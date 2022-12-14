泰山出售全家股權，國泰歡喜接手：市場傳將以金融結合電商支付，不讓富邦媒momo專美於前
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國泰金控旗下的萬寶開發入主全家便利商店，躍居全家第2大股東，外傳國泰金看好全家獲利穩定，且能和旗下業務配合產生綜效，藉以追趕富邦集團。
國泰告別和好市多（Costco）信用卡合作後，近日藉旗下萬寶開發，搶得全家便利商店股權，交易金額達到新台幣80.97億元，成為第2大股東。外界預期國泰將發揮全家優勢，再配合旗下金融業務開拓更多事業版圖，藉此追趕富邦集團旗下發展極佳的富邦媒體科技（momo）。
國泰入主全家，預料布局電商等事業
國泰金控旗下的萬寶開發入主全家便利商店，躍居全家第2大股東，僅次於母公司日商全家，外傳國泰金看好全家獲利穩定，且能和旗下業務配合產生綜效，該筆交易總金額達新台幣80.97億元。
目前國泰集團，旗下企業包含：國泰世華商業銀行、國泰人壽、國泰世紀產物保險、國泰綜合證券、國泰投信，以及國泰創投等，多以金融為主要業務。
本次國泰收購全家股權，市場傳出金融結合零售，未來在電商支付，以及點數紅利流通上有更深入的合作。知情人士向《鏡週刊》透露，看好全家獲利穩定，加上這幾年全家積極推動行動支付。
知情人士指出，國泰一聽到泰山有意出售全家股權，就在極短時間內決定出手買下。而此樁交易凸顯，國泰積極向零售通路與電子支付等領域的布局的決心。
全家是台灣超商二哥，市占率3成，總店數超過4000家，其轉投資的電子支付機構「全盈支付」也日益擴大中，外界預料成為國泰發展電商的契機。
國泰、富邦的伯仲之爭
日前，國泰才與合作多年的好市多（Costco）到期，告別多達250萬會員卡友，出現包含台北富邦銀行在內的多家銀行業者競標。最終北富銀以超過新台幣12億元簽約金拿下。
富邦集團近年拓展多元領域速度驚人，除了好市多以外，也於2021年合併日盛金締造國內首樁「金金併」創舉，而集團下的台灣大哥大換股合併台灣之星，一舉擴大電信及金融版圖。
作為最大競爭對手的國泰金的投資長程淑芬直言，疫情讓利率一度探低，好的企業可以很容易拿到錢，產生併購的實力，全世界不是只有一般平民財富變懸殊，企業實力也變懸殊。
近年富邦旗下的富邦媒體科技（momo）市值在疫情期間屢創新高，一度高達3259億元，成為投資市場追買吹捧的目標。綜觀富邦的布局，早已超越了金融業的範疇，利用金融、電商兩者開拓出不同的道路。
過去台灣金融三大家族包含吳家的泛新光集團，和辜家的泛中信金集團，以及台灣首富家族蔡家。眾所皆知，蔡家分支的富邦金及國泰金成為競爭對手，也由於集團性質相近，常被市場相比。
富邦集團電商、電信大爆發
過去十多年國泰金、富邦金分別佔據金融類市值1至2名，直到2021年富邦金市值風光破兆元，超越國泰金，高居單一金控集團史上最高，該年8月股價最高的收盤價來到85元波段新高。
富邦除了電信、零售和電商有大進展以外，近日最受矚目的電池產業富邦也有關注。富邦集團入主美國能源新創公司Nanotech公司D輪的投資，總計投入了新台幣18億元。
富邦多元布局逐漸收成，2021年是富邦集團的豐收年，市值年成長成長8成，截至該年10月底，市值風光佔據第5，僅次於台積電、鴻海、聯發科、台塑化等全球矚目公司，反觀國泰金控以7652億元排名第7，2家金控市值的差距卻越來越大，成為國泰不得不奮力追趕的主要原因。
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。