【2022卡達世界盃】法國2比0勝摩洛哥，冠軍賽對決阿根廷拚2連霸，巴黎球迷不分族裔慶祝「國家的勝利」
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卡達世界盃4強賽法國以2比0擊敗本屆大黑馬摩洛哥，晉級冠軍賽。香榭大道賽後湧進大批揮舞法國及摩洛哥等北非國家旗幟的民眾。塔伊內斯特別表示：「足球是最神奇的運動之一，團結了眾人。這就是足球，你看這裡這麼多旗子。不過若是摩洛哥贏會更好，但沒關係，我們還是支持法國，因為我們出生於此，法國萬歲。」
法國2比0勝摩洛哥闖世足決賽，對決阿根廷拚2連霸
（中央社）法國於台灣時間15日凌晨在卡達世界盃4強戰對決摩洛哥，在開賽5分鐘左右即靠著後衛耶南德茲（Theo Hernandez）閃電進球，先馳得點，下半場又靠替補前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）攻進一球，最終以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足決賽。
法國後衛耶南德茲在開賽5分鐘左右，就在摩洛哥門柱前起腳射門破網，助法國率先取得1比0領先，並創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。
在上半場第44分鐘左右，摩洛哥後衛亞米格（Jawad El Yamiq）在法國球門前倒掛金鉤，但球擊中左邊門柱，錯失追平機會。
到了下半場，法國前鋒穆阿尼替補上場，沒想到進場後僅44秒鐘，就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。
在法國取得2分領先後，摩洛哥於傷停補時階段多次進攻都未能進球，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。
法國將尋求隊史在世界盃的第3冠，此前法國分別曾在1998及2018年贏得世足冠軍。如果法國再次奪冠，將成為自巴西（1958及1962年冠軍）之後首個在世足連霸的國家。
至於落敗的摩洛哥，則堪稱是本屆世界盃的大黑馬，摩洛哥今（2022）年依序擊敗比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲頂尖勁旅，一躍成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊。
法國將於台灣時間18日晚間11時冠軍賽出戰阿根廷，而摩洛哥將於17日晚間11時與克羅埃西亞打季軍賽。
法國晉世足決賽，球評：格里茲曼為攻守重要核心
（中央社）法國今天在卡達世界盃足球賽4強賽以2比0擊敗摩洛哥，闖進決賽，球評呂桂花表示，前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度。
阿根廷在卡達世界盃足球賽4強賽擊退「格子軍團」克羅埃西亞，率先挺進決賽，另一張決賽門票由法國、摩洛哥爭奪，法國開賽5分鐘就靠著耶南德茲率先破門，下半場穆阿尼再踢進1球，最終以2比0勝出。
台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，觀察法國此役退防時，前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）會留在前線，而格里茲曼則退至中場守備，變相壓縮中場和後衛線之間的距離，讓法國中路守備更加牢固。
「摩洛哥有滿多搶到球的反擊，其實做得滿不錯，但很可惜在攻守轉換瞬間，都被格里茲曼拖慢速度。」呂桂花表示，格里茲曼雖然沒搶到球，但很快站到發動攻擊球員的前方，藉此為隊友爭取時間回防，因此格里茲曼是此役法國攻擊、守備重要核心人物。
呂桂花表示，摩洛哥主要靠右路齊耶赫（Hakim Ziyech）快速盤帶，但法國隊透過針對性防守，派出3人守備，讓對方常常無法有效突破和傳中，同時透過防守稍微回撤，吸引對方向前攻擊，為鋒線製造更多空間，並得以發揮速度優勢。
法國將於18日晚間11時與阿根廷爭冠，呂桂花表示，阿根廷能否奪冠，梅西（Lionel Messi）表現將是關鍵，梅西不僅能得分，還能盤帶並做球給隊友射門，而法國則擁有能攻能守的格里茲曼，以及姆巴佩的速度、吉魯的破壞力，相對攻守戰力較為全面。
法國摩洛哥球迷巴黎揮旗同慶，高喊足球讓人團結
（中央社）卡達世界盃4強賽法國以2比0擊敗本屆大黑馬摩洛哥，晉級冠軍賽。香榭大道賽後湧進大批揮舞法國及摩洛哥等北非國家旗幟的民眾。許多球迷表示不分彼此，為法國同慶。
法國時間14日晚間，2022卡達世界盃足球賽4強賽法國出戰摩洛哥「亞特拉斯雄獅」，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。
摩洛哥為非洲與阿拉伯穆斯林國家首支進入世足4強的球隊，寫下歷史，被支持者譽為「非洲大陸的驕傲與希望」。
兩國具深厚歷史淵源，且法國境內北非裔人口眾多，賽前許多球迷都表示陷入兩難，難以抉擇支持隊伍。法媒將大戰形容為「超越足球的對決」，更有運動員、作家等聯合投書，盼將此役視為「推動體育及社會中融合與多元的契機」，可見比賽高度牽動法國人心。
摩洛哥表現精彩，控球率高於法國，但法國隊默契十足，連破兩個世足紀錄。首先後衛耶南德茲在開賽5分鐘左右就射門破網，創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。
下半場前鋒穆阿尼替補上場，僅44秒鐘就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。
法國晚間9點半開始，球迷逐漸湧進香榭大道慶祝法國隊打入決賽。大巴黎共動員5000位警察維持秩序，其中香榭大道上有約2000名警力駐守，不僅圍堵重要出入口，也隨機對可疑人員搜身，極力避免鬧事。
香榭大道靠近凱旋門處擠滿年輕球迷，除揮舞法國三色旗外，也有許多人身繫摩洛哥旗，另外，也有阿爾及利亞、突尼西亞等北非國家旗幟，也有摩洛哥公開聲援的巴勒斯坦旗幟。
阿米哈（Amira）與珊伊那（Shaina）分別繫著法國與摩洛哥國旗，阿米哈告訴《中央社》：「我們首先是法國人，但家人來自摩洛哥。不論結果如何我們都支持，我們住在法國，法國贏了我們還是很高興；若摩洛哥贏了會更好，但都一樣。」
珊伊那也說：「我們在法國出生、成長，它是我的國家，但我們也有摩洛哥的根，所以我們兩隊都支持，法國贏了我們也很開心。」
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。