從2022年馬來西亞全國大選，看王室的介入和保守伊斯蘭勢力的崛起
我們想讓你知道的是
另一引人注目的問題是保守伊斯蘭勢力的崛起。學者丘偉榮等注意到，馬來西亞的保守伊斯蘭勢力善用各種網路平台如臉書、Instagram、TikTok、YouTube等社群深入民心，並打造傳教士網紅。甚至資助電影《Mak Kilau》製作，宣傳各種排外與保守觀點。
文：莊仁傑（國立台灣師範大學助理教授）
2022年馬來西亞全國大選在懸峙國會中落幕，最終最高元首介入，召開統治者會議（Conference of Rulers），並指定安華（Ibrahim Anwar）為首相，由希望聯盟（簡稱希盟）組織政府。最終確定希盟、國民陣線（簡稱國陣）、砂拉越政黨聯盟 （簡稱砂盟）、沙巴人民聯盟（簡稱沙盟）、人民復興黨（簡稱民興黨）與全民黨共同組織政府。原先獲得第二多議席的國民聯盟（簡稱國盟）則成為在野黨。
這次大選雖然已經結束，但讓大家注意到原先不被關注的問題。這些問題中，王室的介入和保守伊斯蘭勢力的崛起，最引人矚目。
馬來西亞其中九州有王室，這九個王室的領袖——蘇丹，聯合沙巴、砂拉越、檳城和馬六甲的州元首（非世襲，而是由政府委任），組成統治者會議。這會議除了審議馬來西亞的法律，也針對伊斯蘭和馬來語事務等進行討論。由於馬來西亞沿用前宗主國英國的政治制度，即西敏寺制度，因此馬來西亞的九個王室成為國家的虛位元首，而不具有實權。國家的政治權力由國會掌握，各州的政治權則由州議會掌握。
英國採取不成文法，所以英國王室不介入政治並成為虛位元首一事並無明文記錄，而是英國政治長期運作下來所形成的政治習俗，並且有著相關的文化積累。所以當現任國王查爾斯三世在太子期間私下批評朝政，即引起人們的不滿，認為（前）太子不應有如此行為。可是，當英國這套制度移植到缺乏相關文化積累的馬來西亞，造成許多問題，馬來西亞各個王室早期對政治具有一定的影響力，並透過人際關係發揮影響力。前文提及的統治者會議，即為他們發揮影響力的關鍵組織，直到馬哈迪擔任馬來西亞首相時，削弱王室的權力，才使得國家權力全權由馬來西亞國會掌握。當2008年在野黨掌握部分州政權，使得王室權力得以在權力縫隙間尋求再度擴張的空間，例如：2009年霹靂蘇丹介入州政府的更替、某王室近幾年積極展現王權。
蘇丹的介入不完全是壞事，如這次最高元首委任贏下最多議席的希盟組織政府、霹靂蘇丹按照霹靂各政黨的席位多寡詢問組織政府的意願；但是王室介入卻使得政治制度往人治的方向走回頭路，如果未來的最高元首和蘇丹並不如此智慧、能力和無私，而是按照自己的意願來決定，將造成災難。
因此，高喊「吾王萬歲」的同時，必須牢記未來可能付出的代價。
另一引人注目的問題是保守伊斯蘭勢力的崛起。學者丘偉榮等注意到，馬來西亞的保守伊斯蘭勢力善用各種網路平台如臉書、Instagram、TikTok、YouTube等社群深入民心，並打造傳教士網紅。甚至資助電影《Mak Kilau》製作，宣傳各種排外與保守觀點。近些年，在朝和在野政黨不斷在伊斯蘭議題上，比較誰更可以維護伊斯蘭價值，使得伊斯蘭越加保守化。例如在野的誠信黨和公正黨黨員挑戰在朝的巫統和伊黨實行更嚴格的禁酒令，或者巫統和伊斯蘭黨（簡稱伊黨）挑戰誠信黨和公正黨在伊斯蘭課題上採取更保守的立場，伊斯蘭黨從這趨勢中獲利最多，促成國盟國盟贏下73個國會議席（國盟也包括從巫統分裂出來的土著團結黨【簡稱土團黨】），雄霸馬來半島北方，伊黨的勝利也不可排除其多年來的耕耘，以及半島北方的地方政治情況。
馬來鄉村也深受1970年代以來的快速發展的影響，使得流動到城市的人口絡繹不絕。這些移動到城市的鄉村人口，目睹馬來西亞的快速發展與變遷，同時也看到政治人物的貪婪。國陣在1970年代開始實行扶住土著的經濟政策，但是在實際的操作上卻沒真正協助貧窮的馬來人擺脫平窮，反而扶持一批政治與商業權貴，大部分的馬來人仍然生活在貧困之中。即使在農村之中，也可看到土著經濟政策只幫助和巫統關係良好的人，許多馬來人無法從中受惠。
這些目睹國陣貪污腐敗的一般馬來民眾，在伊黨和國陣之間往往還是會偏向國陣。但是在半島東岸，風潮逐漸倒向伊斯蘭黨，讓他們可以斷斷續續在登嘉樓和吉蘭丹二州執政。2008到2018年之間，吉打和玻璃市屬於國陣和希盟互相爭奪的地盤。伊黨在民聯時期（2008-2015）在這些地方也有所斬獲，並在2008年和公正黨共同執政吉打。但有鑑於公正黨的地方經營薄弱，因此主要還是依賴伊黨（2008-2015年）和土團黨（2020年之前），讓當地的馬來人願意票投民聯/希盟。對當地人而言，他們的投票選擇只有國陣和希盟/民聯。如果不是伊黨或土團黨的支持者，那麼在不信任行動黨的情況下，只好投給國陣，即使認為國陣的貪污等問題非常嚴重。
但在2022年的全國選舉，土團黨和伊黨組成國盟，讓許多人多了一個國盟可選擇。如果不信任華人掌控的希盟，也不信任貪污的國陣，那麼國盟成了最好的選擇。特別是伊黨和巫統纏鬥甚久，以及土團黨從國陣分裂出來，再加上主打國陣的貪污問題，使得許多馬來中間選民願意票投國盟，也促成國盟在半島北方大勝。
保守伊斯蘭是唯一的右翼嗎？答案並不是，華人也有所謂的右翼。例如在行動黨中，丘光耀等就是所謂的華人沙文主義的代表，並獲得許多華人選民的愛戴。加上馬來西亞政治長期以種族作為劃分與分析基礎，特別是一些受到中國崛起和中國大外宣影響的人，更是支持要求華人權益優先的行動黨華沙派。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。