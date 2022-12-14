癌症海嘯來襲！今年恐是健保新藥給付最慘痛的一年　癌友生命不斷流逝 「新國病」肺癌五年存活率不如日韓　健保重症保護力出現破口 台灣教授協會籲健保應重視人民健康權　勿「只管節流、不顧癌友需要」！

全民健保制度自1995年開辦以來，大病小病全都保，造就高滿意度；然而，面對人口老化、癌症威脅如海嘯般席捲而來，健保對重症的保護力早已出現「破口」，癌症病人需要的創新治療，健保給付已明顯落後國際趨勢，代價是癌患望藥興嘆、生命不斷流逝，以癌症當中的頭號殺手肺癌為例，台灣肺癌患者的五年存活率均不如鄰近的日本、韓國，更有專家直言，健保高滿意度的神話已是「過去式」，且在健保強力節流下，今年恐為健保史上新藥給付最慘痛的一年。台灣教授協會今（14日）沉痛呼籲，民眾的健康權為《憲法》所保障的基本權利，健保為政府強制納保的社會保險，有義務照顧好民眾的健康，不應「只管節流、不顧癌友需要」!

面對連續四十年高居國人死因之冠的癌症海嘯襲擊，據衛福部最新統計，去年癌症奪走逾5萬條人命，將近是新冠疫情3年來累積死亡人數的4倍，健保理應是癌友最有力的保護傘，但實際上卻是健保的重症照護早已出現破口；據健保署資料顯示，今年的新藥預算共編列22.68億元，上半年的執行率僅約5％，可想而知，全年度的新藥預算執行率恐創新低，癌友苦等不到新藥治療，可能面臨健保新藥給付最慘痛的一年。

健保在財務考量下，為了節流而影響新藥預算執行率，導致癌友要取得健保給付的創新治療難上加難，台灣教授協會副會長陳俐甫強調，大法官釋字第785號解釋已揭示「健康權」為《憲法》第22條所保障之基本權利，旨在「保障人民生理及心理機能之完整性，不受任意侵害，且國家對人民身心健康亦負一定照顧義務」，沉痛呼籲，健保是政府強制納保的社會保險，不應只管節流、不顧癌友需要。

立法委員王婉諭對癌友的治療困境感同身受，她強調，任何新藥對癌症病人都是續命希望，但創新癌藥的價格不斐，不是每個癌友都能負擔，需要政府更多的協助，且絕對不是健保用一句沒有錢、沒有預算就能輕輕帶過，現況可見健保給付癌症新藥的嚴格限縮和預算執行率偏低，健保改革無可迴避，不應再讓癌友陷入無盡、漫長的等待新藥，這是生命能否延續的嚴肅問題，她呼籲，衛福部應正視癌症病人的健康權，這是一個進步國家的價值，這些癌症新藥不只是癌友，將來可能攸關每個人的生命，衛福部責無旁貸應加速給付癌症新藥。

全台因癌症就醫的人數多達80萬人，當中有許多癌友家庭陷入取得新藥治療的窘境，非病友團體所樂見，以國內各癌別死亡率最高的肺癌作為指標來看，根據國際統計顯示，台灣肺癌患者的五年存活率均不如日韓，衛福部國健署的統計發現，國內肺癌患者確診時已晚期的比例高達六成，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿坦言，這些晚期肺癌患者已不適合手術、亟需創新藥物治療，特別是不適合標靶治療的肺癌患者，能享有的健保資源相對少很多，更需要被關心。

他說，儘管健保署於2019年給付免疫治療單用，但條件非常嚴苛，不符合給付門檻的患者僅能用傳統化療，且目前美國國家癌症資訊網（NCCN）對晚期肺癌患者的治療建議為免疫合併化療，健保給付也未能跟上國際趨勢。該會一份最新的青壯年癌友調查發現，逾八成癌友最期待能嘗試免疫合併療法/免疫療法來抗癌，現況則是癌友如要使用免疫合併化療須自費，無法負擔的家庭就只能無奈看著親人的生命一點一滴流逝，國人引以為傲的健保對重症的保護力出現破口，導致台灣癌友的五年存活率不如日韓。

47歲的賴先生3年前因莫名背痛，試過推拿、吃止痛藥都無效，就醫竟確診晚期肺癌，開始接受化療，他坦言：「化療對身體的負擔太大，很多癌友最後離世，不見得是癌症，而是化療帶來的副作用。」幸運的是，在罹癌前一年他投保醫療險，醫師兩年前果斷讓他自費使用免疫療法，迄今不僅病情能控制，且治療過程仍可繼續工作，他強調，「如果繼續化療根本不可能邊治療邊工作，免疫療法應該愈早使用愈好！」

很多癌友確診後，為使用創新治療，被迫得在維持家庭和延續生命間做選擇，他舉自身為例，「如沒有保險，就算有20萬月薪也負擔不起目前的自費治療。」賴先生無奈地說，像他這樣的晚期癌友，因新藥價格較高，常淪為被健保放棄的一群，很多癌友看得到新藥卻用不到，健保應多多支持癌友治療，減輕病家的沉重負擔。

賴先生看過太多癌友家庭被治療費用拖垮的悲劇，抗癌無法只仰賴健保，因此支持政府設立癌症新藥基金，才能幫癌友更早用到新藥。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟直言，除了關心新藥預算執行率外，擴充新藥適應症給付也很重要，以上述肺癌的免疫治療為例，即便健保3年前已給付，但條件嚴格限縮，癌友等了好久的新藥給付，最後可能還是因為不符合健保規範而用不到藥，因此，對癌友而言，新藥和擴充新藥適應症給付都很重要。她強調，癌友的生命禁不起一等再等，該會促請政府成立「癌症新藥多元支持基金」，幫助癌友更快用到新藥治療、減輕家庭負擔，在朝野多名立委的支持下，《癌症防治法》修正條文草案本月已完成立院一讀，盼盡早完成修法，賦予成立上述基金的法源依據，造福更多癌友。