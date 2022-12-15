2050淨零碳排，56%民眾不清楚政府減碳規劃：廖俊智建議天然氣「去碳燃氫」發電，蔡明忠期盼政府做3件事
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廖俊智建議，台灣應持續推動並密切追蹤天然氣的「去碳燃氫」發電技術發展，不但能達成減少碳排、可作為穩定基載電力來源、被歸類為綠電三大效益，其副產品碳黑或碳粉，更能作為重要工業原料甚至備用能源。最後，廖俊智呼籲全民支持減碳。為達成此目標，就要先有合理的碳稅費及合理的電價，如此才有支持的力量。
邁向2050淨零碳排，廖俊智建議天然氣去碳燃氫發電
（中央社）為加速達成2050淨零碳排目標，中研院院長廖俊智建議，應儘速推動天然氣「去碳燃氫」發電為台灣綠電解決方案，如此除能達成減少碳排、作為穩定基載電力來源、歸類為綠電三大優點，其副產品碳黑更可作為重要工業原料，甚至備用能源。
富邦14日與台大風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，活動主題為「淨零2.0X轉型加速行─邁向以人為本的公正轉型」，並邀請廖俊智以「邁向淨零2.0 轉型加速行」進行專題演講。
廖俊智首先點出，以人類現有科技，要達成2050的淨零碳排目標，甚至是2030年減少碳排50%，都近乎不可能，人類必須更積極開發新技術，才可能達成既定目標，但過程中仍應注意科技與社會的關係。
廖俊智說，在2019年，台灣整體溫室氣體排放量約287百萬公噸二氧化碳當量，其中發電占48.6%、運輸占12.6%、製造或營造業占11.4%，要減少碳排，首要工作就是提升能源使用效率。
廖俊智建議，若要邁向2050淨零碳排目標，其中最重要的途徑就是開發零碳電力，唯有達成如此，後續才能將工業、住宅、商業等部門的能源使用電氣化。
對於減碳政策選擇優先順序，廖俊智以「減碳量」、「影響（弱勢）人數」兩座標分析，建議先從減碳量大但影響人數少的面向著手，所以要從少數人推動的「科技」方向開始，接著以科技帶動產業轉型，最後才是社會關注的面向。
廖俊智將淨零科技策略分為四大類，首先應儘速推動的，包括高效太陽光電、去碳燃氫、地熱、海洋能、生質能源等；第二，擴大推動，例如風電、新興生質能、電力系統配套、社會經濟措施等。
第三，持續推動，如傳統生質能、水力發電、傳統碳捕捉利用及封存（CCUS）、自然碳匯；第四，密切追蹤，包含未來核能技術、新興CCUS技術。
其中，廖俊智強調推動「去碳燃氫」減碳策略的重要性。他指出，在燃燒天然氣發電前，就先將天然氣直接轉化為氫加固態碳，其優勢在於固態碳的捕捉與儲存難度，會遠低於捕捉、儲存二氧化碳。
廖俊智建議，台灣應持續推動並密切追蹤天然氣的「去碳燃氫」發電技術發展，不但能達成減少碳排、可作為穩定基載電力來源、被歸類為綠電三大效益，其副產品碳黑或碳粉，更能作為重要工業原料甚至備用能源。
最後，廖俊智呼籲全民支持減碳。他表示，希望社會大眾能支持減碳科技研發，這是要達成2050淨零碳排目標最重要的方向，為達成此目標，就要先有合理的碳稅費及合理的電價，如此才有支持的力量。
拚2050淨零轉型，蔡明忠：業界期盼政府做3件事
（中央社）2050淨零目標倒數計時，富邦集團董事長蔡明忠表示，業界最期盼政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益。
蔡明忠14日出席2022富邦全球化講堂，他在致詞時表示，這是富邦第7年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，「最近很多人都說全球化已經死了，但我們要談的不是經濟全球化，是全球共同面對的問題、全人類的生存戰」。
蔡明忠指出，現在面對的不只是氣候變遷，而是已經完全轉換成氣候災難，像這兩天大家都覺得非常寒冷，上週又非常炎熱，顯示現在幾乎只剩下夏季和冬季兩個季節，且夏季是酷熱、冬季是酷寒；昨天在臉書滑到一張照片，倫敦在下雪，這可能是前所未有的、來得非常早的降雪。
蔡明忠表示，聯合國氣候峰會COP27除了研議如何控制升溫在攝氏1.5度以下，也提出公正轉型的思考；在淨零減碳過程，高碳排產業都會受影響，甚至是國與國之間，開發中國家會認為災難是已開發國家造成，卻要開發中國家付出代價，太不公平，因此要已開發國家負起責任，幫助開發中國家對抗氣候變遷。
蔡明忠指出，公正轉型包含社會基礎建設，讓社會變得更有韌性，包含世代正義、青年就業等議題，當然還包含金融業可以盡一份心力的國際融資、氣候融資等。
蔡明忠進一步提到，富邦金身為金融業者，近年對高碳排產業擬定准入和融資標準，並成為台灣首家承諾不再投資燃煤超過50%電廠的金融企業，同時，富邦金關注公正轉型議題，積極引導並協助客戶善用資金進行綠色轉型，幫助受影響企業進行轉型、得到融資，從而保障相關產業從業人員工作權。
蔡明忠說，在低碳轉型同時，富邦認知到再生能源重要性，因此富邦金及台灣大哥大今年正式成為RE100成員，台北富邦銀行去年開始每年採購67萬度光電，台灣大哥大則預計未來10年投入新台幣100億元發展綠電，不管是自建電廠或購買綠電等。
最後，蔡明忠提到，業界最期盼的是政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益，進而維持社會穩定。
2050淨零轉型，調查：56%受訪者不清楚政府減碳規劃
（中央社）台大風險中心公布台灣高碳排產業公正轉型意識調查，有高達56.1%受訪者完全或幾乎不曉得政府到2050年的減碳規劃，有36.6%受訪者擔憂10年內工作因減碳受影響，凸顯公正轉型重要性。
富邦集團及台灣大學風險社會與政策研究中心14日舉辦2022富邦全球化講堂，台大風險中心研究團隊在下午場論壇發布「台灣高碳排產業面對公正轉型意識調查」。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。