TNL+ 2022/12/15,
影劇

【關鍵專訪】盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅：如何解讀後疫情時代的電影產業，以及與影展的複雜關係？

【關鍵專訪】盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅：如何解讀後疫情時代的電影產業，以及與影展的複雜關係？
盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

我們想讓你知道的是

筆者有幸代表關鍵評論網，與盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅進行獨家訪談，在80分鐘的訪談過程中，納扎羅彷彿變為電影史教授身份，筆者的問題他總能以他多年來記者生涯經驗提出回應；納扎羅曾撰寫《香港類型電影》電影史專書，極為博學的他以專家的角度，從電影史和亞洲電影產業的狀態，重申後疫情時代的現在，如何作為電影世界的重要時刻。

今（2022）年金馬執委會，在金馬影展期間，邀請請國際重要影展的藝術總監來台交流與選片，其中包含柏林影展藝術總監卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）、坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑（Julien Rejl），至於2021年上任的盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅（Giona A. Nazzaro），也應邀訪台。

學者、記者出身的納扎羅，曾擔任瑞士真實影展（Visions du Réel Nyon）、鹿特丹影展（IFFR）、、義大利羅馬、杜林影展選片委會成員，爾後他就任威尼斯影展影評人週（SIC, Venice International Film Critics’ Week）藝術總監。

筆者有幸代表《關鍵評論網》，與納扎羅進行獨家訪談，在80分鐘的訪談過程中，納扎羅彷彿變為電影史教授身份，筆者的問題他總能以他多年來記者生涯經驗提出回應；納扎羅曾撰寫《香港類型電影》電影史專書，極為博學的他以專家的角度，從電影史和亞洲電影產業的狀態，重申後疫情時代的現在，如何作為電影世界的重要時刻。

我們也討論了後疫情時代的電影產業、影展的複雜關係，如何不以西方中心思維看待商業與藝術電影的微妙界線，透過維護選片小組「民主過程」，做出好的電影片單選擇，甚至將影展策展與電影發行、電影製作區隔開來，帶我們一路看到這兩年他在選片上遇到的亞洲電影、規格獨特的「中長片」（mid-length film），如何以電影的「獨特性」挑戰著當代電影的未來樣貌。

金馬Ｘ盧卡諾影展交流會_左起：李屏賓、盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅、徐宜君
Photo Credit: 金馬執委會
金馬Ｘ盧卡諾影展交流會，左起：李屏賓、盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅、徐宜君

不針對問題回答的義式風格

「我曾經訪問過約翰卡本特（John Carpenter），他從不回答問題！」訪談結束之後，停止錄音。

我們閒聊到，很多大導演都是極差的受訪者。「我盡可能簡潔，」瑞士出生的納扎羅說：「可惜我是義大利人，不是德國人」，他幽默地開了一個玩笑，「給我三天，我會講得更簡短，離開台灣前我將臻至化境。」

然後，筆者向那札羅表示，剛看完2022年在盧卡諾獲得最高榮譽金豹獎的《#34：色慾法則》（Rule 34），一部以解放的肉體、女性的情慾，撥開性別權力和種族殖民等壓迫結構的電影。

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