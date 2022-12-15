金曲獎作詞人林秋離老師辭世，〈江南〉歌詞裡最好的句子為何是「圈圈圓圓圈圈」？
我們想讓你知道的是
林俊傑的恩師林秋離日前病逝，他催生〈哭沙〉、〈聽海〉、〈剪愛〉、〈曹操〉、〈天黑〉等經典好歌，作者曾在林老師身旁上了四年的課，從他所寫詞的〈江南〉就可以看見林秋離的創作思維。
戴著耳機，聽著音樂，瞬間就能進入「你懂我」的世界。
「歌詞」是短小卻影響力最廣，含金量最高的文字創作，我的恩師金曲獎作詞人林秋離老師，不僅教我寫作，還教會我如何用寫作思維過生活。
繐綺老師想分享一首家喻戶曉的暢銷歌曲，歌手林俊傑的〈江南〉。
讓我們先讀完整的歌詞：
風到這裡就是黏 黏住過客的思念
雨到了這裡纏成線 纏著我們流連人世間
妳在身邊就是緣 緣分寫在三生石上面
愛有萬分之一甜 寧願我就葬在這一點
圈圈圓圓圈圈 天天年年天天的我
深深看你的臉 生氣的溫柔 埋怨的溫柔的臉
不懂愛恨情仇煎熬的我們 都以為相愛就像風雲的善變
相信愛一天 抵過永遠 在這一剎那凍結了時間
不懂怎麼表現溫柔的我們 還以為殉情只是古老的傳言
離愁能有多痛 痛有多濃 當夢被埋在江南煙雨中 心碎了才懂
這首歌究竟用了什麼寫作法寶呢？請跟著繐綺老師，帶你進入林秋離老師的創作思維之旅吧！
體感經驗法
2019年7月，我和林秋離老師同遊杭州。當我從機場冷氣房出到戶外時，突然心頭一震，腦袋閃過了「風到這裡就黏」這句歌詞，當下我全身起雞皮疙瘩，因為過去聽這首歌時，我從未想過會有如此「精準」的「體感經驗」。
如蒸氣室的蘇州，全身就像熱敷溼溼黏黏的面膜，那黏膩感，是整個夏天都甩不掉的感覺，「黏」字是從地理氣候的觸覺感受脫胎而出的字，看似平凡無奇，實則極簡之中，卻蘊藏不凡的巧思。
轉化法
歌詞開頭兩句，是進歌的重要位置，在歌詞寫作上，必須越快勾住聽眾耳朵越好，因此稱為「Hook」（鉤子），必須用聽的就能理解，但還要讓聽者有驚豔感，期待繼續聽下去。
因此「風到這裡就是黏，黏住過客的思念」兩句十四個字，無一個冷僻生澀字，但卻用轉化法，將風擬物化，以「黏」字將風轉化為有黏性的物品，而這一個不起眼的「黏」字，竟黏住了成千上億人的耳朵，一黏就是十八年，不僅是林俊傑的代表作，更成為「江南印象」不可或缺的文化底蘊。
頂真法
整首歌，圍繞著「黏」字開展，不僅選字如此，「形式」上也巧妙地搭配「頂真法」，讓文氣接續不斷、音斷氣連、字斷意連，將「幽微纏綿」的情韻，發揮到極致。
「頂真法」是指上句最後一個字或詞，為下句的開頭。因此「風到這裡就是黏，黏住過客的思念」、「妳在身邊就是緣，緣分寫在三生石上面」、「離愁能有多痛，痛有多濃」這三句都使用了頂真法，使得情緒的堆疊，一層一層推高，而中間的「黏著劑」就是林秋離老師在這使用的「頂真法」。
類疊
這首歌，林老師使用了「疊字」與「類句」的技巧。例如：「圈圈圓圓圈圈，天天年年天天」重複使用相同字：圈圈、圓圓、天天、年年的用法即稱為疊字，疊字生情，是古典詩詞中常見的手法。
