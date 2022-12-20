【國際大風吹】美國與歐盟不斷祭出制裁，為何俄羅斯還是有錢繼續打仗？

今年2月底俄烏戰爭爆發的時候，可能誰都沒想到，這場戰爭會一路打到冬天，而且還看不到盡頭。為了逼俄國讓步，歐美各國這一年來，除了直接援助烏克蘭，也對俄羅斯祭出各種經濟制裁。最新的一招在12月初上路，要掐住俄國賴以為生的石油收入。

這些措施展現歐盟有決心，確保我們竭盡所能阻止俄國的戰爭機器獲得銀彈，而且很重要的是，同時還能讓第三方，我們的夥伴們，持續得到價格合理的石油供應。 ——歐盟執委會首席發言人 馬莫爾（Eric Mamer）

俄國是全球第二大產油國，減少出口石油賺來的油元，就等於限制能夠投入戰爭的軍費。聽起來好像有道理。這一集就來看看，歐盟這招夠不夠狠？會不會讓其他國家反而面對更高的油價？而面對這麼多經濟制裁，俄國為什麼還有錢打仗？又能撐多久呢？

歐盟兩招擋油元：停買俄油、限定油價

其實，從開戰前一直到現在禁令上路，歐盟始終是俄國最大原油和精煉製品的出口市場，大約佔45%的出口量，因此歐盟禁運俄油確實打擊不小。

Photo Credit: 國際大風吹

不過這次制裁還有第二招，就是歐盟加上七大工業國和澳洲，聯手將俄羅斯海運原油的價格上限定在每桶60美元。

這是什麼意思呢？其實很簡單，俄國原油需要油輪載到目的地，同時也需要買航運保險，以免途中發生船難或漏油等等意外。畢竟，這些事故的賠償金動輒幾百億美金，誰都不敢承擔。關鍵在於，提供這些服務的絕大多數不是俄國企業，而是歐美公司，尤其全世界海運保險有九成是歐盟或英國公司。如果不承保，俄國和俄油客戶很難找到替代方案。

歐盟本來決定禁止歐洲公司在全球任何地方進行俄油交易，而90%的俄油航運是由歐洲公司承保的，所以對俄國在全球的石油銷售，會造成重大打擊。 ——非營利組織全球見證資深專員 威爾森（Louis Wilson）

只是，一下子讓石油供應緊縮，肯定會讓國際油價飆漲，恐怕迴力鏢打回來，會讓歐美自己的通貨膨脹居高不下。所以在美國協調下，才設下每桶60美元的價格上限。高於這個價格就禁止民間業者提供船運和承作保險。制裁各方認為，這樣一來既能維持市場上有一定的原油供應量，又能阻止俄國在國際油價偏高的情形之下，賺到更多油元。

重點是確保石油持續供應到我們夥伴國的同時，油價依然能限縮俄國的收入，當然，我們也看到俄國說他們不會接受，走著瞧吧。 ——歐盟執委會首席發言人 馬莫爾

這項決定出爐之後，烏克蘭總統澤倫斯基相當失望，痛批每桶60美元太高了，對俄國來說根本不痛不癢，而克里姆林宮也強硬表態，説軍事行動不會受到影響。

歐盟制裁俄油，會衝高國際油價嗎？

看到這裡，很多觀眾可能會想，先別談俄國有沒有錢打仗了，國際油價會不會因為歐盟禁令升高，害我的油錢和物價變貴啊？只能說，至少制裁實施的3天內，油價沒有出現太大波動。

一方面，這是因為禁令上路的當下，俄國原油價格在每桶50多美金，還不到60美金的上限，所以基本上禁令並沒有造成實質影響。此刻俄國真的是一點也不痛。另一方面，大環境來說，全球經濟不景氣需求減緩，石油輸出國組織OPEC決定產量不變等等，也讓油價暫時沒有上升壓力。不過，專家也警告，對歐盟各國來說，真正的衝擊點可能不是今年12月，而是明年初。

美英兩國同意實施一段過渡期，任何12月5號前離開初始港口的貨物，1月19號之前到都不受限制，所以真正的期限是1月19號。 ——非營利組織全球見證資深專員 威爾森

除了今年12月5號前離港的俄國原油，只要明年1月19號前到港就不受禁令限制。另一方面，更重要的是，歐盟禁止進口俄國原油精煉製品的時間點是明年2月5號，其中包括柴油在內。考量到歐盟很多貨車和農業機具還是得吃柴油，屆時柴油一漲價，升高的貨運和燃料成本，恐怕還是得轉嫁到消費者身上。

西方制裁下，俄國軍費能撐多久？

話又說回來，大家可能也會好奇。歐美一直制裁，為什麼俄國經濟還撐得住呢？首先，不論哪一種制裁措施都有可能閃躲、規避。以這次的原油交易來説，俄國可以把原油在不同國籍的油輪之間多次轉移，或甚至跟其他來源的原油混在一起等等，達到「洗產地」的目的。

另外，俄國也老早就開始轉移市場，把原油賣到亞洲地區，尤其是交情比較好的中國和印度，完全不受制裁限制。問題只在於，銷量可能沒辦法立刻達到歐盟的水準。

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重點是俄國能賣多少（石油）量，不只是看亞洲買家是否願意繼續購買俄油，也要看俄國有多少能力把油轉運過去。 ——宏觀顧問公司執行長 偉弗（Chris Weafer）

退一步來說，面對各種經濟施壓，俄國真的有錢繼續在烏克蘭戰場上消耗下去嗎？

前俄國央行副行長阿列克薩申科分析，撐到明年應該是沒問題。他表示，從俄國最新的年度預算來看，包括軍事、維安、行政相關費用，光是2022年，保守估計戰爭相關支出就超過俄國GDP的5%，這是前所未見的。但由於國際油價和天然氣價格大漲，帶給俄國財政額外收入，多少緩和了龐大的軍費負擔。

不過展望明年，俄國官方估計國防支出不會增加，他就有所質疑，因為預算案沒有考量到局部動員令徵召30萬軍人，所帶來的薪水和裝備支出，而俄國國防部宣稱2023軍備採購金額會比今年多50%，也沒有列入，這些都會讓實際軍費大漲。

同時，西方世界的經濟制裁，也可能讓俄國明年出口能源的收入萎縮。但據他的估計，就算俄國政府收入不夠，短少的部分大概只佔GDP的3%左右。俄羅斯如果把外匯存底賣一賣，還算可以平衡缺口。

換句話說，俄國政府短期內恐怕不會因為財政考量而改變目前的侵略行為。反過來說，烏克蘭這邊則是極度仰賴歐美各國的財政援助。基輔經濟學院學者估計，大概需要500億美元的外部援助，才能撐過2023年。此刻，烏克蘭前線的氣溫已經整天都在零度以下。除非有什麼意外，否則整個冬天戰爭應該都不會分出勝負。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航