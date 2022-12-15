薪資停滯加上生活成本飆漲，英國交通、醫護、教育、郵政各行業爆發大規模罷工潮
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以英國護理師為例，根據英國慈善組織「健康基金會」（The Health Foundation）調查顯示，若將通貨膨脹等因子考量其中，英國的護理師於2010至2017年期間，薪酬平均每年減少1.2％；倘若再與10年前相比，同樣考慮通貨膨脹，平均一位護理師的薪資甚至下降了近6％。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
英國正面臨近10年來最嚴重的罷工潮，不僅醫護、鐵路、郵政、教職人員等民生重要公營單位，爆發大規模罷工活動，就連諸多私營機構也陸續出現罷工情勢。
《紐約時報》（The New York Times）指出，隨著聖誕節的到來，英國全境的罷工狀況只會更加嚴峻，各行業每天都會舉行罷工，預計要到聖誕節過後，罷工浪潮才有可能趨緩。
英國國務大臣吉布（Nick Gibb）對此表示，各領域的工會不應再繼續「勒索」國家，應盡快取消罷工。
然而，英國運輸行業工會聯合會「鐵路、海事和運輸工人全國聯盟」（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）顯然不贊同吉布的說法。林奇認為，英國政府才是全國各行業勞工上街罷工的元兇。
「我無意破壞人們慶祝聖誕節的興致，但英國政府正在破壞這個重要的節日，如果工會不站出來應付政府對我們的打擊，那我們就會變成愚蠢的一方。」林奇如此說道。
為什麼英國各行各業都要罷工？
美國《有線電視新聞網》（CNN）解釋，英國數個月以來一連串的罷工活動，起因多為勞工對於長久以來的低薪收入、欠佳的工作條件深感不滿，以及被不斷飆升的生活成本困擾所迫。
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