猜猜看，林秋離老師最喜歡的詞人是哪一位？答案是：「李清照」。
林老師說小時候非常喜歡李清照的詞，不僅讀，還反覆背誦，大家有發現「圈圈圓圓圈圈」脫胎自李清照哪一闋詞嗎？或許你已經猜中了，那就是〈聲聲慢〉：「尋尋覓覓，冷冷清清，凄凄慘慘戚戚。」
然而林老師常跟我們說：「把書讀活，好好生活」。他學習的是語法結構，而非單純複製名言錦句，這是閱讀內化的境界，也是融會貫通之後的自然流露。林老師常說，他寫詞非常快，十分鐘內就能搞定，但他花很多時間，好好體會，品味生活。接到一首新曲子後，會帶著這首曲子旅行一段時間，等待時機，捕捉自然湧現的靈感，於是下筆成文，就只是最簡單的事了！
分享給喜愛創作的夥伴們，讀出滋味，才能寫出趣味與韻味的好作品，這是林老師教給學生的創作心法。
聯想法
林秋離老師在課堂上分析〈江南〉這首歌時，很得意地說：「你們猜猜看，這首歌我最得意的句子是哪一句？那是我的個性簽名唷！」台下同學此起彼落地猜，但大家都沒猜中，林老師心裡的正確解答是：「圈圈圓圓圈圈」。台下同學一臉疑問，這六個字有什麼好神奇的？什麼都讀不出來啊？
不！林老師和大家想的就是不一樣。
- 第一：氣候聯想法
江南給大家最深刻的印象是什麼？答案是：「煙雨濛濛」。林秋離老師是一位地理與歷史特別好的作詞人，他分享國中讀《古文觀止》時，不只是拿著古文讀古文，他會把地圖、地理課本、歷史課本都攤在桌上，很忙碌地好像在尋寶跟分析戰略似的，想更「全面」、更「具體」地了解一篇作品的誕生，到底有哪些相關的要素，其實這就是孟子所謂的「知人論世」法。
作品是思想最下游的位置，作品的中游是時代背景、地理環境，而上游才是作者本人的性情思想，這連續不斷的思想轉化，是很有趣的大腦創作連鎖反應。回到「圓圓圈圈圓圓」，其實是江南多雨，雨滴湖上一圈圈向外擴的「漣漪」，你猜到了嗎？
- 第二：地景聯想法
2019年我與林秋離老師赴杭州同行時，他帶熊美玲、兒子雨果和我，前往當地人認為尚未被現代化過分破壞的「湘湖」。湘湖所在地，位於越王勾踐的王城遺址，是至今保留最好的古城牆遺址，李白、賀知章、楊時等大詩人皆曾為此歌詠為文。
當時我們坐著遊園車經過跨湖橋畔時，林老師指著與湖水相映的五孔拱形石橋，半圓弧形的橋墩，與倒映水中的倒影，他說：「繐綺你看，這就是圈圈圓圓圈圈！」林老師老頑童的臉，很得意地說這段話。
- 第三：遊戲聯想法
能玩出滋味的人，才能沾著有滋味的墨，寫出有味道的好作品，林秋離老師就是這樣的一位「超級玩家」。
有一次他在教室裡，分享江南這首詞時，一臉像小孩偷吃糖的調皮表情說：「你們再猜猜看，圈圈圓圓圈圈還有什麼可能？」「我跟你們說，我可是這個遊戲的高手喔！」答案是：「夜市套圈圈」聽聞答案，台下的學生又差點從椅子上摔下來了。
他說：「這個套圈圈呢，就好像江南的女子，將溫柔圈住了來此地的過客，就像套圈圈一樣，是隨緣的就邂逅一段纏綿，所以你們看這和我們在夜市剛好看到某個目標物，然後舉手隨手一丟，嘿嘿！就套中帶回家了。」林老師一直說自己百發百中，也不曉得是真的還假的，可惜沒有機會再與他一同遊戲人間了。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。