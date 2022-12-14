美國證交會起訴FTX創辦人SBF，最高面臨115年監禁；交易所用戶信心動搖，幣安也出現擠兌

疑似因為不當利用用戶資產，並在今年11月初加密貨幣交易所FTX擠兌風暴中造成眾多用戶和投資者血本無歸的FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），於12月12日於巴哈馬遭到逮捕，並將引渡回美國，面對美國證券交易委員會（SEC）的起訴。

根據SEC新聞稿，SBF涉嫌在FTX中欺詐投資者、隱瞞將客戶資產轉移給旗下公司Alameda的行為。目前SEC正在對其他涉嫌違反證券法的組織和個人進行調查，同時也將尋求禁止SBF在未來發行、購買、提供、出售任何證券。

起訴書中，SEC要求收回SBF的非法所得，並進行民事處罰。

除了SEC的起訴，根據《彭博社》報導，美國紐約南區檢察官辦公室和美國商品期貨交易委員會（CFTC），也在台灣時間13日對SBF提出訴訟；《FORTUNE》則引述美國檢察官發言人Nicholas Biase發言，表示這些林林總總的指控，可能讓SBF面臨最高115年的監禁。

SBF於巴哈馬遭到逮捕，錯過美國國會聽證會

《路透社》報導，在SBF被捕之後，其律師要求以25萬美元對其保釋，但巴哈馬地方法官駁回請求，稱將繼續羈押SBF至2023年2月8日的引渡聽證會。

然而，並不是每個人都樂見SBF遭到逮捕。《FORTUNE》記者Leo Schwartz就在個人Twitter上，引述美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters的聲明，表示其對逮捕SBF的時機感到驚訝——因為SBF原本計畫於12月14日視訊參加眾議院針對FTX事件所召開的聽證會。

Maxine Waters指出，雖然必須追究SBF的責任，但美國公眾有權從他本人聽見自身行為的解釋，「民眾一直期待在國會得到這些答案，在這個時間點進行逮捕，有如剝奪了這個機會。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 曾於2022年5月參加美國國會聽證會的SBF（圖中爆炸頭者）

在遭到逮捕之前，造成超過70億美元虧損、影響可能近千萬人的SBF，仍持續接受各媒體採訪，並流連各社群平台，遭到許多人質疑。

遭到逮捕前幾天，SBF接受中國區塊鏈媒體《深潮TechFlow》視訊訪問，過程中仍不斷強調自己很懊悔、「我搞砸了」，也稱自己想要「積極解決客戶的問題」。同時，他也再次將矛頭對準幣安（Binance）創辦人CZ，認為他是扣動板機、導致FTX爆炸的人。

在訪談中，SBF也坦承過去他將很多精力浪費在媒體以及FTX的品牌建設，而沒有專注於產品與風險管理，「現在看來造成了很多問題」。問到最後悔的事情是什麼，SBF表示「後悔出事後的那段時間我不應該在媒體消失，我本可以做更多。」

相較於SBF個人的主張，美國國會舉辦的FTX聽證會則有不同說詞。《彭博社》報導，FTX宣布破產後接替的CEO兼首席重組官John J. Ray III在聽證會上表示，FTX的潰敗起因，是控制權集中在一小群毫無經驗的個人身上，「FTX和Alameda實質並未分，而是作為同一家營運，FTX的客戶資產和Alameda的資產混在一起。」

用戶對中心化交易所擔憂提升，幣安也出現擠兌狀況

在FTX倒閉事件爆發後，各家中心化交易所連帶被抹上陰影，加密貨幣社群對於類似事件也有如驚弓之鳥，恐慌情緒滿載。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣時間12月13日下午，世界最大加密貨幣交易所幣安就因為傳出美國政府將對其提出洗錢訴訟，而發生大量用戶提款的狀況，期間穩定幣USDC的提款甚至短暫暫停，但在當晚已獲得解決，用戶擠兌也逐漸暫緩。

CZ在13日晚間於推特發文，表示當天幣安的淨提款額（提款減去存款）為11.4億美元，並稱這種情況以前也出現過，「幣安將照常營業。」CZ更在貼文裡提到，「在每個中心化交易所輪流進行『壓力測試提款』是個好主意，進行這些『測試』需要一些交易費用（gas），但能使行業保持健康。」

12月14日下午，CZ發文表示昨天的提幣情況並不是史上最高，「甚至沒有排進前五，我們在LUNA和FTX崩盤期間處理過更多提款，現在存款又回來了。」根據14日午間的鏈上數據，雖然歷經13日大量提款，幣安資金淨流入卻達到近2億美元，為各交易平台首位。

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核稿編輯：翁世航