2022/12/15,
社會

宮廟乩身起駕後打人巴掌，可能涉及哪些刑責？

宮廟乩身起駕後打人巴掌，可能涉及哪些刑責？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了公然侮辱外，假如打巴掌的人力道沒有控制，用力過猛，很可能會造成挨打者臉上受到傷害，而在有傷害產生的情況下，受害者就能夠到醫院驗傷，依據驗傷單對打人巴掌者提告傷害罪。

有網友在廟會活動時，拍到一個宮廟的乩身起駕時，在一旁工作人員協助著裝之際，疑似因為不滿其中一名女性工作人員動作太慢，直接一巴掌用力打在那位工作人員臉上，讓那位工作人員痛的在一旁抱臉揉眼，而當下也沒有任何人上前關心。

這樣的狀況也讓網友非常氣憤，將影片發布到網路質疑宮廟為何可以容忍這樣的暴力行為，然而，宮廟也在深夜發出聲明回應這件事情，宮廟表示是拍攝角度加上民眾過度誇大不實的內容，才會導致這樣的誤會，但這樣的說法卻很難讓眾人信服。

其實不管是什麼理由，都不應該去使用暴力，更何況賞巴掌這件事情對於當事人來說不只是身體上的痛，在公眾場合被這樣打巴掌，也會讓當事人感到很難堪，不僅如此，打別人巴掌甚至還可能會導致刑事相關的問題，這可能會讓不少人感到訝異，原來打巴掌也可能會有罪嗎？

打人巴掌，可能會有什麼罪？

首先是公然侮辱罪的部分。

前面講到被打巴掌除了會痛以外，也會讓被打的當事人感到非常難堪，尤其是在公眾場合下被打巴掌，絕對會讓被打的人聲譽受到不小的傷害。

對許多人來說，印象中對於公然侮辱都會認為是開口去罵人髒話或是一些難聽的字眼，不過侮辱的定義並不僅限於言語，就連動作、圖片等都可以是侮辱他人的行為。

侮辱的定義簡單來說，就是行為會貶損他人的名譽、人格、社會評價，而在眾目睽睽下被打巴掌，這種讓人難堪的舉動其實也是帶有羞辱意味的，因此就會有可能成立所謂的公然侮辱罪。

除了公然侮辱外，假如打巴掌的人力道沒有控制，用力過猛，很可能會造成挨打者臉上受到傷害，而在有傷害產生的情況下，受害者就能夠到醫院驗傷，依據驗傷單對打人巴掌者提告傷害罪。假如真的有傷害罪的情況成立，受傷情況嚴重的話最高可是會有五年的有期徒刑，因此大家千萬不要輕忽一個巴掌會帶來的後續問題。

可能會有人覺得當下因為乩身有宮廟神明的任務要完成，所以會動作上就比較急才會有這種情況發生，然而律師要說的是，不管任何理由，就算是從事神職工作也都應該要注意言行並尊重別人，假如只是因為一時動作慢就去打別人巴掌，這樣的暴力行為絕對不是可以有任何理由去容許的。

遇到問題應該用溝通說明的方式，而不是用暴力去解決，只要使用暴力就是不對，就應該去面對應該擔負的各項責任。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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