2022/12/14,
經濟

歐盟2023年10月對鋼鐵、水泥等5類產品開徵碳關稅，影響台灣212項產品、出口總額245億元

歐盟2023年10月對鋼鐵、水泥等5類產品開徵碳關稅，影響台灣212項產品、出口總額245億元
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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碳關稅要來了！歐盟（EU）協商後於13日達成階段性協議，未來將針對進口鋼鐵與水泥等產品徵收二氧化碳排放關稅，預計影響台灣212項產品，貿易總額突破新台幣245億元。

歐盟（EU）昨（13）日達成階段協議，預計明（2023）年10月針對鋼鐵和水泥等5大產品徵收碳關稅，據統計將影響台灣達到212項產品，貿易總額突破新台幣245億元，這當中又以電機設備及其零件、機械用具及其零件、汽機車及其零件，以及鋼鐵等行業受衝擊最大。

碳關稅明年10月試行，影響台灣245億元出口總額

全球氣候變遷已成為21世紀人類的重要挑戰，歐盟13日針對5大類產品達成協議，未來將徵收二氧化碳排放關稅，產品包含：進口鋼鐵和水泥、肥料、鋁和電力。階段性碳關稅預計於2023年10月試行實施。

二氧化碳排放關稅又稱為「碳邊界調整機制」（CBAM）。該案由2019年歐盟綠色新政達成重要階段性目標，歐盟將導入永續交通、再生能源、建築翻新、循環經濟等領域的立法。

在歐盟的碳交易體系（EU ETS）中，在其境內業者被徵收碳稅，同時實施CBAM防止「碳洩露」，也就是業者為了規避碳稅，將生產基地轉移至碳定價措施沒有那麼嚴格的地區。

「碳邊界調整機制」（CBAM）：鋼鐵和水泥、肥料、鋁和電力等5類產品課徵關稅，2026年1月1日正式實施，屆時未繳交足額的CBAM憑證之業者，每噸處罰100歐元，且仍需補足應繳交的CBAM憑證。過渡期2023年1月1日 至2025年12月31日，每季提交提交CBAM報告書，內容包含產品數量、碳含量和進口產品在原產國/地區已經支付的碳價。

因此，CBAM的本質不是針對進口產品課徵關稅，而是要求進口產品要和歐盟業者承擔相同的義務及成本。今（2022）年10月，經濟部強調CBAM管制項目248項中，台灣有212項輸歐洲，金額達到新台幣245億元，其中鋼鐵製品及水泥影響最大。

輸入歐洲產品以電機設備及其零件為大宗

根據《能源期刊》報告調查指出，輸入歐洲數百億總額的前5大貨品，依序為電機設備及其零件居首位達28.8%，機械用具及其零件為19.1%，汽機車及其零件是13.4%，鋼鐵7.7%，以及鋼鐵製品6.1%。

CBAM重要之處，在於建立「碳交易」的商業模式於2030年溫室氣體排放量減少為1990年55%，2050年達成碳中和目標，也就是實現正負抵消的淨零碳排成果。

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經濟部

《能源期刊》報告中載明，近年來台灣鋼鐵在歐盟市場極具成長契機，但隨著碳關稅上路後，歐盟碳成本高達台灣出口歐盟鋼鐵總金額的21.41%。未來勢必將迫使台灣業者將成本轉嫁到生產，推升出口價格。

中鋼業內人士向《關鍵評論網》透露，目前針對碳關稅對許多業者而言是一大挑戰，尤其歷經疫情2年洗禮後，行業內供需狀況大起大落疲於應付，疫情趨緩後碳關稅又緊接而來，目前業內加緊進行建立計算產品碳排放的能力，還有供應鏈碳足跡的實質情況。

若要做到實質減碳，設定一個具體的目標，就要提高生產效率、改善製程，減少化石能源使用，改以無碳綠色能源取代，還得推動資源循環利用。以中鋼來說，陸續推動排碳的先導工場作為產業示範。

中鋼建立首座「鋼化聯產」工場，因應碳關稅

經濟部表示，目前台灣的碳管制措施，包含盤查登錄、總量管制與排放交易、碳費、增量抵換和效能標準。目前，中鋼被納入產業轉型的重要企業，推動的策略除了提升有能源效率外，也將採用低碳能源，如氫能使用。

此外，12月2日中鋼也攜手工研院建立全臺首座「鋼化聯產」先導工場，預估年減碳量4900噸，未來中鋼規劃將與化工業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，成功後將共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量更可望達290萬噸，相當於7450座大安森林公園的二氧化碳吸納量。

經濟部長王美花表示，台灣以「先大後小」、「以大帶小」的模式推動。中鋼董事長翁朝棟進一步說明，鋼化聯產將以3階段推進，先建立「實驗室及先導工場」，再來攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的「示範工場」，最後促成「新材料循環產業園區」，盼能應對碳關稅挑戰。

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核稿編輯：翁世航


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