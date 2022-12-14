泰山出售全家股權，國泰歡喜接手：市場傳將以金融結合電商支付，不讓富邦媒momo專美於前

國泰告別和好市多（Costco）信用卡合作後，近日藉旗下萬寶開發，搶得全家便利商店股權，交易金額達到新台幣80.97億元，成為第2大股東。外界預期國泰將發揮全家優勢，再配合旗下金融業務開拓更多事業版圖，藉此追趕富邦集團旗下發展極佳的富邦媒體科技（momo）。

國泰入主全家，預料布局電商等事業

國泰金控旗下的萬寶開發入主全家便利商店，躍居全家第2大股東，僅次於母公司日商全家，外傳國泰金看好全家獲利穩定，且能和旗下業務配合產生綜效，該筆交易總金額達新台幣80.97億元。

目前國泰集團，旗下企業包含：國泰世華商業銀行、國泰人壽、國泰世紀產物保險、國泰綜合證券、國泰投信，以及國泰創投等，多以金融為主要業務。

Photo Credit: 中央社 國泰金控7日舉行「2021國泰永續金融暨氣候變遷論壇」，國泰金董事長蔡宏圖表示，金融業也開始推動 「NO ESG NO MONEY」。（國泰金提供）中央社記者蘇思云傳真於2021年12月7日。

本次國泰收購全家股權，市場傳出金融結合零售，未來在電商支付，以及點數紅利流通上有更深入的合作。知情人士向《鏡週刊》透露，看好全家獲利穩定，加上這幾年全家積極推動行動支付。

知情人士指出，國泰一聽到泰山有意出售全家股權，就在極短時間內決定出手買下。而此樁交易凸顯，國泰積極向零售通路與電子支付等領域的布局的決心。

全家是台灣超商二哥，市占率3成，總店數超過4000家，其轉投資的電子支付機構「全盈支付」也日益擴大中，外界預料成為國泰發展電商的契機。

國泰、富邦的伯仲之爭

日前，國泰才與合作多年的好市多（Costco）到期，告別多達250萬會員卡友，出現包含台北富邦銀行在內的多家銀行業者競標。最終北富銀以超過新台幣12億元簽約金拿下。

富邦集團近年拓展多元領域速度驚人，除了好市多以外，也於2021年合併日盛金締造國內首樁「金金併」創舉，而集團下的台灣大哥大換股合併台灣之星，一舉擴大電信及金融版圖。

作為最大競爭對手的國泰金的投資長程淑芬直言，疫情讓利率一度探低，好的企業可以很容易拿到錢，產生併購的實力，全世界不是只有一般平民財富變懸殊，企業實力也變懸殊。

近年富邦旗下的富邦媒體科技（momo）市值在疫情期間屢創新高，一度高達3259億元，成為投資市場追買吹捧的目標。綜觀富邦的布局，早已超越了金融業的範疇，利用金融、電商兩者開拓出不同的道路。

Photo Credit: 中央社 電商業者momo富邦媒擴展快速，日前宣布成立子公司富昇物流，初期車隊規模含貨車與機車已破百輛，物流配送士為200人。（富邦媒提供）中央社記者吳家豪傳真於2021年5月21日。

過去台灣金融三大家族包含吳家的泛新光集團，和辜家的泛中信金集團，以及台灣首富家族蔡家。眾所皆知，蔡家分支的富邦金及國泰金成為競爭對手，也由於集團性質相近，常被市場相比。

富邦集團電商、電信大爆發

過去十多年國泰金、富邦金分別佔據金融類市值1至2名，直到2021年富邦金市值風光破兆元，超越國泰金，高居單一金控集團史上最高，該年8月股價最高的收盤價來到85元波段新高。

富邦除了電信、零售和電商有大進展以外，近日最受矚目的電池產業富邦也有關注。富邦集團入主美國能源新創公司Nanotech公司D輪的投資，總計投入了新台幣18億元。

Photo Credit: 中央社 台灣大哥大23日在台北舉行股東會，董事長蔡明忠出席說明公司營運績效及未來經營策略規劃。中央社記者王飛華攝於2022年6月23日。

富邦多元布局逐漸收成，2021年是富邦集團的豐收年，市值年成長成長8成，截至該年10月底，市值風光佔據第5，僅次於台積電、鴻海、聯發科、台塑化等全球矚目公司，反觀國泰金控以7652億元排名第7，2家金控市值的差距卻越來越大，成為國泰不得不奮力追趕的主要原因。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航