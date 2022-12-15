【2022卡達世界盃】法國2比0勝摩洛哥，冠軍賽對決阿根廷拚2連霸，巴黎球迷不分族裔慶祝「國家的勝利」

法國2比0勝摩洛哥闖世足決賽，對決阿根廷拚2連霸

（中央社）法國於台灣時間15日凌晨在卡達世界盃4強戰對決摩洛哥，在開賽5分鐘左右即靠著後衛耶南德茲（Theo Hernandez）閃電進球，先馳得點，下半場又靠替補前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）攻進一球，最終以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足決賽。

法國後衛耶南德茲在開賽5分鐘左右，就在摩洛哥門柱前起腳射門破網，助法國率先取得1比0領先，並創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。

在上半場第44分鐘左右，摩洛哥後衛亞米格（Jawad El Yamiq）在法國球門前倒掛金鉤，但球擊中左邊門柱，錯失追平機會。

到了下半場，法國前鋒穆阿尼替補上場，沒想到進場後僅44秒鐘，就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。

在法國取得2分領先後，摩洛哥於傷停補時階段多次進攻都未能進球，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。

法國將尋求隊史在世界盃的第3冠，此前法國分別曾在1998及2018年贏得世足冠軍。如果法國再次奪冠，將成為自巴西（1958及1962年冠軍）之後首個在世足連霸的國家。

至於落敗的摩洛哥，則堪稱是本屆世界盃的大黑馬，摩洛哥今（2022）年依序擊敗比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲頂尖勁旅，一躍成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊。

法國將於台灣時間18日晚間11時冠軍賽出戰阿根廷，而摩洛哥將於17日晚間11時與克羅埃西亞打季軍賽。

法國晉世足決賽，球評：格里茲曼為攻守重要核心

（中央社）法國今天在卡達世界盃足球賽4強賽以2比0擊敗摩洛哥，闖進決賽，球評呂桂花表示，前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度。

阿根廷在卡達世界盃足球賽4強賽擊退「格子軍團」克羅埃西亞，率先挺進決賽，另一張決賽門票由法國、摩洛哥爭奪，法國開賽5分鐘就靠著耶南德茲率先破門，下半場穆阿尼再踢進1球，最終以2比0勝出。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，觀察法國此役退防時，前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）會留在前線，而格里茲曼則退至中場守備，變相壓縮中場和後衛線之間的距離，讓法國中路守備更加牢固。

「摩洛哥有滿多搶到球的反擊，其實做得滿不錯，但很可惜在攻守轉換瞬間，都被格里茲曼拖慢速度。」呂桂花表示，格里茲曼雖然沒搶到球，但很快站到發動攻擊球員的前方，藉此為隊友爭取時間回防，因此格里茲曼是此役法國攻擊、守備重要核心人物。

呂桂花表示，摩洛哥主要靠右路齊耶赫（Hakim Ziyech）快速盤帶，但法國隊透過針對性防守，派出3人守備，讓對方常常無法有效突破和傳中，同時透過防守稍微回撤，吸引對方向前攻擊，為鋒線製造更多空間，並得以發揮速度優勢。

法國將於18日晚間11時與阿根廷爭冠，呂桂花表示，阿根廷能否奪冠，梅西（Lionel Messi）表現將是關鍵，梅西不僅能得分，還能盤帶並做球給隊友射門，而法國則擁有能攻能守的格里茲曼，以及姆巴佩的速度、吉魯的破壞力，相對攻守戰力較為全面。

Photo Credit: 中央社 卡達世界盃準決賽後凱旋門前聚集大批年輕球迷，共同高唱法國國歌等歌曲，並手舉火炬並施放煙火，雖偶有警察推擠，現場仍頗為歡樂。（中央社記者曾婷瑄巴黎攝）

法國摩洛哥球迷巴黎揮旗同慶，高喊足球讓人團結

（中央社）卡達世界盃4強賽法國以2比0擊敗本屆大黑馬摩洛哥，晉級冠軍賽。香榭大道賽後湧進大批揮舞法國及摩洛哥等北非國家旗幟的民眾。許多球迷表示不分彼此，為法國同慶。

法國時間14日晚間，2022卡達世界盃足球賽4強賽法國出戰摩洛哥「亞特拉斯雄獅」，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。

摩洛哥為非洲與阿拉伯穆斯林國家首支進入世足4強的球隊，寫下歷史，被支持者譽為「非洲大陸的驕傲與希望」。

兩國具深厚歷史淵源，且法國境內北非裔人口眾多，賽前許多球迷都表示陷入兩難，難以抉擇支持隊伍。法媒將大戰形容為「超越足球的對決」，更有運動員、作家等聯合投書，盼將此役視為「推動體育及社會中融合與多元的契機」，可見比賽高度牽動法國人心。

摩洛哥表現精彩，控球率高於法國，但法國隊默契十足，連破兩個世足紀錄。首先後衛耶南德茲在開賽5分鐘左右就射門破網，創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。

下半場前鋒穆阿尼替補上場，僅44秒鐘就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。

法國晚間9點半開始，球迷逐漸湧進香榭大道慶祝法國隊打入決賽。大巴黎共動員5000位警察維持秩序，其中香榭大道上有約2000名警力駐守，不僅圍堵重要出入口，也隨機對可疑人員搜身，極力避免鬧事。

香榭大道靠近凱旋門處擠滿年輕球迷，除揮舞法國三色旗外，也有許多人身繫摩洛哥旗，另外，也有阿爾及利亞、突尼西亞等北非國家旗幟，也有摩洛哥公開聲援的巴勒斯坦旗幟。

阿米哈（Amira）與珊伊那（Shaina）分別繫著法國與摩洛哥國旗，阿米哈告訴《中央社》：「我們首先是法國人，但家人來自摩洛哥。不論結果如何我們都支持，我們住在法國，法國贏了我們還是很高興；若摩洛哥贏了會更好，但都一樣。」

珊伊那也說：「我們在法國出生、成長，它是我的國家，但我們也有摩洛哥的根，所以我們兩隊都支持，法國贏了我們也很開心。」