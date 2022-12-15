2050淨零碳排，56%民眾不清楚政府減碳規劃：廖俊智建議天然氣「去碳燃氫」發電，蔡明忠期盼政府做3件事

邁向2050淨零碳排，廖俊智建議天然氣去碳燃氫發電

（中央社）為加速達成2050淨零碳排目標，中研院院長廖俊智建議，應儘速推動天然氣「去碳燃氫」發電為台灣綠電解決方案，如此除能達成減少碳排、作為穩定基載電力來源、歸類為綠電三大優點，其副產品碳黑更可作為重要工業原料，甚至備用能源。

富邦14日與台大風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，活動主題為「淨零2.0X轉型加速行─邁向以人為本的公正轉型」，並邀請廖俊智以「邁向淨零2.0 轉型加速行」進行專題演講。

廖俊智首先點出，以人類現有科技，要達成2050的淨零碳排目標，甚至是2030年減少碳排50%，都近乎不可能，人類必須更積極開發新技術，才可能達成既定目標，但過程中仍應注意科技與社會的關係。

廖俊智說，在2019年，台灣整體溫室氣體排放量約287百萬公噸二氧化碳當量，其中發電占48.6%、運輸占12.6%、製造或營造業占11.4%，要減少碳排，首要工作就是提升能源使用效率。

廖俊智建議，若要邁向2050淨零碳排目標，其中最重要的途徑就是開發零碳電力，唯有達成如此，後續才能將工業、住宅、商業等部門的能源使用電氣化。

對於減碳政策選擇優先順序，廖俊智以「減碳量」、「影響（弱勢）人數」兩座標分析，建議先從減碳量大但影響人數少的面向著手，所以要從少數人推動的「科技」方向開始，接著以科技帶動產業轉型，最後才是社會關注的面向。

廖俊智將淨零科技策略分為四大類，首先應儘速推動的，包括高效太陽光電、去碳燃氫、地熱、海洋能、生質能源等；第二，擴大推動，例如風電、新興生質能、電力系統配套、社會經濟措施等。

第三，持續推動，如傳統生質能、水力發電、傳統碳捕捉利用及封存（CCUS）、自然碳匯；第四，密切追蹤，包含未來核能技術、新興CCUS技術。

其中，廖俊智強調推動「去碳燃氫」減碳策略的重要性。他指出，在燃燒天然氣發電前，就先將天然氣直接轉化為氫加固態碳，其優勢在於固態碳的捕捉與儲存難度，會遠低於捕捉、儲存二氧化碳。

廖俊智建議，台灣應持續推動並密切追蹤天然氣的「去碳燃氫」發電技術發展，不但能達成減少碳排、可作為穩定基載電力來源、被歸類為綠電三大效益，其副產品碳黑或碳粉，更能作為重要工業原料甚至備用能源。

最後，廖俊智呼籲全民支持減碳。他表示，希望社會大眾能支持減碳科技研發，這是要達成2050淨零碳排目標最重要的方向，為達成此目標，就要先有合理的碳稅費及合理的電價，如此才有支持的力量。

拚2050淨零轉型，蔡明忠：業界期盼政府做3件事

（中央社）2050淨零目標倒數計時，富邦集團董事長蔡明忠表示，業界最期盼政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益。

蔡明忠14日出席2022富邦全球化講堂，他在致詞時表示，這是富邦第7年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，「最近很多人都說全球化已經死了，但我們要談的不是經濟全球化，是全球共同面對的問題、全人類的生存戰」。

蔡明忠指出，現在面對的不只是氣候變遷，而是已經完全轉換成氣候災難，像這兩天大家都覺得非常寒冷，上週又非常炎熱，顯示現在幾乎只剩下夏季和冬季兩個季節，且夏季是酷熱、冬季是酷寒；昨天在臉書滑到一張照片，倫敦在下雪，這可能是前所未有的、來得非常早的降雪。

蔡明忠表示，聯合國氣候峰會COP27除了研議如何控制升溫在攝氏1.5度以下，也提出公正轉型的思考；在淨零減碳過程，高碳排產業都會受影響，甚至是國與國之間，開發中國家會認為災難是已開發國家造成，卻要開發中國家付出代價，太不公平，因此要已開發國家負起責任，幫助開發中國家對抗氣候變遷。

蔡明忠指出，公正轉型包含社會基礎建設，讓社會變得更有韌性，包含世代正義、青年就業等議題，當然還包含金融業可以盡一份心力的國際融資、氣候融資等。

蔡明忠進一步提到，富邦金身為金融業者，近年對高碳排產業擬定准入和融資標準，並成為台灣首家承諾不再投資燃煤超過50%電廠的金融企業，同時，富邦金關注公正轉型議題，積極引導並協助客戶善用資金進行綠色轉型，幫助受影響企業進行轉型、得到融資，從而保障相關產業從業人員工作權。

蔡明忠說，在低碳轉型同時，富邦認知到再生能源重要性，因此富邦金及台灣大哥大今年正式成為RE100成員，台北富邦銀行去年開始每年採購67萬度光電，台灣大哥大則預計未來10年投入新台幣100億元發展綠電，不管是自建電廠或購買綠電等。

最後，蔡明忠提到，業界最期盼的是政府能夠積極推動2050淨零轉型，對淨零路徑提出非常完整的規劃和時程、敦促產業提升從業人員技術和能力、確保民眾工作權益，進而維持社會穩定。

2050淨零轉型，調查：56%受訪者不清楚政府減碳規劃

（中央社）台大風險中心公布台灣高碳排產業公正轉型意識調查，有高達56.1%受訪者完全或幾乎不曉得政府到2050年的減碳規劃，有36.6%受訪者擔憂10年內工作因減碳受影響，凸顯公正轉型重要性。

富邦集團及台灣大學風險社會與政策研究中心14日舉辦2022富邦全球化講堂，台大風險中心研究團隊在下午場論壇發布「台灣高碳排產業面對公正轉型意識調查」。