築翻新、循環經濟等領域的立法。
在歐盟的碳交易體系（EU ETS）中，在其境內業者被徵收碳稅，同時實施CBAM防止「碳洩露」，也就是業者為了規避碳稅，將生產基地轉移至碳定價措施沒有那麼嚴格的地區。
「碳邊界調整機制」（CBAM）：鋼鐵和水泥、肥料、鋁和電力等5類產品課徵關稅，2026年1月1日正式實施，屆時未繳交足額的CBAM憑證之業者，每噸處罰100歐元，且仍需補足應繳交的CBAM憑證。過渡期2023年1月1日 至2025年12月31日，每季提交提交CBAM報告書，內容包含產品數量、碳含量和進口產品在原產國/地區已經支付的碳價。
因此，CBAM的本質不是針對進口產品課徵關稅，而是要求進口產品要和歐盟業者承擔相同的義務及成本。今（2022）年10月，經濟部強調CBAM管制項目248項中，台灣有212項輸歐洲，金額達到新台幣245億元，其中鋼鐵製品及水泥影響最大。
輸入歐洲產品以電機設備及其零件為大宗
根據《能源期刊》報告調查指出，輸入歐洲數百億總額的前5大貨品，依序為電機設備及其零件居首位達28.8%，機械用具及其零件為19.1%，汽機車及其零件是13.4%，鋼鐵7.7%，以及鋼鐵製品6.1%。
CBAM重要之處，在於建立「碳交易」的商業模式於2030年溫室氣體排放量減少為1990年55%，2050年達成碳中和目標，也就是實現正負抵消的淨零碳排成果。
《能源期刊》報告中載明，近年來台灣鋼鐵在歐盟市場極具成長契機，但隨著碳關稅上路後，歐盟碳成本高達台灣出口歐盟鋼鐵總金額的21.41%。未來勢必將迫使台灣業者將成本轉嫁到生產，推升出口價格。
中鋼業內人士向《關鍵評論網》透露，目前針對碳關稅對許多業者而言是一大挑戰，尤其歷經疫情2年洗禮後，行業內供需狀況大起大落疲於應付，疫情趨緩後碳關稅又緊接而來，目前業內加緊進行建立計算產品碳排放的能力，還有供應鏈碳足跡的實質情況。
若要做到實質減碳，設定一個具體的目標，就要提高生產效率、改善製程，減少化石能源使用，改以無碳綠色能源取代，還得推動資源循環利用。以中鋼來說，陸續推動排碳的先導工場作為產業示範。
中鋼建立首座「鋼化聯產」工場，因應碳關稅
經濟部表示，目前台灣的碳管制措施，包含盤查登錄、總量管制與排放交易、碳費、增量抵換和效能標準。目前，中鋼被納入產業轉型的重要企業，推動的策略除了提升有能源效率外，也將採用低碳能源，如氫能使用。
此外，12月2日中鋼也攜手工研院建立全臺首座「鋼化聯產」先導工場，預估年減碳量4900噸，未來中鋼規劃將與化工業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，成功後將共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量更可望達290萬噸，相當於7450座大安森林公園的二氧化碳吸納量。
經濟部長王美花表示，台灣以「先大後小」、「以大帶小」的模式推動。中鋼董事長翁朝棟進一步說明，鋼化聯產將以3階段推進，先建立「實驗室及先導工場」，再來攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的「示範工場」，最後促成「新材料循環產業園區」，盼能應對碳關稅挑戰。
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核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。